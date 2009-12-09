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خمسُ قصصٍ قصيرَةٍ جِدّاً


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 20:58
المحور: الادب والفن
    


1

إهمال ..

ذلكِ الحائط ُالمُتَهَرَّئُ
يَرْمي ظِلاًّ مَثْقُوْبًا في الطُّرُقاتِ
تَتَخَلَّلُهُ رائِحَةُ الْخَمْرِ وَاللَّحْمِ الرَّخِيْصِ
وَفِي غُرْفَةِ نَوْمِهِ شَمْعَةٌ تَحْتَرِق...!

2

نِسْيان..

تَوَضّأ لِلصَّلاةِ
وَنَوى نِسْيانَها
وَعِنْدَ التَّسْلِيْمِ
نَسِيَ ما نَوى
فَقالَ :
اللّهُمَّ اجْمَعْنِي بِها.

3

رَدّةُ فِعْل..

لَمْ يَرُدّ أَحَدٌ سَلامَ الفَقِيْرِ
حين دخلَ الْمَجْلِسَ الغاصَّ بالمُنافِقِينَ الأغْنِياء ..
فَرَفَعَ ثَوْبَهُ وقَضَى حاجَتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَف...!!!

4

رياء..

نَفَقَ حِمارُ القاضي ،
شّيَّعَهُ كُلُّ أَهْلِ الْبَلْدَةِ،
وَماتَ القاضي لَمْ يُشَيِّعْهُ أَحَد..!

5

مَُشَرَّد..

أَوسَعُوْهُ رَكْلاً عَلى بَطْنِه
وَهْوَ يَصِيْحُ : آآآآآخْ ظَهْرِي





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - خمسُ قصصٍ قصيرَةٍ جِدّاً