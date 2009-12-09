

الجمهورية الصحراوية:41 سنة مكاسب وانجازات رغم اكراهات الاحتلال

السالك مفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:49

المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني







مقدمة : تحتل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة يوم 27 فبراير 1976، موقعا استراتجيا في شمال غرب افريقيا، كونها دولة افريقية، عربية، اسلامية ، وجزء من المغرب العربي الكبير، وتعتز بانتمائها المتنوع الحضاري والثقافي الممتد عبر قرون بين العرب و البربر و الزنوج.



وتعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الوحدة الافريقية هدفا ساميا مكرسا في دستورها وادبيات قيادتها جبهة البوليساريو ،كما تسعى الى اشاعة السلم والامن على اسس علاقات دولية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق التنمية والمساواة بين الجنسين.



الجمهورية الصحراوية التي تحظى باعتراف ازيد من 80 دولة عبر العالم والعضو المؤسس في الاتحاد الافريقي وهي متمسكة بالقيم والمبادئ المتضمنة في ميثاق الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وميثاق الامم المتحدة ومبادئ احترام القانون الدولي.



مسار تصفية الاستعمار:



منذ عام 1963 والقضية الصحراوية مدرجة على لائحة الاقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد والمحددة من طرف لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة ضمن تطبيق القرار 1514 للجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والتي زكتها قرارات مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري القانوني للامم المتحدة وقرار محكمة العدل الاوربية .



الى ذلك وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة،بشكل واضح الوجود المغربي في الصحراء الغربية على أنه فعل احتلال بالقوة في التوصية رقم 34/47 الصادرة في 21 نوفمبر 1979 والتوصية 35/19 الصادرة في 11 نوفمبر 1980).



خلال السنوات الفارطة دأبت الجمعية العامة المصادقة على قرارات تؤكد كل سنة على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بحرية.



منذ 1991 دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بين المملكة المغربية التي تحتل منذ 31 اكتوبر 1975، اجزاء كبيرة من الصحراء الغربية، وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به دوليا. ولازالت المساعي متواصلة بواسطة الامم المتحدة رغم تعنت النظام المغربي في ظل عدم اعتراف اية منظمة او دولة عبر العالم بمزاعمه التوسعية في الصحراء الغربية، بل ان النظام المغربي وجد نفسه معزولا على الصعيد الافريقي فعاد من جديد للاتحاد الافريقي ليجلس مكرها بجانب الجمهورية الصحراوية.



نظام الحكم :



يكرس دستور الجمهورية الصحراوية، الارادة القوية للدولة الصحراوية في بناء مؤسسات دستورية ذات نظام جمهوري مبني على الممارسة الديمقراطية ومبادئ العدالة والمساواة المتضمنة في الدستور الصادر عن المؤتمر 14 لجبهة البوليساريو 2015 والتي تنص بشكل واضح في المادة 13 " تستمد الدولة شرعيتها من اراداة الشعب وهي في خدمته، شعارها : حرية، ديمقراطية وحدة".



يعتبر الدستور القانون الاسمى والضامن لكل الحريات بما فيها مبدأ فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية والقضائية) كما ان رئيس الدولة الممثل الاعلى للدولة له مسؤولية صيانة الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين، كما انه يوقع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنشر بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني الصحراوي ونشرها في الجريدة الرسمية.



الجمهورية العربية الصحراوية الديقراطية تعتمد نظام شبه رئاسي بحسب مقتضيات الدستور منذ تأسيس أول حكومة صحراوية بموجب بيان صادر عن المجلس الوطني المؤقت،يوم 4 مارس 1976 بامكالا المحررة وضمت بجانب رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة وزراء واربعة وكلاء للدولة، وتضم اليوم 17 حقيبة وزارية يرأسها وزير اول وذلك بموجب التعديل الدستوري سنة 1982.



للاشارة مر نظام الرئاسة من رئيس مجلس قيادة الثورة منذ اعلان الجمهورية وحتى المؤتمر الخامس لجبهة البوليساريو 1982 حيث تم استحداث رئيس الجمهورية بصفته امين عام للجبهة بجانب وزير اول بدل رئيس مجلس وزراء، بحسب مقتضيات الدستور الصادر عن المؤتمر الثالث لجبهة البوليساريو.



