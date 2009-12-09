

مؤرخؤ الخرافة الأرثوذكس وسامي لبيب

حماده ولعه

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:41

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







الكاتب سامي لبيب يخلط عمدا بين الإيمان والخرافة لماذا ؟!



لأنه يسير وفق مخطط معد سلفا وهو زرع الإلحاد أو على الأقل الشك في نفس المؤمن المسلم رغم ما يظهره من نقد بسيط للمسيحية !



المفاجأة



أن الخرافة عند الأرثوذكس طالت حتى من يطلق عليه لقب كاتب ومؤرخ !!



المؤرخ سوزومين



سالامينوس هرمياس سوزومين Hermias Sozomen Salaminus

هو واضع الكتاب الشهير: "تاريخ الكنيسة".



نشأته:



ولد سوزومين حوالي سنة 400 م. في بلدة صغيرة تسمى بيثيليا Bethelia قرب غزة في فلسطين، وكان جده من أوائل أهل البلدة الذين اعتنقوا المسيحية. كان أحد سكان البلدة واسمه ألافيون Alaphion قد سكنه روح شرير، وسعى للشفاء لدى أطباء وسحرة وثنيين ويهود ولكن دون فائدة. أخيرًا ذهب لراهب مسيحي يدعى هيلاريون Hilarion والذي بمجرد أن نادى باسم السيد المسيح خرج منه الروح النجس، فتحوَّلت أسرة ألافيون من بينهم جدّ سوزومين في الحال إلى المسيحية.

هكذا ولد سوزومين في أسرة مسيحية وفي جوٍ مسيحيٍ ونشأ متأثرًا بتوجيهات مسيحية.

روى لنا أن جده كان موهوبًا وقد كرَّس هذه المواهب الطبيعية لدراسة الكتاب المقدس. فأحبه المسيحيون سكان تلك المناطق إذ كان يشرح لهم كلمة الله ويفسر لهم غوامضها.



محبته للرهبان:

حمل سوزومين روح جده التقوي مع تقديره واحترامه للحياة الرهبانية في ذلك الوقت، إذ صار الراهب هيلاريون مرشدًا روحيًا للأسرة. إذ تكلم عن الرهبان الذين عرفهم في شبابه يذكر أن فضائلهم كانت أكبر من أن يُعبر عنها. أراد أن ينشر سير الرهبان إذ يقول: "أريد أن أترك للآتين بعدنا سِجِلًا لأسلوب حياتهم حتى يستفيد الآخرون من نموذجه ومثاله، وبه يحصلون على نهاية مباركة وسعيدة" (1: 1).



ثقافته:

كانت بداية تعليم سوزومين في بلدته نفسها أو في مدينة غزة، إذ يتحدث عن بعض ذكريات شبابه في تلك المدينة (7: 28). ذهب إلى مدينة بريتس Berytus في فينيقية Phoenicia لكي يتعلم القانون المدني في مدرستها الشهيرة. وبعد انتهائه من الدراسة ذهب إلى القسطنطينية لكي يبدأ دراسته المهنية (2: 3). في تلك الفترة تكونت لديه فكرة كتابة تاريخ الكنيسة (2: 3)، منقادًا برؤيته وتصوره يوسابيوس كنموذجٍ ومثالٍ. وقد بدأ ببعض الدراسات التمهيدية إلى أن ظهر عمله الكبير في تسع كتب ممتدًا في الفترة من 323 إلى 439 م.، وقد أهدى عمله هذا للإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير.



تاريخ سوزومين:

1. لتاريخ سوزومين أهمية خاصة، إذ يذكر العديد من التفاصيل الخاصة بأحداث وشخصيات الزمان الذي أرَّخ له، وبالتحديد أحداث تتعلق بمجمع نيقية، واضطهاد المسيحيين، وانتشار الإنجيل، وتحوّل قسطنطين إلى المسيحية، وتاريخ يوليانوس، وشخصية أثناسيوس الرسولي، بالإضافة إلى العديد من شخصيات أساقفة وشهداء ذلك العصر وقدم لنا مستندات تاريخية هامة.

