أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - صلاح زنكنه - وخزات ودبابيس ووجع


اخر الافلام











المزيد.....

وخزات ودبابيس ووجع


صلاح زنكنه
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:49
المحور: كتابات ساخرة
    


1
معظم العراقيين تعساء كونهم بلا إرادة حقيقية والغالبية العظمى أكثر تعاسة كون مصائرهم بيد الآخرين وينتظرون الفرج من السماء.

2
الكثير من العراقيين ينظرون إلى الرئيس الأمريكي ترامب كبطل منقذ قد ينقذهم من بؤسهم ويعيد لهم مجدهم التليد حين يبطش بالساسة العراقيين الذين سرقوا أحلامهم
ناسين ومتناسين أن الأبطال المنقذين قد ناموا بين طيات كتب التاريخ والحكايات الأسطورية وأن الشعب هو وحده من يستطيع أن ينقذ نفسه من براثن الطغيان.

3
الميلشيات السائبة والعصابات المنظمة تبطش بمقدرات العراقيين وتنتهك أعراض العراقيات وتضرب بعرض الحائط الأعراف والقيم والقوانين وتبصق على شرف الدولة والحكومة والشعب.
والجميع ساكتون خائفون.
أنبهكم العراق في خطر.

4
الغرب الكافر - وفق نظر المتأسلمين - هو من صنع الحضارة التقنية وتنعم بها المسلمون وتنكروا لها وهم في غيهم ساهون .
المتأسلمون مستهلكون لكل شيء حضاري وهم عالة على الحضارة ووباء على المدنية.
كون القبح عندهم هو الجمال والجمال بكل مستوياته قبح وشناعة من منطلق الحلال والحرام .
تفجير محلات الموسيقى في البصرة مثالا.

5
ثمة أيام سود لطختنا بالسواد
14 تموز 8 شباط 17 تموز
9 / 4 لطخ أيامنا وأرواحنا بالسواد

6
خذووو النفط .. خذووو الدولارات .. أيها الأوباش
واتركووو لنا العراق .. العراق بيتنا .. وأنتم مستأجرون سفلة

7
لن أغفر لكم .. لن أسامحكم .. أيها الغزاة حملة القرآن
شوهتم خارطة وطني .. ومسختم فيه الإنسان

8
معذرة أصدقائي المناضلين
سأبول على نضالكم وعلى أحزابكم وعلى قادتكم وعلى تاريخكم المزيف
نضالكم العتيد في المصارف .. أفرغ جيوبنا من المصاريف





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صلاح زنكنه

إجمالي القراءات: 208,537
المقالات المنشورة: 176
- دعاء ...
- رغبات
- هوامش على المتن
- وأوصدت الباب ...
- # خواطر ورؤى #
- مواجع خاصة جدا
- أراء وأفكار
- هواجس أخرى
- هواجس
- صبوات وكبوات
- صبوات القلب المفتون
- تضاد الاسلام
- تجليات العشق والهيام
- رسائل سريعة
- ولع من طراز خاص جدا
- أغنيتان لها ...
- أشهد أن أقول لا ...
- نصان في الوحشة
- نساء في الذاكرة / 2
- ثلاثة نقاط .. وثلاثة جمل

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- هدى أسعد .. استلهمت الموروث بأسلوب حداثوي -
- جلالة الملك يجري مباحثات مع الرئيس الإيفواري
- صحف إيفوارية: الزيارة الملكية إشارة قوية على مساهمة المغرب ف ...
- بالفيديو...ممثل مسلم يحصد الأوسكار لأول مرة في تاريخ الجائزة ...
- -مونلايت- أفضل فيلم في الأوسكار... بعد خطأ فادح
- فنان مصري معروف يعتذر للكويتين.. ما السبب؟!
- فرهادي.. إيراني فاز بالأوسكار وغاب عن حفله
- -الخوذ البيضاء- تحصد الأوسكار رغم تشويه النظام
- الاتحاد الأوروبي يثمن خطوة الانسحاب الأحادي الجانب من الكركر ...
- التحقيق شباط على خلفية مقال واد الشراط

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - صلاح زنكنه - وخزات ودبابيس ووجع