البرلمان الصحراوي:



تأسس المجلس الوطني الصحراوي يوم 28 نوفمبر 1975 كسلطة تشريعية استشارية ثم تطور منذ 1995 ليصبح جهازا تشريعيا ورقابيا يصادق سنويا على برنامج وطني ملزم للحكومة في ميادين تحتل فيها برامج تشغيل الشباب ومحاربة البطالة وضمان خدمات اجتماعية في ميدان التعليم والصحة أولى أولويات الجهاز التنفيذي بجانب الدبلوماسية البرلمانية التي ينخرط فيها الاطفال حيث هناك برلمان الطفل بجانب بقية الشرائح الاجتماعية .







وصادق على عدد من القوانين منها القانون العضوي المتضمن تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة، والقانون الأساسي للقضاة، وقانون حماية البيئة، وقانون حماية الملكية العامة والقانون المنظم للسجون، وقانون التعدين، والقانون المنظم للمساجد، ومعاهدة افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، وبروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، وبروتوكول اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم.



السلطة القضائية:



أفرد الدستور الصحراوي في الباب الثالث فصلا خاصا بتنظيم السلطة القضائية، تجعل القضاء في متناول الجميع،تضمن حماية المتقاضين و شروط المحاكمة العادلة، و استقلالية القضاء من خلال المجلس الأعلى للقضاء، الذي يسير مرافق السلطة القضائية، يقترح القضاة على رئيس الدولة لتعيينهم، ويتولى الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وحمايتهم القانونية المقررة قانونا.



النظام القضائي : يتأسس على تسلسل المحاكم من محاكم ابتدائية محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وهناك المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الدستوري بجانب مؤسسات اعادة التربية والمحاماة التي ينظمها القانون .



أما فيما يتعلق بمؤسسات إعادة التربية والتأهيل، فمستوى الجريمة في الدولة الصحراوية جد متدني ، وذلك راجع الى طبيعة الظروف التي يعيشها الشعب الصحراوي، و الحكومة الصحراوية تولي أهمية لهذا القطاع منتهجة سياسة الوقاية من الجريمة.



كما تمت ترقية عمل المحاماة عبر الاتحاد الوطني للمحامين الصحراويين كونه هيئة لها وزنها الوطني والقاري من خلال عضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والقارية.



هناك المجلس الدستوري المشكل منذ سنة 2003،له السيادة في مراقبة كل القوانين الصادرة عن البرلمان الصحراوي، اضافة الى نشاطته الخارجية، منها المشاركة في مؤتمرات هيئة المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، وربط علاقات صداقة وتعاون معها.



كما تمت ترقية المكتب الاستشاري لدى رئاسة الجمهورية المعني بحقوق الانسان إلى اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بموجب مرسوم رئاسي صادر يوم 23 مارس 2014 و هي لجنة مستقلة تتشكل من 33 عضوا، من بينهم 24 عضوا من المجتمع المدني



المجلس الاستشاري،مؤسسة دستورية استشارية تساهم في تنوير الرأي الوطني







ترقية المراة : بغية ترقية مكانة المرأة، تم استحداث وزارة للشؤون الاجتماعية وترقية المرأة سنة 2003 بهدف:



· إعداد واقتراح سياسات لترقية المرأة وحماية الأسرة و الطفولة .



· التوجيه النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء وتنفيذ مشاريع إدماج مهني للائي يوجدن في حالة صعبة



· ترقية مشاركة المرأة الصحراوية السياسية في كل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية .



· تمتيع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من برامج تأهيلية وتكوينية من اجل إدماجهم في المجتمع .



يعتبر الاتحاد الوطني للنساء الصحراويات منظمة جماهيرية من ابرز مكونات المجتمع المدني وأكثرها تأثيرا في الحياة السياسية، من خلال مجهودها في بناء وترقية المرآة، وضمان مشاركتها السياسية والإجتماعية بجانب تبؤها لمكانة على الصعيد الدولي والافريقي.



