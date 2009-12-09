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إبتسامة من أزمنة الفرح


رائد مهدي
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 12:51
المحور: الادب والفن
    


(( إبتسامة من أزمنة الفرح ))
منذ الطفولة
حين كان الورد
في متناول الأنفاس
منذ حداثة الإحساس
حيث ولادة الحب
بقلب الصبية الصغار
منذ افترش الأطفال
أعشاب البساتين
ومنذ أدركت عيناي
ثوب سماءنا الأزرق
الغارق في كف النجوم
الى جلابيب الغيوم
والى أن صادفتني
في غياهب السكون مقلتين
لبست من زرقة البحر ثيابا
فرشت بالكحل ساحلها
لبوح الملهمين
نوافذ يتعبد العشاق في محرابها
من قبل أن تغز الحياة بألف دين
إليك ياحدقات عيني المتيمتين
من سعة الوجود
إليك يااملا يرطب مهجتي دون حدود
قوارب الأحلام راسية على الجفنين
حيث الساحل الخلاب ياشيرين
إن تبتسمين !! يثمل النرجس في المروج والنسرين
من نيسان منتشيا الى تشرين
من نيسان منتشيا الى تشرين .





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رائد مهدي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد مهدي - إبتسامة من أزمنة الفرح