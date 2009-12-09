

القومية العربية والشيوعية العمالية : تناقضات ايدلوجية ام تحديات واقعية ؟؟؟؟؟ الجزء الثالث والاخير

هيثم المهندس

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 09:30

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







القومية العربية والشيوعية العمالية : تناقضات ايدلوجية ام تحديات واقعية ؟؟؟؟؟ الجزء الثالث والاخير

عزيزي القارئ انه الجزء الثالث والاخير من الحوار الذي دار حول الحركة القومية العربية والحركة الشيوعية بين الصديق سمير عادل والصديق ابو علياء ولتكون الرؤية واضحة تماما لك ارجو الاطلاع على الجزء الاول والثاني ليتسنى لك المعرفة الدقيقة والكاملة لوجهتي النظر المختلفة اضافة الى الثراء المعلوماتي الذي يحتويه الحوار والمتعة الكبيرة التي تلازم القارئ اثناء مطالعته لاجزاء الحوار .

هيثم المهندس

ابو علياء : صباح الخير والعافية عزيزي سمير عادل . وأنا اقرأ ردك الاخير علي راودني هاجس انك غير مرتاح من الحوار معي ومنفعل بعض الشيء , ذلك اني لاحظت في العشرة اسطر الاولى من ردك علي ما يشير الى ذلك الهاجس . سأنقل لك العشرة اسطر الاولى من ردك وأؤشر لك ما لاحظته ( عزيزي ابو علياء . شكرا على اطرائك وكلماتك واتمنى ان يفسد (وتقصد لايفسد ) الاختلاف في الرأي الود بيننا. توضحت النقطة الأولى وههي ( وتقصد وهي ) ولماذا نختلف . اني انسان شيوعي ومنطلقاتي ماركسية وانظر الى المجتمع والتاريخ كما نظر اليه ماركس. انهما ثمرة التناقضات الطبقية والصراع الطبقي , وصراع الاحزاب السياسية هي ( وتقصد هو ) صراع بين الطبقات وقد ردد العديد من قبلك بأن التحليل الماركسي للمجتعاتنا ( وتقصد لمجتمعاتنا ) مقولة =الدين أفيون الشعب = ( وتقصد الشعوب ) . وعلى اي حال لماذا نختلف ؟؟ من جانبي انا احترم انسانيتك واحترم رأيك لأنه جزء من انسانيتك , شرط (واكرر شرط ا)ن تحترم انسانيتي ولا تلحق بي اذى في شخصي وحرية رأيي . واذا كنت تؤمن بأن التناقضات الطبقية والصراع الطبقي يفضيان التى تطور المجتمعات الانسانية , فأنا اشاركك الايمان بصحة هذه المقولة الفلسفية التي لاتظهردائما نقية وبلا قشور اوتداخلات طبقية في مختلف التحولات الاجتماعية الكبرى كما لو كنا في مختبر كيمياوي عندما نضيف مادة بصفات معينة الى مادة اخرى بصفات اخرى تنتج مادة جديدة تحمل اصل المادتين المتفاعلتين ولكن بمواصفات جديدة .

واذا كنت زعمت ان مقولة ( الدين افيون الشعوب ) هي مقولة صحيحة في اوربا وليست كذلك في وطننا العربي الاسلامي . فأني ادعم رأيي فيما زعمت الى التجربة التاريخية لمدة 177سنة من ظهور المقولة ولم تستطع الاحزاب الشيوعية في مختلف البلدان العربية والاسلامية من تطبيقها او تسويقها في نشاطها السياسي والفكري على الجماهير او على منتسبيها . ان تجربة التاريخ لاتقبل الدحض . وانت تقول ( ودافع الكثيرون من قبلك وبنفس المنطق والمنهج بأن واقعنا العربي يختلف وان الاسلام متجذر في المجتمعات .ويجب ان يكون لدينا تحليل خاص . ) واذا كانت النظم السياسية الشيوعية تمتلك تحليلاتها الخاصة المتعلقة بمجتمعاتها و تلاوينها القومية المختلفة ( روسيا = الصين = فيتنام = كوريا =يوغسلافيا = وكوبا ... الخ ) فلماذا يحظر علينا نحن العرب المسلمين ان يكون لنا لوننا القومي في التحليل اذا كان بأمكاننا استخدام المنهج الجدلي العلمي في التحليل . ان مستقبل العالم ليس مجتمع اممي خالي من القوميات بل محتمعات قومية اشتراكية متعاونة ومتعايشة بسلام . ان الاسلام هو روح القومية العربية . ومن يريد نفي الاسلام فأنه يريد اغتيال الامة العربية .