عرفت مشاركة المرأة الصحراوية في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) خلال شهر فبراير 2014، ارتفاعا مهما بالمقارنة مع انتخابات سنة 2003 ، بحصولها على نسبة 33،12 % من أعضاء المجلس الوطني الصحراوي ال 53 عضوا، فيما بلغت مشاركة المرأة في التسيير العام لمرافق الدولة على المستوي البلدي لسنة (2014)نسبة 90 % من مقاعد رئاسة البلديات البالغ عددها 110 بلدية ونسبة 27 % من مجموع مقاعد رؤساء الدوائر ال29 دائرة..



على مستوى الحكومة: من بين 17 حقيبة وزارية مشكلة للحكومة، تم تعيين وزارتين بجانب اثنين والي من اصل خمس ولاة .



تحتل المرأة جل الوظائف المهنية والإدارية في قطاعي التعليم والصحة بنسبة 88 في المائة في قطاع التعليم و 68 % في قطاع الصحة، ولهم حضور قوي في قطاعات الإدارة الأخرى وفي أجهزة الشرطة والعدالة والاعلام والخارجية.







الخدمات الصحية والاجتماعية:



حقوق تكفلها الدولة بحسب الدستور : حق الملكية ، الحق في العمل، الحق في الصحة ، الحق في التعليم والترقية وحرية التعبير .



التعليم : تضمن الدولة مجانيته والزاميته وهناك تشريع مدرسي ينظم سير العمل ، ومنهج دراسي يالتشغيل وخلق المبادرات الاقتصادية لتعزيز مجالات الاكتفاء الذاتي.



غطي المرحلة الابتدائية، اضافة الى مدارس متخصصة ويتدرج من التحضيري حتى الاعدادي على مستوى الولايات و البلديات المحررة، اضافة الى التعليم الثانوي الذي بدأ كنواة بجانب مشروع جامعة التفاريتي المحررة ومعاهد التكوين المهني. كما عرفت سنة 1982 بدء حملة محو الامية فيما عرفت سنة 1984 تطور التعليم ليشمل المعوقين.



خلال الاربعين سنة الاخيرة عرف التعليم تطورا ملحوظا تجسد في وجود اليوم الاف الخريجين من مختلف الاختصاصات وفي جميع مؤسسات الدولة ومفاصلها، فيما كان عدد خريجي الجامعة سنة 1975 يعد على رؤوس الاصابع لا يتجاوز 40



الميدان الصحي: شهد هو الاخر تطورا نوعيا في الكم والنوع تجسده سياسة الدولة في ضمان مجانية الخدمة الصحية وتوفير الأدوية والمعدات و التجهيزات الطبية المساعدة، بفضل شبكة من العلاقات مع عديد المنظمات والهئيات منها منظمة الصحة العالمية وغيرها والانخراط برامج مكافحة الأوبئة و الأمراض المعدية،والوفاء بالتزامات الدولة الصحراوية تجاه مقررات الاتحاد الإفريقي في الميدان الصحي، بالتعاون مع متعاونين أجانب خاصة منظمة أطباء العالم والوكالة الاسبانية للتعاون والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وتسهر الدولة في مجال البيطرة على متابعة الصحة الحيوانية بالداخل وكذا الحيوانات القادمة من خارج الحدود، واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أي تفش للأمراض داخل البلاد، ورصد ومتابعة الأمراض المتنقلة من الحيوان للإنسان والتعريف و التحسيس بها، وتطبيق شروط النظافة، وفحص اللحوم، ومراقبة المواد الغذائية والأسواق.



تتجسد نتائج السياسة الاجتماعية المنتهجة من طرف الدولة الصحراوية في النسبة المتدنية للأمية في المجتمع، والأمراض المعدية بحيث بلغت نسبة المصابين مثلا بداء السيدا 0.005 % ، وكلها حالات قادمة عبر الحدود مع الدول المجاورة.



