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الحواس الضائعة


شاهين شيخو
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:51
المحور: كتابات ساخرة
    


الحواس الضائعة
كيف أحيا بلا حواسي التي خصصت لكي أحيا فأشكر الوجود؟؟
وكيف أستعملها بسلام وبسهولة ؟؟
كيف أنقذها من هذا القبح الذي يحاصرها
ويقنعها بالجمال بالسيوف والمدافع والمجازر و الأحذية ؟
كيف لا أفكر بالاعتكاف عن وظائف جسدي ؟
وأن أقدم استقالة لها من كل الدوائر الرسمية لهذا الكون ؟؟
أيتها الحواس تمردي على هذا الازل العقيم
او انتحري بسرية تامة فلا شيء يستحق الوداع
ايتها الحواس مللتُ هذا العمل الشاق اليومي بلا أجر وبلا كلمة شكر تروي الظمأ في جمجمتي
مللتُ وأنا أقتلعُ عيوني كي لا أرى وطناً يطاردني من أرض لأرض
وشعباً ينقرض على مدار ساعات العالم النائم وحروباً يقودها الله من كل الجهات وكي لا أرى هذا المجهول كلما نظرت لوجهي في المرآة
مللتُ وأنا أسد أنفي كي لا أشم رائحة الجثث القادمة من البعيد و النفط المتدفق من الأرواح وهي تصبُ بين خُصى الزعماء ورعاة العمر وكي لا أشم البنوك و المصارف العالمية والصحية في حاراتنا و خبز أمي في الغربة وفنجان قهوة تأخر موعدهُ
مللتُ وأنا أقصُ لساني كي لا أصرخ بكل أحقادي المتأججة في جسدي وأحزاني الموروثة المتقرحة وأتسبب بانهيار الأرض ونهاية البشرية ولكي لا أقول ما يكرهه الجمهور فأقتل بيد أي مأجور لم يقبض ثمن موتي حتى
مللتُ وأنا أثقبُ أذني كي لا أسمع صرخات العذارى وطبول ومزامير فض البكارة السرية في السجون العائلية والزوجية والاجتماعية و الإلهية المشددة بكاميرات وأسلاك شائكة وكي لا أسمع هذا النباح في كل انتصار وكل هزيمة ولا بكاء الأمهات المتواصل أكثر من المطر و لا أمال المعتقلين من سابع سماء ولا زقزقة العصافير المسجونة في بطون الجياع و دموع القهر من عيون أخر الرجال
أما أصابعي فهي ملك لحبيبتي فلديها ارمم يقيني المنهك من كل معركة والمس سبباً مقنعاً للبقاء والمحاولة وأستعد من خلال عينيها ليوم جديد للسؤال وللحب ولأبصر طريقاً أمناً وسط هذا الخراب لديها أصنع حاستي الخالدة





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شاهين شيخو

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