ان العلمانية بمفهومها البسيط بتأسيس دولة علمانية ( فصل الدين عن الدولة ) والاحتفاظ بحرية التدين او عدمه كحرية شخصية من الحريات المتعلقة بشخص الانسان ليس سببها العداء للدين (اي دين )او الاعتقاد بأنه افيون وعلينا ان نكافحه كما نكافح المخدرات والامراض والاوبئة التي تفتك بالمجتمع ما دام المتدينون يلزمون حدودهم بأحترام المختلفين عنهم دينيا طبقا للقانون الذي تضعه الدولة . في المجتمعات الراهنة المتنوعة اثنيا ودينيا ومذهبيا ينبغي ان تبقى الدولة بمؤسساتها القانونية والقضائية والادارية والعسكرية ,,,, الخ خارج الاختلافات التي تسببها التنوعات الدينية والمذهبية والاثنية التي تمزق المجتمع وتضعفه او تكون بعضها حصان طروادة للأجانب . اما ان يكون تحليلي اخلاقي ومثالي ( بالمعنى الماركسية للمثالية ) فما الضير في ذلك فأنا لا أدعي اني ماركسي (مع احترامي للماركسية ) لكي اتهم او يعاب علي تبني المثالية في تحليل ما اراه مناسبا سيما اذا كان الواقع الملموس يؤيد ما اذهب اليه من تحليل . ( ان التحليل الماركسي سواء غربي اوشرقي فهو يصح لجميع المجتمعات لآنه يعتمد على الصراع الطبقي ) الا تتفق معي عزيزي سمير ان هذا النص المحصور بين قوسين والذي ورد في تعليقك الاخير يخلط بين المنهج الماركسي ( المنهج المادي الجدلي ) وبين نتائج المنهج . لوطبقنا منهج المادية الاجدلية على مجتمع برجوازي متطور ثم على محتمع اقطاعي فهل سنحصل على نفس النتائج ؟؟ بالتأكيد سنحصل على نتائج مختلفة ولكنها متفقة مع واقع كل من المجتمعين .

وبالعودة الى داعش فقد وصفته في تعليق سابق ( ان داعش هو تيار اجتماعي سياسي ولد = وانت تستخدم فعل مبني للمجهول بغرض اخفاء الفاعل = من رحم التيار القومي العروبي المهزوم في العراق ) مهزوم امام من ؟؟ امام الاحتلال الامريكي المتحالف مع 60 دولة , المنتصر على التيار القومي العروبي وبذلك سيكون داعش نتيجة من نتائج الاحتلال كما هي العملية السياسية الطائفية وليس ولد من رحم التيار القومي العروبي . وهذا ماتوصلت له حضرتك في تعليقك الاخير عندما قررت ( ان داعش هو نتاج هزبمة التيار القومي العروبي على يد الاحتلال ) وهذا ما أكدته السيدة كلنتون في تصريحها قبل يومين من ان ادارتها الامريكية المحتلة للعراق هي التي خلقت داعش وهيأت له كل اسباب النجاح والنمو والانتشار فبعد الانسحاب الامريكي من العراق عام 2011 اصبح لزاما عليه ان يخلق داعش ليخلق الحرب في العراق ويخلق السوق لبيع السلاح وتنشيط الصناعة العسكرية الامريكية وهذا ماجرى في حزيران 2014 عندما احتلت داعش الموصل وصلاح الدين والانبار والحويجة وديالى في غضون اقل من اسبوع بالتنسيق والتواطىء مع المالكي القائد العام للقوات المسلحة والدوائر الايرانية كل حسب مصالحه الخاصة ورؤيته المستقبلية للعراق