2. كشف عن محبته للحياة النسكية بكونها الفلسفة الحقيقية، وإن كان ليس هناك من دليل أنه كان راهبًا. لقد أنكر قدرته على اتباع هذه الحياة الملائكية.

3. كان الجانب الأعظم لدراسته باللغة اليونانية، وقد برع فيها كما يشهد فوتيوس المؤرخ.

كما كانت له معرفة باللغة السريانية كما يظهر من حديثه مع الرهبان السريان (4: 34) واستخدامه الوثائق التي كتبها مسيحيّو سوريا وفارس خاصة الرُها. وغالبًا ما كان يجيد اللاتينية كمحامٍ يرجع إلى القوانين والأحكام المكتوبة باللاتينية.

4. كان ذا ثقافة عالية ودراية بالفلسفات غير المسيحية (1: 6، 2: 3، 3: 15، 4: 17، 5: 18).

5. مع اعترافه بقانون الإيمان النيقوي شهد أنه غير ملمٍّ باللاهوتيات العميقة، كتلك التي وردت في رسالة القديس غريغوريوس النزيانزي إلى نكتاريوس Nectarius (6: 27).

6. دافع عن القديس يوحنا الذهبي الفم ضد الاتهامات التي وُجّهت إليه.

7. أراد تأكيد العناية الإلهية التي تقود الكنيسة وترشدها (2: 17؛ 6: 35).

8. يوقر عقيدة الكنيسة الجامعة ويتحدث عن الأسفار الإلهية باحترام، ويري أن الرمزية هي منهج التفسير.

9. يحمل تاريخه دلائل على تكريم أجساد القديسين، أما الكنوز المقدسة فهي صليب السيد المسيح والمسامير التي دقت في يديه إذ تتم عن طريقها عجائب.

10. كان معاصرًا لسقراط، ونجد صفحات كاملة تكاد تكون متطابقة. يعتقد بعض الدارسين أن سوزومين اقتبس الكثير من سقراط، وربما اقتبس من مصادر اقتبس منها سقراط نفسه.



محتوياته:

كتبه سوزومين ليكون تكملة لتاريخ يوسابيوس القيصري ولم يكن هذا هو عمله الأول بل جاء في الفصل الأول أنه وضع ملخصًا لتاريخ الكنيسة منذ صعود المسيح إلى عام 323 م. ، لكن هذا العمل مفقود.

يتكون "التاريخ الكنسي" من تسعة كتب يسبقها إهداء إلي الإمبراطور ثيؤدوسيوس الثاني.

ك 1 ، 2: تاريخ الكنيسة أثناء حكم قسطنطين.

ك 3 ، 4: أثناء حكم أبناء قسطنطين.

ك 5 ، 6: أثناء حكم يوليان وجوفيان وفالنتينيان وفالنس.

ك 7 ، 8: أثناء حكم جراتيان وفالنتينان حتى هونوريوس.

ك 9: أثناء حكم ثيؤدوسيوس.

واضح من قائمة المحتويات أن نهاية الكتاب التاسع والتي تغطي الأحداث من عام 425 إلى 439 م. فُقدت.

وقد نُشِرت نسخة من كتابه باللغة اليونانية في باريس سنة 1544 م.، وأخرى بترجمة لاتينية سنة 1612 م. في كولون Cologne. أما أفضل نسخة وهي لفاليسياس Valesius ظهرت في باريس سنة 1668 م.، أعقبها واحدة أخرى مع تعليقات لفاليسياس في كامبريدج Cambridge سنة 1720 م. هذا بالإضافة لوجود العديد من الترجمات اللاتينية لكتابه، وتجدر الإشارة إلى ترجمة إنجليزية ظهرت سنة 1855 م. من John s Ecclesiastical Library.