الشباب والرياضة: تواصلت الجهود الرامية إلى اختيار وتنفيذ السياسات الآنية والإستراتيجية الموجهة للشباب، كرهان مصيري منذ البداية، مع دراسة السبل الكفيلة بتحقيق أفضل مستويات التأطير ودورات التكوين في مختلف الاختصاصات، وصولاً إلى استمرار برنامج عطل في سلام منذ الذي مكن منذ 1989 من ولوج سنويا الآلاف من الأطفال الصحراويين نحو الخارج لقضاء عطلهم في كنف الهئات والعائلات المتضامنة مع الشعب الصحراوي بخاصة في اوربا .



وقد تم في هذا السياق إعداد القواعد المنظمة لبرنامج القروض المصغرة الموجهة للشباب، وخلق فرص جديدة بمراكز تشغيل الشباب بجانب تنظيم البطولة الوطنية للرياضة والبطولات الجهوية التي تختتم سنوياً مع كأس 20 مايو، وتنظيم تظاهرات صحراء ماراطون السنوية منذ 2001، بالإضافة إلى المشاركة الرياضية الصحراوية في العديد من التظاهرات الرياضية في القارة الافريقية وخارجها.



الهلال الاحمر الصحراوي: سجل الهلال الأحمر الصحراوي مواكبة مستمرة عبر الخدمات منذ بدء نزوح اللاجئين الصحراويين نوفمبر 1975، و رغم نقص التجربة،واصل برامجه رغم كذلك المغيرات الناتجة عن نتيجة آثار الأزمات بالنسبة للداعمين ، ونوع من مصادره وعلاقاته الدولية مع المنظمات كما انخرط في ميادين جديدة مثل برامج الاسعافات خاصة اثناء الكوارث الطبيعية والتي كان اخرها امطار خريف 2015



النقل والتجهيز: عرفت خدمات والتجهيز مواكبة متواصلة منها إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لتغطية مختلف عمليات النقل للبضائع والمؤمن والتجهيزات والمياه، والمساهمة في نظافة المحيط التي لم تتوقف رغم الكوارث وصعوبة الظروف بما فيها الطرق والمسالك الوعرة الممتدة على مئات الكيلوميترات، في تدعيم التجهيز بالإنتاج عبر ورشات ساهمت في تغطية العديد من الاحتياجات لعدد من الجهات تدعم سياسة الاكتفاء الذاتي بجانب البحث عن المياه وتطوير مشاريع الاضاءة عبر الطاقة الشمسية والتزود بالكهرباء







المياه والبيئة: مواصلة جهود التنقيب عن مصادر جديدة للمياه ، واستمرار أعمال التجهيز والإصلاح والصيانة فيما يتعلق بمنشآت التصفية والتوزيع، بما فيها بالاراضي المحررة.



وتميزت الفترة الماضية بجهود معتبرة لنظافة البيئة والمحيط، وخاصة عبر الحملات الوطنية والمحلية، كانت لها نتائج جيدة،مع الاعتماد على حملات النظافة.







قطاع التجارة: مد المواطنين بالمستلزمات التي لا توفرها المنظمات والهئيات الداعمة منها كذلك المساهمة في تنظيم الأسواق بما فيها الأراضي المحررة. نشيط رأس المال التجاري ليستجيب للأهداف المرسومة، وضمان استقرار الأسعار، وتنظيم وضبط التراخيص ذات الطبيعة التجارية.







قطاع التنمية الاقتصادية : تطوير الميدان الفلاحي من خلال الإستراتيجية المتبعة في إنشاء المزارع العائلية، وافتتاح مدرسة فلاحية، وتعميق البحوث بمركز التجارب والتكوين الزراعي. هناك جهوية رامية اعمار الأراضي المحررة، وتنمية الثروة الحيوانية.







ميدان الثقافة: شكل التصدي لسياسات الاحتلال المغربي الهادفة إلى طمس الثقافة الصحراوية،محور رئيسيا عبر برامج خاصة بحفظ الذاكرة وتدوين التراث، عمل المراكز الثقافية والتكوين بالمدارس والورشات في مختلف التخصصات الفنية، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الأجانب. واحتضان التظاهرات الثقافية منها المهرجان الدولي للسينما وتظاهرة آرتيفاريتي والمهرجانات الجهوية للثقافة والفنون الشعبية والأسابيع الثقافية وملتقيات الآثار. كما تم إنشاء مدارس صحراوية للسينما والموسيقى والفنون الجميلة، مع عمل الفرق الفنية ورسالة الثقافةبجانب تعزيز مكانة الشعر والشعراء، وبعث دور المسرح والمعارض في التعريف بالقضية الوطنية والمساهمة في التثقيف واشاعة ثقافة النقد،بجانب طباعة ونشر الكتب والمنشورات، وتدعيم المكتبات، وإنتاج الأفلام، بجانب بعث دور قطاع الصناعة التقليدية .