( ان نضالنا ضد داعش يجب ان يكون فكريا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا وليس حصره بالجانب العسكري ) هذا الكلام صحيح عزيزي سمير الا انه كلام جزئي ناقص ولكي نمنع داعش من اعادة انتاج نفسه ينبغي ان نلغي كل الاسباب التي خلقت داعش وفي مقدمتها الاحتلال وعميلته العملية السياسية الراهنة . ان النضال المجدي والمثمر يحتاج الى البرنامج الكفاحي الشامل الذي يعبأ جماهير الشعب ويوحدها حول شعارات ملموسة ( تحقيق الاستقلال للعراق واستعادة وحدة الاراضي العراقية واستعادة الوحدة الوطنية واشاعة الحريات الديمقراطية ووضع ثروة الوطن في خدمة الشعب . وفتح افاق المستقيل امام الاجيال الجديدة . ولا أخفيك ياصديقي اسفي وأساي عندما اجدك تعود بنا الى ذكرياتنا المرة مع الحزب الشيوعي العراقي في ستينات القرن العشرين وانا الذي اعتقدت بك وبزملائك في الحزب الشيوعي العمالي اليساري استيعاب المآسي التي سببها لنفسه وجماهيره والشعب العراقي والعراق .( وعمر وتعده التلاثين لا يفلان وعمر وتعده وتعديت لا يفلان . تعال بحلم احسبه الك جيه واكولن جيت ؟؟ ) اما المظاهرة المليونية في ايار 1959 وشعار ( حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي ) التي اعقبت قطار السلام ومجزرة الموصل في اذار 1959 والتي سبقت مذبحة كركوك في تموز 1959 فلم تشفع للحزب الشيوعي الذي قزمه الزعيم قاسم عندما خطب في كنيسة مار يوسف مسميا الشيوعين بالفوضويين ولم يستفد من جماهيره النقابية ال 250 الف نقابي ولا من جماهيره الفلاحية البالغة 325 الف فلاح ولا نساء رابطة المرأة البالغ عددهن 45 الف امرأة وساق المئات من الشيوعيين الى غرف الاعدام جزاء اجرامهم بحق الشعب والوطن .

عزيزي سمير ارجوك ان تكون دقيق عندما تنقل عني (ان البعث لم يكن بحاجة ان يعادي الحزب الشيوعي العراقي وتستدل,,,,,,,,,,,,, الخ ) وتقولني ما لم اقله وكل الحوارات التي دارت بيننا موجودة امامك وامام الناس المتابعين لحوارنا . انا لم اقل ( ان البعث لم يكن بحاجة ان يعادي الحزب الشيوعي العراقي ,,, الخ .) انا قلت ( انه اذا كانت الاحزاب الشيوعية العربية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي قد ناصبت حركة القومية العربية العداء وحاولت تصفية البعث في العراق فان البعث لم يناصب الماركسية العداء ولم يتنكر لها . فلطالما طرح البعث ان الماركسية ارث انساني صحيح في ظروفها الزمانية والمكانية .... ) وقلت ايضا ( لم تفاضل القومية العربية بين الاسلام والماركسية ولكنها ميزت نفسها عن الماركسية والشيوعية الوافدة من الخارج دون ان تناصبها العداء ) . واخيرا فانا احس اننا ( انت وانا ) اشبعنا الموضوع ما يستحق من الحوار فأتفقنا في نقاط واختلفنا في اخرى وتلك سنة الحياة في تنوع الاشياء والافكار واشكرك عل كرمك في وقتك ومعلوماتك وصبرك ودفاعك على ماتعتقده صحيحا مع احترامي وتحياتي .



