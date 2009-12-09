

اسماعيل جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 02:42

المحور: الادب والفن









يا عُشبَ أرضي / اسماعيل جاسم



قبيلَ الربيع

خطاكَ ترجلتْ

لتبدأ القطاف،

تخاطبُ لغتها الشفقية

عند تخوم مكامن الوجع

انشطرالفجر نصفين

يميناً ....

يساراً ...

لكنَّ الطرقَ

تزاحمت بالمراكب

العواصف تبسطُ حفيفها

مجتازة قبوها برفقة الظلام

مكسوةً بشمسها المثقلة بركام الازمنة

فوجه الارض معاجم الملاحم

تنام بحضن غابات الحروف

اوتار صناجتك تبحر اوتارها

تتعقب المغيب

تندلق السموات ابتهالا

ايتها الغدران مداراتك

مزارات يتهجد الضوء والغبار

تصطبغ جدران المدن بحناء النذور

يا عُشبَ أرضي

تحفزْ

فأنك بين الزرقة والانبلاج

عرسٌ يترامى صداه

وبين طقوس المراثي مريا

مفاتنها عتبات شمس

تغرق الغيوم بالمطر