ميدان الإعلام: شكلت الاذاعة الوطنية مدرسة كما هي الية ساهمت ليس فقط في مواجهة دعاية الاحتلال والرد عليها ومواكبة الفعل الوطني في جبهات الساخنة ، بل وايضا في مد بقية مؤسسات الاعلام وغيرها بالاطر الاعلامية .



وتطور الاعلام عبر مؤسساته من اذاعة وجريدة سنة 1975 الى تلفزة ووكالة ومواقع اليكترونية مع ارشيف اعلامي بجانب اعلام المنظمات الجماهيرية







التشريفات: تم استقبال عشرات الآلاف من الضيوف الأجانب، ضمن الوفود السياسية والإعلامية والثقافية وبعثات المنظمات غير الحكومية، والعائلات المتضامنة، والبعثات الطبية والطلبة والباحثين وغيرها، مع ضمان شروط الضيافة والتأمين.







مساهمة الدولة الصحراوية في استتباب الامن:



تعززت مكانة الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي في مجالات الدفاع والأمن، بتكريس عضويتها في الهيئات القارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومساهمتها في المساعي الإفريقية لاستتباب السلم والأمن والاستقرار في ربوع القارة، من أمثلته احتضان الدولة الصحراوية لاجتماع لمدراء الأمن على مستوى إفريقيا، واستعداد الدولة الصحراوية للمساهمة في تطبيق قرار الاتحاد بتشكيل قوة أفريقية للتدخل في الأزمات الطارئة،اضافة الى مساهمتها في مكافحة الجريمة والمخدرات الوافدة من المغرب الذي يشكل المصدر والمنتج الاول عالميا للقنب الهندي.



وتسعى الحكومة الصحراوية، الى توطيد الأمن و السلم في إفريقيا، والصحراء والساحل من خلال دعم وتقديم كل التسهيلات لبعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والاتحاد الإفريقي كشريك في هذه العملية، كما وقعت من جهة أخرى على نداء جنيف المتعلق بتحريم و تخزين و إنتاج الألغام المضادة للأشخاص يوم : 03 نوفمبر 2005 ، وقامت بتدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد، ووقعت كذلك على اتفاقية تعاون وعمل مع منظمة لاند ماين اكشن LAND MINES ACTION من اجل تنظيف الأراضي الصحراوية المحررة من الألغام المضادة للأفراد والتي زرعها المغرب على طول الجدار العسكري الذي يقسم به الصحراء الغربية الى جزئين على طول اكثر من 2400 كلم و التي تخلف العديد من الضحايا يوميا من المواطنين الصحراويين والمواشي.



وتنخرط الجمهورية الصحراوية في المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب ، فهي تساند و تدعم جميع المبادرات التي تتخذ على المستويين الدولي والقاري، وفي هذا الإطار، صادقت الجمهورية الصحراوية على البروتوكول المرفق باتفاقية الوحدة الإفريقية حول منع الإرهاب ومكافحته، وتقوم بخطوات عملية فيما يتعلق بمحاربة هذه الظاهرة خاصة على مستوى الساحل والصحراء الغربية.



معركة مواجهة نهب الثروات الطبيعية:



بخصوص التمتع الحر بالثروات و الموارد الطبيعية وفق مقتضيات القانون الدولي، تدعم الجمهورية الصحراوية الجهود والمساعي الرامية الى حماية مقدرات البلاد من النهب والاستغلال.