سمير عادل :عزيزي ابو علياء.. تحية طيبة.. قبل كل شيء اود ان اقول اني مرتاح جدا للحوار بيننا، ويبدو انك شخص حساس وهذا يزيد من تقديرك عندي. اني اعتذر اذا وردت كلمة "لا" او لم ترد فهي غير مقصودة. اما اني صنفت نفسي بماركسي واؤمن بالنضال الطبقي، اعتقد ليس فيها اية مشكلة ولكن فقط كي اوضح الاختلاف بين منهجي في التحليل ومنهجك الذي هو مثالي واخلاقي وهذا ليس عيب ابدا. انه واحد من المناهج السياسية والادبية والفكرية مثلها مثل المنهج الماركسي او المنهج التجريبي او المنهج المادي الميكانيكي..الخ. واود ان اوضح ايضا انني لست من الحزب الشيوعي العمالي اليساري. فيما يخص العلمانية فهي تعني فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم وليس اكثر من ذلك. اما مقولة "الدين افيون الشعب" وهي اصل مقولة ماركس وليس افيون الشعوب ـ نقد فلسفة الحق عند هيغل-كارل ماركس". ان افيون الشعوب ليست هي الاصل بالرغم من انه ليس هناك فرق، ولكني تقصدت ان اورد المقولة الاصلية كي اصحح ما ينتانوله العديد من الكتاب. ان النضال ضد الدين بالنسبة لنا كشيوعيين لا يختلف عن النضال ضد الايديلوجية البرجوازية بكل انواعها الديمقراطية، الليبرالية، الفاشية..الخ. عنددما تحدث ماركس عن الدين وخاصة في فلسفة الحق، كان الدين جزء من الايديلوجية البرجوازية التي ارادت تخليط المجتمع الطبقي وعالم اللامساواة، وكان لا بد من النضال ضده وتعرية اسسه الفكرية والسياسية والاجتماعية-انظر لودفيغ فيورباغ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية لانجلز. اما اليوم فالمسألة ابعد من ذلك كما بينت سابقا في عدة مقالات فالدين اصبح قاتل الشعوب. اني اتفق تماما ان يكون هناك حرية الدين وحرية الالحاد في دولة علمانية وهذا جزء من برنامج الحزب الشيوعي العمالي العراقي، ولكن في نفس الوقت لا بد ان نفضح الدين ونجرد البرجوازية من هذا السلاح الصدء. لقد قتل المئات الاف من البشر باسم الدين، لقد جردت البشرية من انسانيتها وصنفت بالشيعية والسنية والمسيحية والايزيدية والمسلم والمسيحي. ان داعش عندما يذبح الاسرى فأنه يجتر التاريخ الاسلامي، ان الجمهورية الاسلامية في ايران عندما ترجم المرأة التي تمارس الجنس خارج المؤسسة الرسمية للزواج، فأنها تطبق الشريعة الاسلامية، اما اسلام النفط في السعودية عندما تقطع ايدي السارق فأنها تطبق الايات القرأنية في حين ان اقذر امير سعودي يسرق كل يوم ثروات عمال وكادحي السعودية ويغتصب النساء ولا احد يحاسبه.

فيما يخص التحليل الماركسي، فهو يصح في اي مجتمع لان الماركسية تحلل الظواهر السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية. ان فطاحل مفكري البرجوازية يلجأون الى تحليل العديد من الظواهر في مجمتعات اليوم على اسس التحليل الماركسي. ان الازمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم الراسمالي عام ٢٠٠٨ دفعت البرجوازية ان تعود الى تحليل ماركس الاقتصادي وتعيد طبعة كتاب رأس المال لماركس. اما ان داعش ليس نتاج هزيمة التيار القومي العروبي، ولا تريد ان ترى داعش تيار سياسي -اجتماعي ويدافع كل هذا الدفاع الشرس، واستطاع بين ليلة وضحاها من تاسيس دولة بالمعنى المتعارف عليها، فهذا شأن خاص بك. وتعلل ذلك بأن التيار القومي العروبي انهزم بفعل الاحتلال ولذلك يستحيل ان يولد داعش من مثل تلك الظروف، فاريد ان اقول لك انه انهزم، سواء بفعل الاحتلال او بالثورة الشعبية او بأنقلاب عسكري، انه انهزم ولا يغير من المعطيات الواقعية اي شيء. وانهزم كذلك التيار القومي العروبي امام اسرائيل في ١٩٦٧، فكما نتج عنه بزوغ التيار الاسلامي في مصر والمنطقة، نتج عن هزيمته في ٢٠٠٣ داعش في العراق والمنطقة والعالم. اما ان كلنتون قالت نفس الشيء، فهذا شأن خاص بها ونحن مع حرية الراي . اما اني اكرر ما قاله الحزب الشيوعي العراقي، ففي الحقيقة لم افهم قصدك ولكني وضحت كل شيء وامام القارئ ان يختار الحجج المنطقية التي تقنعه.



