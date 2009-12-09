

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 22:24

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









نبذة عن حياتي

اقترحت في مقال سابق على احبائي القراء ان يقترحوا علي موضوعا للكتابة عنه فخابرني صديق تليفونيا وطلب مني كتابة شيء عن حياتي فلم استطع الا تحقيق رغبته رغم ان الموضوع طويل ومتشعب وصعب.

كتبت سابقا كراسا كبيرا بعنوان ذكرياتي في سجون العراق السياسية كان يباع في مكتبة الساقي في لندن. كتبت فيه ملخصا لكل نشاطاتي السجنية التي تختلف كثيرا عن نشاطات السجناء السياسيين الاخرين. لم استطع ادخال هذا الكراس في موقعي في الحوار المتمدن. وليس بامكاني وانا بهذا السن من الشيخوخة ان اكتب شيئا مثيلا له وساكتفي بسرد جوانب من حياتي على شكل قصص قدر الامكان. ابدأ بقصة كهذه بعنوان :

حسقيل الطباخ

الى ان جرى اعتقالي في شباط سنة ١٩٤٩ لم تسمح لي والدتي وهي طباخة ماهرة بان اعمل شيئا من الطبخ حتى ولو سلق بيضة صباحا على سبيل المثال. ولكن عند اصدار الحكم علينا وارسالنا الى نقرة السلمان كان اول واجب طلبوه مني هو ان اعمل مساعد طباخ لوجبة الظهر. كان هذا يعني ان اعمل مساعدا للطباخ اسبوعا وارتاح اسبوعين.

كانت وجبة الظهر الوجبة الرئيسية في طعامنا السجني نطبخ بها الرز كل يوم تقريبا وكان طبخ الرز يعني طبخ كمية من الرز تكفي لجميع اعضاء المنظمة المائتين والخمسين.

كانت عملية طبخ الرز عملية صعبة جسميا لعظم القدر الذي يكفي لطبخ الرز لهذا العدد من الناس. كان من الصعب على كلينا ان نحرك القدر عند الحاجة.

كنت انذاك مساعدا للطباخ الماهر هادي هاشم الاعظمي. وشعرت منذ بداية عملي معه انه سيتقدم حزبيا ويكون كادرا متقدما في المنظمة. لدلك قلت له ذلك مرارا وتكرارا واقترحت عليه ان يقرأ ما يستطيع من الكتب النظرية التي تؤهله لذلك. الا انه لم يقرأ سطرا واحدا خلال وجوده في السجن.

وفعلا تقدم حزبيا بحيث اصبح في النهاية المسؤول الاول في المنظمة الا انه كان جاهلا اطلاقا بالنظرية الماركسية الضرورية بالنسبة للقائد الشيوعي حتى اطلاق سراحه بعد ثورة تموز. وفي الخارج اصبح احد قادة الحزب الشيوعي الرئيسيين.

يوم اطلاق سراحه جاءني لكي يسالني عن سلوكه الضروري بعد اطلاق سراحه. فقد كنت الى ذلك اليوم المثقف الاول في السجون قبل ان يدركوا ان من المستحيل ان اكون وانا يهودي شيوعيا اذ كان علينا ان نطلب من محمد ان يترجى من الله بعد اسلامنا ان يسمح لنا بان نكون شيوعيين. وفعلا كل من اسلم بقي عضوا في الحزب الشيوعي ولم يبق اي سجين لم يسلم وانا احدهم عضوا في الحزب الشيوعي. حتى حين كانوا يلتقون بي في الطريق لم يكونوا يردون التحية ليهودي مثلي. مرة واحدة شعروا بضرورة الاتصال بي حين كانوا يحتاجون الى كتابة موضوع تاريخي ونظري فدعوني الى قصرعائلة عزيز الحاج في الكرخ حيث التقيت لاول مرة بالفنان وعازف العود الكبير سلمان شكر وكانت بداية صداقة طويلة دامت طوال وجوده في لندن حتى يوم عودته الى العراق.

صباح احد الايام زارني عدنان البراك وكان يزورني احيانا ودعاني الى حضور قصر عائلة عزيز الحاج في الكرخ. فذهبت ولم ادخل القصر بل ابقوني في الحديقة وبقيا معي حتى الصباح تقريبا لكي ياخذوا المعلمومات التي تساعدهم على كتابة مقال افتتاحي في جريدة الحزب. كان هذا اللقاء الوحيد الذي اجروه معي كشيوعي وكمثقف.

اعود الان الى قصة الطباخ اذ بعد عملي مع هادي هاشم طلبوا مني ان اكون مساعدا لطباخ الوجبة المسائية مع طباخ موصلي لا اتذكر اسمه وكان طباخا ماهرا يعد وجبات مسائية لذيذة كالكبة وكبة حلب والكفتة وغيرها.

مع العمل مع هذا الطباخ اصبحت فعلا طباخا ماهرا وبقيت طباخا طيلة مدة بقائي في السجن في مختلف السجون حتى يوم اطلاق سراحي بعد ثورة تموز.

من الامثلة على هذه المهارة على سبيل المثال كانت عادة تجري حفلة في بيت سامي زبيدة كل شهر تقريبا يدعى اليها عدد كبير من العوائل لكي نقضي سهرة ممتعة تبالغناء واالموسيقى وتقوم كل عائلة من العوائل المدعوة باحضار وجبة طعام من طبخها. وفي هذه الحفلات كانت الوجبة التي ناخذها نحن تنتهي قبل ان تمس الانواع الاخرى من الطعام. وكان سلمان شكر يزورني مرتين في الاسبوع طوال فترة وجوده في لندن ويطلب مني اعداد طبخة يحبها.

وقد قرات بعد ذلك المصير السيء الذي انحط اليه هادي هاشم ربما بسبب جهله المطبق الذي للنظرية.