وفي هذا السياق، تبنى المجلس الوطني الصحراوي القانون رقم 03/2009، بتاريخ 21 يناير 2009، الذي حدد بموجبه المناطق البحرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة كتعبير عن حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. وصادق المجلس الوطني على قانون التعدين والاستثمار في ميدان الثروات والموارد الطبيعية لحمايتها وتوجيهها لصالح المواطن الصحراوي. كما تم إنشاء مرصد دولي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية، حقق مكاسب معتبرة في هذا الميدان كان أخرها قرار محكمة العدل الاوربية عدم شرعية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة،كما ابرمت الجمهورية الصحراوية عقود للتنقيب عن النفط وغيره من المعادن مع بعض الشركات الدولية .







- شكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015، انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية، وأول نجاح من نوعه، حيث أعلنت وأقرت الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، والذي تعزز بقرار محكمة العدل الاوربية ديسمبر2016 والذي يعترف بالوضع القانوني للصحراء الغربية ويقر بجبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي .



- في يونيو 2015، أعلنت جبهة البوليساريو التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية والذي تم قبوله من طرف المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف.



- كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أغسطس 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.



- شكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 22 ديسمبر 2016،تطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو في مواجهة النهب، حيث أعلنت انه ليس للمغرب اية سيادة في الصحراء الغربية وبالتالي فإن العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوربي تطبق فقط على حدود المغرب المعترف بها دوليا على غرار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الرباط والولايات المتحدة الامريكية منذ 2004 . وسبق لذات المحكمو ان الغت الاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.



- يونيو 2015، أعلنت جبهة البوليساريو التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية. الإعلان الذي تم قبوله من طرف المجلس الاتحادي السويسري، يكرس جبهة البوليساريو باعتبارها خاضعة للقانون الدولي والممثلة الوحيدة للشعب الصحروي.



- كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أغسطس 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وليس له الحق في إبرام اتفاقات و/أو عقود مع جهات ثالثة فيما يخص هذه الموارد، وبالتالي ضرورة محاسبة المغرب أو أي كيان آخر بشأن القيام بأي استكشاف و/أو استغلال للموارد الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية، وضمان تحويل كل الفوائد التي تنشأ عنها لشعب الإقليم، امتثالا للقانون الدولي.







الدبلوماسية الصحراوية



لقد تمكنت الجمهورية الصحراوية من تحقيق مكاسب دبلوماسية معتبرة، منها تكريس عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد الافريقي هذه المرة يجلس المغرب مع الدولة الصحراوية في نفس المحفل الافريفي في ظل الحضور المتميز للقضية الصحراوية في المنتديات الدولية، وتكريس الاعتراف الدولي بجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي اضافة الى الحضور السياسي والدبلوماسي في كافة القارات بخاصة في افريقيا،امريكا اللاتنية، اوربا واسيا .



بل ان الهئات الدولية تتعامل مع الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، على ارفع المستويات على غرار الامم المتحدة،الاممية الاشتراكية، الاتحاد الأوروبي . هذا الاخير مع الويات المتحدة الامريكية وروسيا وبريطانيا وغيرها من الدول الوازنة تتعامل بشكل مباشر مع جبهة البوليساريو، عبر اللقاءات والاتصالات والمراسلات الرسمية، فلعل من أكبر مظاهر التقدم أوروبياً هو المطالبة المتزايدة في بعض البرلمانات والأحزاب الأوروبية باعتراف دولها بالجمهورية الصحراوية.



مع تعزيز مكانة الدولة الصحراوية وعلاقاتها المتميزة بافريقيا ودول امريكا اللاتنية ، والقيام بالعديد من الزيارات على مستويات مختلفة، من بينها زيارة رسمية لرئيس الجمهورية وحضور مناسبات دولية كبيرة مثل القمم والمؤتمرات والمناسبات الدولية السياسية منها والثقافية والرياضية في اكثر من بلد وعاصمة وعقد اتفاقيات للتعاون في ميادين مهمة في مقدمتها التعليم والتكوين والصحة. كما تم تكثيف الاتصالات في دول عديدة بجانب ربط العلاقات الدبلوماسية واعتماد السفراء وتبادل الرسائل .



جيش التحرير الشعبي الصحراوي : تمتلك الدولة الصحراوية جيشا له تجربة متميزة مستمدة من حرب متواصلة منذ ازيد من ازيد من اربعين سنة في مواجهة الاستعمار والاحتلال يتواجد على الارض المحررة وعلى طول الجدار من الكركرات على المحيط الاطلسي الى المحبس.



