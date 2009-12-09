

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 20:58

المحور: الادب والفن









1



إهمال ..



ذلكِ الحائط ُالمُتَهَرَّئُ

يَرْمي ظِلاًّ مَثْقُوْبًا في الطُّرُقاتِ

تَتَخَلَّلُهُ رائِحَةُ الْخَمْرِ وَاللَّحْمِ الرَّخِيْصِ

وَفِي غُرْفَةِ نَوْمِهِ شَمْعَةٌ تَحْتَرِق...!



2



نِسْيان..



تَوَضّأ لِلصَّلاةِ

وَنَوى نِسْيانَها

وَعِنْدَ التَّسْلِيْمِ

نَسِيَ ما نَوى

فَقالَ :

اللّهُمَّ اجْمَعْنِي بِها.



3



رَدّةُ فِعْل..



لَمْ يَرُدّ أَحَدٌ سَلامَ الفَقِيْرِ

حين دخلَ الْمَجْلِسَ الغاصَّ بالمُنافِقِينَ الأغْنِياء ..

فَرَفَعَ ثَوْبَهُ وقَضَى حاجَتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَف...!!!



4



رياء..



نَفَقَ حِمارُ القاضي ،

شّيَّعَهُ كُلُّ أَهْلِ الْبَلْدَةِ،

وَماتَ القاضي لَمْ يُشَيِّعْهُ أَحَد..!



5



مَُشَرَّد..



أَوسَعُوْهُ رَكْلاً عَلى بَطْنِه

وَهْوَ يَصِيْحُ : آآآآآخْ ظَهْرِي