ابو علياء : عزيزي سمير صباح الخير كنا بدأنا الحوار حول موضوعة ( الدين افيون الشعب ) وتشعب نقاشنا بموضوعات مختلفة ذات صلة بالدين وكنت انا الجأ الى الواقع المعاش لمحاكمة هذه الموضوعة وكشف مدى صدقها وفائدتها للنضال الجماهيري وخصوصا في وطننا العربي حيث يشكل الدين الاسلامي القاعدة الحضارية للأمة العربية وأطارا لهويتها القومية العربية . وعندما فشل الحزب الشيوعي العراقي في صنع تجربة شيوعية واحدة في العراق منذ اكثر من 80 سنة من تأسيسه لاسباب عديدة منها تبنيه لهذه الموضوعة تبنيا تعسفيا فقط لكونها موضوعة ماركسية بل فشل ايضا في تثقيف الناس بهذه الموضوعة وتحول الى الدفاع عن نفسه امام الجماهير بممارسته الشعائر الطائفية نفاقا ورياء ليثبت انه ليس ضد الدين ( كما ورد في تعليقاتك) وبقدر ماكنت الجأ انا الى الواقع المعاش والحي للبرهنة على وجهة نظري كنت انت تلجأ الى النصوص الماركسية لأثبات العكس دون ان تكلف نفسك عناء تقويمها وفحص مدى حيويتها وفائدتها في النضال الجماهيري . وتتجنب النظر الى الواقع الحي والقناعة بمعطيات التجربة الحية . ان فضيلة ماركس في حياته انه كان يقيم , يحاكم النصوص التي كتبها بنفسه او كتبها زميل حياته ( انجلس ) فيما اذا كانت لازالت حية وشابة او شاخت وتجاوزها الواقع الحي او برهن على خطأها . وانت بمسلكك هذا بالتعامل مع النصوص الماركسية حولتها ( حولت الماركسية ) الى دين لا يقبل النقد( كما هو الدين السماوي ) او اعادة النظر وخلطت بين المنهج ( المادي الجدلي ) لماركس وبين تحليلاته بصدد هذه القضية او تلك من قضايا المجتمع الألماني والمجتمعات الاوربية , وخرجت بأستنتاج مثير للدهشة مفاده ( ان التحليل الماركسي فهو يصح في اي مجتمع ......الخ ).



سمير عادل : يسعد صباح ايها العزيز ابو علياء.. اعتقد كل واحد وضح وجهة نظره، وكان الحوار شيق جدا وانا شخصيا استفدت منه كثيرا اضافة الى القارئ العزيز الذي اتمنى استفاد ايضا. وهنا اكتفي واقدر هذه الروحية التي تملكها. اكرر تحياتي لك