كلاكيت ثاني مرة



سوزومين المؤرخ

Sozomen - Σωζομενός



ولد سوزومين ما بين عاميّ 370 م. وعام 380 في شمال غزة بفلسطين، واسمه بالكامل هو سالامينوس هرمياس سوزومين Salaminus Hermias Sozomen، ومن المؤكد انه تعلم على أيدي الرهبان إذ كان الطابع النسكي هو السائد في هذا الإقليم (نتيجة لتأثير القديس هيلاريون الكبير الملقب بأنطونيوس غزة والشام) وقد تعرف سوزومين على عدد كبير من الآباء الرهبان الذين يذكر أسمائهم، وجميعهم كانوا تلاميذ القديس هيلاريون.



لذلك كان يؤكد على أن الحياة النسكية هي الفلسفة الحقيقية، ويعمل على إعلان مجيئه وإخلاصه لمؤسسيها في تأريخه، إذ أراد أن يذكر آباء الرهبنة وقادتها العظماء في الأماكن المختلفة، بل وجعل ذلك سمة لمعالجتها التاريخية لحياة الكنيسة.

بيد أنه ليس هناك أي دليل على أنه كان راهبًا، فمع إعجابه بعظمة الرهبنة الروحية، إلا أنه لا يقول أبدا أنه اتبع هذا الدرب المقدس، بل انه ينكر على نفسه حقه أو قدرته على اتباع تلك السيرة الملائكية.



وكان الجانب الأعظم من دراسته باللغة اليونانية، والتي كان بارعا فيها، بل انه صار واحدا من أبرع الكتاب في أيامه كما يذكر فوتيوس المؤرخ.



ومن معرفته بالأسماء السريانية والأرامية، ونطقه السليم لها، ومعرفته الواسعة بتاريخ الكنيسة السريانية، نستدل على انه كانت له معرفة مثيلة على الأقل بإحدى لهجات تلك اللغة.



وتتضح معرفته باللغة السريانية من مقارنته بين أعمال مار آفرام في لغتها الأصلية وبين ترجمتها في اللغة اليونانية، ومن حديثه عن الرهبان السريان ، وكذلك استخدامه للوثائق التي كتبها مسيحيو سوريا وفارس خاصة اديسا Edessa، وذلك كي يحفظ تاريخ الكنيسة الفارسية وتاريخ شهدائها الكثيرين .

أما عن معرفته باللغة اللاتينية، همن الصعب الفصل في هذا الأمر، فمن ناحية، يحتم عليه عمله كمحامى أن يفهم لغة القضاء أي اللاتينية لأن كل الأحكام والقوانين كانت مكتوبة باللغة اللاتينية، ومن الناحية الأخرى، عندما يستشهد بالوثائق اللاتينية، ينقلها عن ترجمات يونانية .



وكان سوزومين ذا ثقافة عالية ومعرفة ودراية بالفلسفات والكتابات الأدبية غير المسيحية

أما عن تعليمه المسيحي، فقد كان يعترف بقانون الإيمان النيقاوي، ويقر بعدم درايته التامة بالأمور اللاهوتية ، إذ بعد أن يسرد نص رسالة القديس غريغوريوس النزينزي إلى نكتاريوس Nectarius يقول للقارئ انه لا يستطيع القول أنه يفهم أو يشرح هذه الأمور بسهولة.



كذلك نجده يدافع في تاريخه عن القديس يوحنا فم الذهب ضد الاتهامات التي وجهت إليه، مثل تلك التي ذكرها سقراط في تاريخه.

تاريخه الكنسي



بدأ سوزومين في كتابة تاريخه الكنسي في النصف الثاني من عام 443 م. وانتهى منه تقريبا عام 447 أو 448 م، وقد كتبه ليكون تكملة لتاريخ يوسابيوس القيصري .



ومن الفصل الأول من تاريخه الكنسي ، نعرف أن هذا لم يكن عمله الأول، بل كان وضع قبلا ملخصا لتاريخ الكنيسة منذ صعود المسيح وحتى عام 323 م، ولكن هذا العمل قد فقد.