و يتوزع جيش التحرير الشعبي الصحراوي على 7 نواحي عسكرية ‏منها 6 قتالية أمامية والسابعة للإسناد والشؤون الإدارية، بالاضافة لهيئة أركان عامة ‏ووزارة دفاع تتفرع عنها مديريات مركزية متخصصة تعنى بالميادين التقنية والادارية والدعم اللوجستيكي والتسليج والهندسة ..



أما من حيث الوحدات القتالية بالناحية العسكرية فهي:‏ ـ فيالق ( مشاة ميكانيكية، مشاة متحركة ) ـ أفواج : مدفعية ميدان ،مدفعية م/ ط.‏ـ كتائب ( سرايا مختلف الأسلحة.. )



جدران الدفاع .. لمواجهة هزيمة وشيكة للجيش المغربي امام ضربات البوليساريو ‏



جسامة الخسائر في صفوف القوات المغربية( يناير1979 وماي 1980 ) كانت حسب ‏شهادات ضباط كبار مغاربة توحي ب"كارثة حقيقية" لهذه القوات في مواجهة جيش "متمرس ‏متماسك" وفي ظل ظروف جغرافية صعبة ومناخية اصعب، كانت تنذر بناهية وشيكة للصراع ‏لو لا تدخل من لدن حلفاء نظام الرباط، حيث كلانت الاستشارة ‏الفرنسية الاسرائلية والدعم اللوجستيكي الامريكي عبر بناء الجدران ضمن خطة دفاعية ‏مستوحاة من التجربة الفرنسية في الجزائر (جداري شارل وموريس) والاسرائلية في "خط بارليف"، بدءا بما عرف بالمثلث النافع ( العيون ـ السمارة ـ بوجدور).‏



اثر لجوء قوات الاحتلال الى التموقع خلف متاريس الدفاعات، تبنى الجيش الصحراوي استراتيجية ‏"حرب الاستنزاف" والتي دشنها ب"هجمة المغرب العربي الكبير" أكتوبر 1984 في معركة "ازمول النيران" بمنطقة المحبس،و التي ظلت متواصلة حتى ‏وقف إطلاق النار 6 سبتمبر1991.‏



وقد أنشى الجدار الأول في غشت 1980 والثاني في فبراير 1984 وهو مكمل للأول ‏ويشمل المناطق الممتدة من بوكراع إلى آمقالا وصولا إلى حوزة، والثالث في ماي ‏‏1984 ويحيط بالجديرية. وفي الفترة الفاصلة بين يناير وغشت 1985 تم إنجاز ‏الحزامين الرابع والخامس الممتدين من الحدود الجزائرية شرقا حتى جنوب مدينة ‏الداخلة.



أما الجدار السادس والأخير فتم إنجازه عام 1987 من طارف المخنزة إلى ‏الكركارات على ساحل المحيط محاذيا لمساحات واسعة من الحدود مع موريتانيا.



وقد ‏تمركزت بهذه الأحزمة التي بلغ طولها مجتمعة 2720 كلم قوات تقدر ب 170 ‏ألف جندي تدعمها 25 ألف من القوات الجوية.‏



من مظاهر ممارسات الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي :



شكلت وضعية انتهاكات نظام الاحتلال المغربي لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، مصدر انشغال من طرف هيئات ومنظمات دولية مختصة على غرار اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ،المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايت وتش، مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، في ظل حركة العصيان المدني التي يقوم بها الصحراويون في مواجهة الاحتلال والقمع في ظل الحصار والقبضة الامنية من طرف الدولة المغربية، منذ اجتياحها للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 .





