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الأسرى الدواعش؟!؟!


محمد باليزيد
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لم نسمع يوما عن مسألة تسليم أسير داعشي من أصل فرمسي أو تونسي أو مغربي .... إلى بلده الأصلي.
هل يمكن أن تكون هناك حرب دون أسرى رغم ما نسمع عنه من هزائم متتالية لداعش؟
أم أنهم (بأوامر عليا) يتركون يفرون من مكان لآخر لآن حرب الشرق الأوسط قدر لها أن لا تنتهي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو من أحد الإخوان أن يتمم هذا الموضوع وله جزيل الشكر.





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محمد باليزيد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد باليزيد - الأسرى الدواعش؟!؟!