التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تيار مواطنة - افتتاحية مواطنة :جنيف والاعتقال السياسي
|
|
افتتاحية مواطنة :جنيف والاعتقال السياسي
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
افتتاحية مواطنة :جنيف4 والخيارات المتاحة
- افتتاحية مواطنة :في انتظار جنيف الأدوار الإقليمية والدولية
- تصريح من تيار مواطنة يعلن مغادرته لائتلاف قوى الثورة والمعار ...
- افتتاحية مواطنة :لامعنى للدستور بدون مرحلة انتقالية
- افتتاحية مواطنة :النساء وغياب الديمقراطية
- افتتاحية موقع مواطنة :هل تبدأ مسيرة السلام في سورية
- مخرجات المؤتمر الرابع لتيار مواطنة
- موقفنا من الهدنة ومؤتمر استانة
- افتتاحية مواطنة :في وداع 2016 .. هل هُزمَت الثورة السورية؟!
- افتتاحية مواطنة :ارادة الحل الروسي وخياراتنا الصعبة
- افتتاحية مواطنة :هل نتعلم الدرس؟ حتى لا تصبح إدلب حلب ثانية. ...
- التغريبة السورية -الاعتراف بالخطأ ليس انهزاماً
- بلاغ حول انعقاد المؤتمر الرابع لتيار مواطنة
- التقرير السياسي لتيار مواطنة- دمشق 12/1/2012
المزيد.....
- السبهان: لن تنهض بعض الدول إلا بالقضاء على جذور مرتبطة بـ&qu ...
- دي ميستورا يواصل جهوده لتحريك عجلة جنيف
- الجيش السوري يقطع الطريق على القوات التركية وفصائل -درع الفر ...
- وفاة جماعية غريبة في حريملاء السعودية
- ورقة دي ميستورا لمفاوضات جنيف
- مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار يفرض عقوبات ضد دمشق ...
- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قلق من الوضع في قره باغ
- مناوشات بين صحفيين سوريين وأعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات ...
- الزاوية: فريق برشلونة يرسم ملامح الليغا
- قوات النظام السوري تقصف أريحا وتتقدم وسط البلاد وشمالها
المزيد.....
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تيار مواطنة - افتتاحية مواطنة :جنيف والاعتقال السياسي