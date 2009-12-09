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أسفل خاصرة الوثاق


سامي البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 14:51
المحور: الادب والفن
    


أسفل خاصرة الوثاق
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أقترب... وليس غير الليل يبارك خطوي

أبحث عن درب، يقودني للدروب البعيدة

أقترب، لا لأنجو من حرب

بل لأشتبك مع ما خلف خريف العناق في دمي

ذهب الرمال يناصبني العناد

كلما لمست نجمة

سقط نيزك بارد

أسفل خاصرة الوثاق

أجهش بالرعاف، كنورس صريع

أستصرخ البحر كيونس حبيس

يقطينتي إجتثها الرعاة

وغيمتي ينخرها عقرب المطر

يا أفق إني أقترب لتتمثل لغة أصابعي

فكفكف حواصل المسافات عن طريقي

واشطر لي الغابة وجهين

علقت زمردة جدلي بين حزنين

علقت وحشة إمرأتـ....ي على شجرة

فإرتهنت لعرائين

لم يسقط تحت قدميّ غير سحابة ثكلى

وقمر يلفظ ندمه أن ظلل عاشقين

ما يتكسر في القلب ليس حطب ذاكرة

بل إغتصاب شجرة للحنين

بلل الأحلام كان بلور خطيئتي

وليس للمرايا عصير يفطم

ملح لوعة الفتى.





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سامي البدري

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