ابو علياء : لقد فشلت التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ( قاعدة الشيوعية في العالم ) لأسباب عدة منها مايمكن ان اطلق عليه ( النصوصية = واقصد به التزام المفكرين الشيوعيين بالنص التزاما ارثوذكسيا ) فبعد لينين الروسي العظيم لم يظهر ايديولوجي شيوعي واحد استطاع ان يستخدم المنهج الماركسي ( المادية الجدلية ) في تحليل الواقع الروسي او اي واقع اخر ولم تظهر الى جانب مؤلفات لينين( خطتان = خطونان الى الوراء خطوة الى الامام = الدولة والثورة ..... الخ ) مؤلفات شيوعية ذات قيمة وانكفأ الجميع على نصوص ماركس وانجلس ولينين يلوكونها ويجترونها دون ان يكلفوا انفسهم عناء البحث عن تحليلات جديدة طبقا لمنهج المادية الجدلية ( بأستثناء فرانز فانون ) وانتقل مرض ( النصوصية ) الى شيوعيي العالم العربي لتتحول الماركسية على ايديهم الى ايقونة الى دين واصيبوا بالتحجر الفكري والسياسي والتبعية الى المركز الروسي والببغاوية في ترديد المقولات الماركسية (عند اللزوم وبعد اللزوم ) وتحولوا بدورهم الى ملالي وكهنة في المعابد الماركسية .

واذا كان التيار القومي العروبي في العراق قد انهار وانهزم بسبب ميل ميزان القوى العسكري ضده ( 33 جيش عالمي حديث بأفضل الاسلحة مقابل جيش واحد محاصر دوليا لمدة 13 سنة وبأسلحة قديمة ) فأن الاتحاد السوفيتي انهزم عندما كان مسلحا من قمة رأسه حتى اخمص قدميه بالأسلحة الذرية وبدون عمليات عسكرية . ان التيار القومي العروبي محاصر تاريخيا من قبل القوى الدولية ولايسمح له بالظهور وممارسة دوره الحضاري وتشهد على ذلك تجربة محمد علي باشا في القرن التاسع عشر وتجربة البعث= عبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة في القرن العشرين وتجربة الشريف حسين صاحب الثورة العربية الكبرى 1916 ووعد بلفور 1917واتفاقية سايكس بيكو واتفاقية سان ريمو والحرب العربية الاسرائيلية وقيام الكيان الصهيوني 1948 والعدوان الثلاثي على مصر 1956 والعدوان الاسرائيلي عام 1967 والحرب العراقية الايرانية 1980=1988 حرب الخليح الثانية 1990والحصار الدولي على العراق 1990=2003 واخيرا الاحتلال الامريكي للعراق . ان معارضة الحزب الشيوعي العراقي لوحدة الجمهورية العراقية مع الجمهورية العربية المتحدة بعد انتصار ثورة 14 تموز 1958 بأيعاز من الاتحاد السوفيتي يجب ان يفهم في هذا السياق وليس في سياق خوفه وخشيته من حل نفسه كما حصل للحزب الشيوعي المصري , لقد قضى الحزب الشيوعي العراقي كل عمره في الاوكار والسراديب وكان بأمكانه الاستمراربذلك في ظل دولة الوحدة .

واخيرا وبصدد الدين وصلته بالجرائم التي ارتكبت بأسمه ولا زالت ترتكب . فأن التشخيص يجب ان يتناول سلوك رجال الدين رجال المذاهب رجال الكهنوت والمعممين الذين يضطلعون بمهمة تجهيل الناس بشكل منظم ومنهجي ويستغلون الناس وقواهم السياسية الطائفية ان النضال الفكري والسياسي ينبغي ان يتوجه ضد رجال الدين وليس ضد الدين ( الاخلاق واللغة والقواعد القانونية والمبادىء الانسانية ) وعندما كان النظام القومي العروبي المؤمن هو من يقود الدولة والمجتمع هل استطاع رجال الدين من ارتكاب فظائعهم ضد الشعب ؟؟ ولذلك انتقل رجال الدين في نشاطهم الفكري والسياسي وحتى العسكري ضد النظام القومي العروبي في العراق مصطفين الى جانب المحتلين الامريكان وحلفائهم وذيولهم الشيوعيين الذين كانوا يقاتلون الجيش العراقي ا في شمال العراق مثلما كان يقاتله عملاء الملالي الايرانيين في اهوار الجنوب العراقي

