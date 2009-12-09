

أفنان القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 16:26

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ظاهرة الفكر الأوحد



التكيفية شَبَه تأخذه بعض الكائنات الحية إما مع البيئة التي تعيش فيها وإما مع الأجناس التي تعيش عالة عليها، هذه الظاهرة هي ظاهرة الفكر الأوحد التي تعمل على انتشارها كل وسائل الإعلام وكل المحللين السياسيين وكل الرجال السياسيين عندما يفكرون نفس الشيء ويقولون نفس الكلام ويهتمون بنفس الأحداث ويقترحون نفس التفسيرات، والتي –أي ظاهرة الفكر الأوحد- تساهم الشبكات الاجتماعية في انتشارها كما تأكل النار الهشيم. وإذا ما حاولتَ أن تقدم تفسيرًا مخالفًا –وهذه حالي- وبخك البعض أو تجاهلك، إلا ما ندر، كما حصل معي في "رسائلي الخمس".



الأمثلة كثيرة



• ترامب من العصور الوسطى

• سلمان ملك الاستخراء

• نتنياهو أهبل نصف وهابي

• نتنياهو جبان وكذاب

• بشار فاق النازيين والفاشيين بالإجرام



الفرق بيني وبين قرائي



معظم قرائي موافق على ذلك وأنا أول قرائي، لهذا لم يَظهروا لم يعلقوا لم يؤكدوا بنعم أو ينفوا بلا، لكن الفرق بيني وبينهم، قول "سلمان ابن عاهرة" مثلاً يدغدغ كبرياءهم، وكأنهم أسقطوا بالفعل نظامه، وتحرروا من جبروته، بينما لن يكون شيء من هذا –مع كل فهمي لبسيكولوجياهم في وطن هو الجحيم وفي أوطان الآخرين أوطان ليست أقل جحيمًا- وسيكون شيء مما أرى بعد أن انعدمت الحلول، ووجدنا أنفسنا في طريق مسدود ممتد من الخليج إلى المحيط، والعياذ بالله من المحيط ومن الخليج في الوضع السياسي الراهن. هذا والتردد بين دعمي وعدم دعمي متوقف على مدى سيطرة الفكر الأوحد، فالقول "ترامب من العصور الوسطى" عمود لدعم هذا الفكر، وكذلك "سلمان ملك الاستخراء"، و "نتنياهو أهبل نصف وهابي" أو "نتنياهو جبان وكذاب"، و "بشار فاق النازيين والفاشيين بالإجرام"، وبما أنني نقيض هذا الفكر، الفكر الأوحد، لا أدفع إلى الوقوف معي في غير ما تَهَيُّب، ففي ذلك حرمان قارئي من دغدغة كبريائه، هذا القارئ الذي من الأفضل له أن يفكر كالكل، من الأفضل ومن الأريح، "شو بدي بهالتعب" يقول، لا يريد أن يفكر بنفسه، يريد أن يفكر أصحاب الفكر الأوحد عنه.



ما الذي يختفي وراء الأمثلة السابقة؟



الفكر الأوحد، ككل فكر، ليس فكرًا بريئًا، فيقول فيلسوف العلوم كارل بوبر: "ما هو حقيقي هو ما يمكن أن نبرهن على بطلانه". ترامب من العصور الوسطى لا، المؤسسة المالية والسياسية التي ينتمي إليها مؤسسة ليبرالية متطرفة. سلمان ملك الاستخراء لا، سلمان ملك رجعي، هنا تنطبق عليه صفة من هو من العصور الوسطى. نتنياهو أهبل نصف وهابي جبان وكذاب لا، نتنياهو برنامج سياسي وعسكري واقتصادي توسعي. بشار فاق النازيين والفاشيين بالإجرام لا، بشار فاقهم بتقطيع بلده، فالإجرام لا شيء أمام تقطيع سوريا. لكن ما لم يقله كارل بوبر استغلال ما هو باطل كيف؟ ترامب يهمه أن نقول عنه من العصور الوسطى ليمرر سياسته الكارثية لأمريكا والعالم، فشكرًا للفكر الأوحد الذي يروج لذلك، وكذلك نتنياهو وكل ما يفعل: طيب ما أنا كذاب وأهبل وجبان ونصف وهابي! سلمان نفس الشيء، بشار نفس الشيء. لكن الأخطر من كل هذا ما يجري في الطرف المقابل، فليس هناك فكر أوحد واحد، هناك فكر أوحد مقابل لفكر أوحد، أمام الفكر الأوحد للعولمة في حالة ترامب هناك الفكر الأوحد للقومجية المتمثلة بأحزاب أقصى اليمين في أوروبا، وأمام الفكر الأوحد للكذب في حالة نتنياهو هناك الفكر الأوحد "للعقلانية" المتمثلة بالسلطة الفلسطينية، وأمام الفكر الأوحد للرجعية في حالة سلمان هناك الفكر الأوحد المتمثل بالإرهاب، وأمام الفكر الأوحد للنازية والفاشية في حالة بشار هناك الفكر الأوحد المتمثل بالرفضية "الجمعية/الجماعية"، يعني كل شي والا بلاش، رغم فشل الحل العسكري، هذا الحل الذي نجح في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وبالتالي لا مقارنة هناك على الإطلاق بالتجربة السورية.



ما يختفي وراء الفكر الأوحد المقابل



ليس صحيحًا أن ترامب وأحزاب أقصى اليمين في أوروبا شيء واحد، فترامب سوف يستدرك الكارثة التي ستحيق بأمريكا والعالم، لأنه سيجد نفسه مضطرًا إلى ذلك (ترامب المرشح شيء وترامب الرئيس شيء ثانٍ)، ولأن أمريكا تحكمها استراتيجية جيوسياسية جيوعسكرية ثابتة حتى إشعار آخر، شروط نفوذ جديدة تضطرها إلى التبديل، لهذا ما سيجري في أوروبا، في فرنسا على الخصوص، إذا ما أخذ أقصى اليمين الحكم، هو من حكم شروط النفوذ الجديدة هذه، والتي ترمي إلى إجراء "فريكسيت"، وإضعاف الاتحاد الأوروبي إن لم يكن تدميره، وهذا دليل أسوقه ليس أكيدًا. السلطة الفلسطينية ستواصل ماراثون فكرها الأوحد الذي وصل بها إلى نهايته، ستداوم على رفض المفاوضات مع إسرائيل تحت ذريعة "وطنية"، ألا وهي المستوطنات، فهي من جهة تخدم نتنياهو، وذلك بتركه حرًا لما يفعل، ومن جهة تبرر سلوكها الأوسلوي الفيشيوي "بالعقلانية" وكل ما يتبع من قمع يومي بأمر المحتل مُوَقَّع عليه وقمع على كافة المستويات. الفكر الإرهابي الأوحد في السعودية يلعب على حبلين حبل القاعدة بينما هو حبل سعودي، حبل محلي، وحبل داعش الذي هو حبل عالمي. الفكر الأوحد للمعارضة السورية لا يختلف كثيرًا عن الفكر الأوحد للنظام كإيديولوجيا كفكر غامض.



بينما...



الفكر هو الفكر الواضح، الاعتقاد الواضح، الاعتقاد القوي، ليكون هناك نقاش قوي، ليكون هناك نقاش للأفكار.



