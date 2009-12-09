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هو إلإله سكن قلبك


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 20:58
المحور: الادب والفن
    


على ضوء شمعة
أشرب من كأسي
وأسكن صومعة
بعيداً عن الناس
أكفكف من العين دمعه
أغسل حزني
أتحد معه
أنفصل منه
أقض مضجعه
أطير لعالي السموات
أسترق السمعَ
أعرف أنه روح الكون أبديةٌ
لم تتكلم مع بشرٍ
ولم تسمعه
أنها ألأبدية تجمعنا كلنا
أنه الفضاء
ما أوسعه
أننا ذرةٌ في الوجود
كفانا تكبراً
لسنا مقصد الحياة
لسنا المرجعَ
نحيا ونموت
تخطفنا يد الزمان
كما أتت بنا
هذا القانون هو أشرعه
وهو أنا وأنت
هو الفضاء الواسع
هو الذرات
هو ألأله سكن قلبك
ما أروعه





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - هو إلإله سكن قلبك