عزيزي سمير وانا اكتب تعليقي الاخير هذا ردا على تعليقك يوم امس استلمت تعليقك وموافقتك على انهاء الحوار بعدما( ولا اخفيك الحقيقة ) استفدت منه عظيم الاستفادة لأني احاور بذاكرتي ( ذات ال 78 سنة ) فقط وليس عندي اي مصدر مكتوب لاعن الفكر القومي ولا عن الفكر الماركسي واستمتعت بالحوار مع انسان شيوعي ناضج ( غير فوضوي ) متمكن من افكاره الشيوعية ويحيط ( بشكل ملفت للنظر) بأساسيات الفكر القومي العروبي مما يجعل الحوار معه مفيدا وممتعا . تحياتي واحترامي ايها الصديق .



سمير عادل : لم اكن اريد ان استمر بالحوار ولكنك اجبرتني ان اكتب كلماتي الاخيرة بعدما شممت من تعليقك الاخير دفاعك عن التيار القومي العروبي. يهمني ان تعرف ان التيار القومي العروبي يداه ملطخة بالدم ولا تقل قذارته عن داعش، لقد اعدم القادة العمال في مصر لانهم قادوا اضرابات مثل مصطفى خميس ومحمود البقري، لقد حولوا بيت المرجع الشيعي محمد مهدي الخالصي في الكاظمية عام ١٩٦٣ وايام شباط المظلمة الى مقبرة للشيوعيين. ان التيار القومي العروبي كان واحدا من مطايا المخابرات المركزية الامريكية لتصفية الشيوعيين والتحررين في العراق وفي المنطقة. الم يقل علي صالح السعدي الامين العام لحزب البعث انذاك انهم جاؤوا ( اي البعثيين ) بالقطار الامريكي. اان البعث العراقي فتح النار على اضراب الزيوت النباتي في ٥ تشرين الثاني عام ١٩٦٨ كما فعل القومي الناصري. ان التيار القومي العروبي وباسم محاربة اسرائيل والصهيونية اعدم وذبح الالاف من المعارضين والنشطاء العمال والشيوعيين في سورية والعراق ومصر. ان التيار القومي العروبي ارتكب المجازر في العراق واخفى من الوجود ١٨٢ الف انسان لانهم لم ينطقوا باللغة العربية، اليس النظام العروبي هو اول من استخدم الاسلحة الكيمياوية في حلبجة ضد اناس عزل؟ ان داعش الذي يذبح ويقتل تعلم من البعث العراقي، الم تذبح النساء بحجة بائعات جسد على يد فدائي صدام وبشكل علني ويرقصون كالوحوش حول الجثث عام ٢٠٠١، الم تقطع اذان الفارين من الخادمة العسكرية؟. ان التيار القومي العروبي بجميع اجنحته يجب ان يحاكم قادته كمجرمي حرب وضد الانسانية. لقد بني التيار القومي العروبي المساجد والقصور ايام الحصار الاقتصادي على بطون الجياع من الاطفال والنساء والشيوخ والشباب في العراق بينما كان قادة التيار العروبي يصابون بالتخمة من جراء البذخ. ان هذا التيار اكثر التيارات الاجرامية في التاريخ الحديث. ان الاحتلال الامريكي للعراق وبعد ذلك العصابات الطائفية الشيعية ومن ثم القاعدة وداعش بيضوا وجه التيار القومي العروبي وانقذوا جلده من محاكمة عادلة. واخير نحن لم ولن نؤيد الاتحاد السوفيتي ووقفنا بحزم ضد كل سياسات الحزب الشيوعي العراقي سواء المؤيدة للحصار الاقتصادي او الحرب او الاحتلال او مجلس الحكم..الخ. ارجو قراءة ادبياتنا وتأريخنا كي تعرف اننا نؤمن بالانسان لانه اثمن راسمال كما علمنا ماركس ..

لك طول العمر والصحة والعافية



ابوعلياء : لك الصحة والعافية والتقدم وراحة البال ( وصافي يالبن؟؟؟









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