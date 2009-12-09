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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف محمد - كيف سيكسب من يمثلون ايران وتركيا والسعودية وليس الشعب العراقي الانتخابات القادمة لمجلس النواب ؟؟؟


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كيف سيكسب من يمثلون ايران وتركيا والسعودية وليس الشعب العراقي الانتخابات القادمة لمجلس النواب ؟؟؟


يوسف محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 13:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كيف سيكسب من يمثلون ايران وتركيا والسعودية وليس الشعب العراقي الانتخابات القادمة لمجلس النواب ؟؟؟

1- قانون الانتخابات ليس فيه فقرة تحدد النسبة اللازمة لعدد المقترعين الذين يجب ان يدلوا بأصواتهم فعلاً ممن لهم حق المشاركة في الأنتخابات من العدد الكلي للذين يحق لهم الأقتراع والتصويت لكي تُعتبر الأنتخابات ناجحة واجتازت نسبة النجاح ، وحتى لو كانت نسبة المشاركين في التصويت فعلاً أقل من 1% ممن يحق لهم التصويت والأقتراع !!! وبالتالي ستكون مقاطعة الأنتخابات لمصلحة الاحزاب والشخصيات الفاسدة الحاكمة والممثلة لأيران وتركيا والسعودية وليس للشعب العراقي .

2- يتم الآن التخطيط لحملة اعلامية شعواء مكثفة تشجع العراقيين على عدم المشاركة وتشككهم بجميع التجمعات والتحالفات والوجوه الجديدة ، وتجعلهم يعتقدون ان جميعها و الوجوه الجديدة هم عملاء ودُمى بيد الاحزاب والجماعات الفاسدة العميلة الحاكمة والمهيمنة على مجلس النواب .

3- يتم الأعداد لمجاميع يتم زجها في مراكز الأقتراع ومراكز العد والفرز مهمتها الأساسية تسقيط اوراق الأقتراع للخصوم والاعداء لجبهة عملاء ايران وتركيا والسعودية بوضع اشارة ثانية على أسم أحد المرشحين ضمن قائمة الترشيح بالأضافة لأشارة الأختيار التي وضعها المقترع كي تسقط ورقة الترشيح وتعتبر ورقة الترشيح لاغية وفق القانون .

4- شن حملة تخويف وأرهاب وعنف قُبيل موعد الأقتراع لثني أكبر عدد ممكن من المشاركة .....

نقترح جعل شرط نجاح جولة الأقتراع ان تكون نسبة المصوتين فعلا لاتقل عن 50% من عدد من يحق لهم التصويت والأقتراع ، صحيح ان هذا المقترح سيوفر فرصة اضافية للموجدين حاليين في مجلس النواب الفاسد بالبقاء في حالة عدم تجاوز عتبة المشاركين فعلياً في التصويت في الأنتخابات 50% من عدد من يحق لهم المشاركة والأقتراع ، ولكن هذا المقترح سيجعل الناس تشارك بقوة لتحديد مستقبلها وتقوم هي بحماية صناديق الاقتراع من التزوير والتلاعب والتسقيط وتتحدى العملاء المتأمرين ولا تخشى من عنفهم وأرهابهم ، لا سيما بعد حملة اعلامية مخطط لها جيداً وان تكون حملة اعلامية مكثفة وتصل الى الجميع لتقوم بفضح هذه المخططات الشيطانية .





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يوسف محمد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف محمد - كيف سيكسب من يمثلون ايران وتركيا والسعودية وليس الشعب العراقي الانتخابات القادمة لمجلس النواب ؟؟؟