- حملات التصفية الجسدية بالرصاص وممارسة التعذيب، مروراً بعمليات الاختطاف المؤدية إلى الاختفاء القسري والمصير المجهول حيث لازالت اكثر من 500 حالة اختفاء في عمليات تنكيل واغتصاب وقمع بشتى الأساليب الوحشية، بما فيها سحل النساء في الشوارع وصولاً إلى عمليات الاعتقال والزج في السجون والمحاكمات الصورية بما فيها العسكرية، في حق مدنيين عزل، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان،حيث تم الحكم على مجموعة من النشطاء الحقوقيين أو ما أصبح يعرف بمجموعة مخيم أكديم إزيك، بأحكام قاسية وجائرة، تراوحت ما بين السجن المؤبد ، 30 سنة سجنا ، 25 سنة ، 20 سنة نافذة في حقهم وأمام محكمة عسكرية.



إكتشاف رفات ثمانية أشخاص ممن كانوا مجهولي المصير، من قبل فريق من الخبراء الدوليين والمقدمين ضمن اللائحة الملحقة بالتقرير تمت تصفيتهم بتاريخ 12 فبراير 1976 من طرف القوات المغربية رميا بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية وبشكل مهين للكرامة الإنسانية ، وما هم إلا مثالا على أكثر من 500 حالة لازالت مجهولة حتى الآن.



استمرار الحصار الإعلامي والحقوقي على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بحيث لازالت المنظمات الحقوقية والشخصيات الإعلامية والدولية المستقلة ممنوعة من زيارة الإقليم.



تعتبر مظاهرة الرابع من ماي 2013، وهي الأكبر من نوعها، منذ 1975، تحولاً نوعياً في المقاومة السلمية الصحراوية و، على غرار مخيم اقديم إيزيك سنة 2010، عكست روح الوحدة والإجماع والرفض الصحراوي المطلق والنهائي لوجود الاحتلال المغربي على ترابه الوطني



الاراضي المحررة :



اقرت جبهة البوليساريو منذ وقف اطلاق النار 1991، برنامجا ثريا لتعمير الاراضي المحررة والتي تمتد على شريط طوله حوالي الفي كلم بمساحة تقارب ثلث مساحة االصحراء الغربية اكثر من 80 الف كلم مربع، بما فيه تنظيف المنطقة من مخلفات الحرب بالتعاون مع عديد المنظمات الدولية على غرار منظمة لاند ميان اكشن البريطانية.



اذ بدت منذ وقف اطلاق النار 1991 عملية تأهيل البلدات والاراضي المحررة حيث تتواجد نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالاضافة لسكان في معظمهم من البدو الرحل الى جانب بعض السكان في البلديات المحررة: التفاريتي، ابير تيغيسيت، واغوينيت،زوك وميجك وبئر لحلو والتي تم ترسيمها بوجب قانون البلديات الصادر 2005 من طرف المجلس الوطني. كما بنيت هناك مدارس ومستشفيات بجانب البحث عن المياه وتصفيتها رغم صعوبة المنطقة في ظل ضالة الامكانيات وفقدان التمويل في منطقة نزاع متواصل منذ عقود.



وشهدت تلك الربوع عقد عدة مؤتمرات لجبهة البوليساريو منها المؤتمرالحادي عشر، الثاني عشر والثالث عشر، الى جانب تخليد عديد المناسبات الوطنية واطلاق مشاريع انمائية بتلك الربوع ،كمت اقيمت بعض الملتقيات على غرار ملتقى اعمار الاراضي المحررة ومشروع جامعة التفاريتي الذي احتضنته بلدية التفاريتي المحررة فبراير 2009



كما تقيم الجمهورية الصحراوية مشاريع اقتصادية وانمائية بهذه المناطق خلال السنوات الاخيرة، بحسب تقرير الامين العام للامم المتحدة 2015 منها مدارس دشنها الامين العام للجبهة بمناسبة مرور 40 سنة على اندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية،توجد كذلك مشاريع تحلية المياه، والبحث عن المعادن بالتنسيق مع هئيات دولية ..



وفي ذات السياق تشرف وزارة اعمار الاراضي المحررة على عمليات البناء والترميم بجانب تنظيم عمل المقاولات ومكاتب الدراسات والإشراف على المناقصات وإجراء فترات تربص للمقاولين



كما تقوم مديرية الريف والأراضي المحررة، بإيلاء عناية لاستكمال الهياكل التنظيمية المتعلقة بالبلديات والمدارس والمستشفيات والمساجد بكل بتلك المناطق









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