ويتكون "التاريخ الكنسي" لسوزومين من 9 كتب يسبقها إهداء إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني، وهو يقدم قائمة بمحتويات العمل توضح لنا أن نهاية الكتاب الأخير والتي تغطى الأحداث من عام 425: 439 م. قد فقدت، وهي كما يلي:

الكتابان الأول والثاني: تاريخ الكنيسة أثناء حكم قسطنطين



الكتابان الثالث والرابع: تاريخ الكنيسة أثناء حكم أبناء قسطنطين



الكتابان الخامس والسادس: تاريخ الكنيسة أثناء حكم يوليان وجوفيان وفالينتينيان وفالنس

الكتابان السابع والثامن: تاريخ الكنيسة أثناء حكم جراتيان وفالينتينيان وحتى هونوريوس



الكتاب التاسع: تاريخ الكنيسة أثناء حكم ثيودوسيوس



وفى تاريخه، أراد أن يثبت أن العناية الإلهية تقود الكنيسة وترشدها ، كما أكد على أن عقيدة الكنيسة الجامعة هي العقيدة الأصلية الحقيقية، ويتحدث عن الأسفار المقدسة بكل وقار واحترام، ويتحدث أن الرمزية هي منهج التفسير .



ورأى أن قانون الإيمان هو نهائي أي لا يضاف إليه شيء أو ينقض منه شيء، لكنه لم يكتبه ضمن تاريخه خوفًا من أن يطلع عليه غير المعتمدين.

ونجد في تاريخه دليلا على تكريم أجساد القديسين، وهو يذكر منهم :

ميخا، حبقوق، زكريا، يوحنا المعمدان، اسطفانوس، الأربعين جنديًا، وهيلاريون الكبير، ولكن أهم البركات الروحية هو صليب المسيح والمسامير التي دقت في يديه فهي كنوز مقدسة روحية تصنع العجائب التي لا تنتهي.



والمسيحية عنده هي ديانة مسكونية وهي الوحيدة، ويتتبع انتشارها في شتى الاتجاهات، لذا كان أول مؤرخ بقدم وصفا أشمل للمسيحية في سوريا وفلسطين، ويتحدث عن بعض أبعاد الحياة المسيحية والألم في أديسا، ولكنه لا يتحدث على الإطلاق عن الكنيسة في إفريقيا، ويروى القليل جدا عن الكنيسة في الغرب، وذلك فيما يتعلق بصلتها بالشرق، ويهتم بالحديث عن العمل الكرازي قصة الكنيسة في أيبيريا، أرمنيا، الهند، القوط.

وكما ذكرنا سلفًا، كان يوقر الرهبنة كمثال ونموذج وغاية للحياة المسيحية ؛ وكان يرى فيها فلسفة جهاد من أجل نصرة الروح على الجسد ومن أجل اقتناء الكمال، وهي أعظم فلسفة نالها الإنسان من الله وتفوق كل عرفة آخرى، وأعظم وأهم أعمال الرهبنة هو تلمذة النفس وضبطها وعبادة الخالق وتحرير الروح من أمور هذا العالم.



ولأن سوزومين كان معاصرًا لسقراط، لذلك كان هناك تشابه بينهما، وهناك صفحات طويلة كاملة تتطابق في العملين أو تختلف فقط في كلمات قليلة، وهكذا يتأكد أن أحدهما كان يعتمد على الآخر، ويؤكد الدارسون أن سوزومين كثيرا ما ينقل نصوص سقراط، رغم أنه لا يذكر ذلك .

إلا انه استعان بعدد من المصادر بنفسه، وهناك الكثير من الصفحات التي لا نجدها في تاريخ سقراط، لكن توجد فقط في تاريخ سوزومين، مثل الحديث عن اضطهاد المسيحيين في فارس أثناء حكم سابور الثاني Sapor II والذي استقاه بالتأكيد من أعمال شهداء فارس، وقد استعان بمصادر غريبة أكثر من سقراط، ويرى فوتيوس أن أسلوبه أفضل من أسلوب سقراط، رغم أن حسه التاريخي ورؤيته النقدية تبدو أضعف من معاصره، إذ وجد الكثير من الخرافات والأساطير طريقها إلى تاريخه.



المرجع



كتاب "قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية"

للقمص تادرس يعقوب ملطي



كتاب الآباء المؤرخون: مصادر التاريخ الكنسي

للقمص أثناسيوس فهمي جورج









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