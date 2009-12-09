

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 02:42

المحور: الادب والفن









الوَرَقَة



سطورُ الوَرَقَةِ

خطوطُ حَقلٍ

تُغرِي قَرِيحَتِي على البَذرْ

أَوتارٌ تُغرِي

قَلَمِي على العَزفْ

وَ سيوفٌ

تُغرِي خَيالِي على النَّزفِ

إلى آخِرِ قَطرَةٍ

فأراه مُتَخَثِّراً

على مَنَامَةِ الورَقَةِ

المُخَطَّطَةِ الطَّويلَة

الوَرَقَةُ حَجَّامَةُ أحزانِي المُنتَفِخَة

مَقبَرَةُ هزائِمِي

و ساحَةُ اِنتِصاراتي

تُشرِقُ كَلِمَاتِي مُختالَةً

على رأسِها

و تَغرُبُ ساجِدَةً

عندَ قَدَمَيْها

الورقةُ كاتمَةُ أسرارِي

و نَواياي

يجُولُ صَوتِي مُتَخَفِّياً

في أرجائِهَا

مُحَرِّضاً كَلِمَاتِي

المُقيمة على سَطحِهَا

على القَول

ثُمَّ أقولُُ

تِلكَ مَشِيئَةُ الكَلِمات

الورَقَةُ دِرعِي الّذي

أَصُدُّ بِهِ طَعَناتِ الأيّامِ

المُختَبِئة بَينَ

مُنعَطَفاتِ الآتِي

فَتَلِين

الورقةُ أرضٌ

لا شَعبَ عليها

و لا جَيشَ يَحمِيهَا

أُعَمِّرُهَا بِكَلِماتِي

وَ أُتَوِّجُ نَفسِي

مَلِكاً عليها

فَتَنتَشِي رُوحِي

حِينَ تُطِلُّ مِنْ شُرفَتِهَا

بِرُؤيَةِ كلِماتِها الرَّعِيَّة

و هي تُحَيِّيها

بِحرُوفِها المُزدَحِمَة

على تَكَرُّمِهَا

بِالنَّظَرِ إلَيها

الوَرَقَةُ إسفَنجَةٌ

تُجَفِّفُ نفسي مِن أوجاعِها

يَبكي قَلَمِي بَينَ أحضانِها

فَتَمسَحُ دُموعَهُ

بِصَدرِها الأبيَضِ العَرِيض

عَجِيبَةٌ هيَ الوَرَقَة

عَمياءُ ترى البَيَاضْ

مُبصِرَةٌ ترى السَّوادْ

دابَّةُ الحُروفِ

و الرُّسومِ و الأوساخ

لا تَئِنُّ و لا تَشتَكِي

مُتواضِعَةٌ كأبِيهَا التِّبن

مُنبَسِطَةٌ غيرُ شامِخَة

خُلُقُهَا وَرِيثُ شَكلِها

أُشَوِّهُ وَجهَها بِقَلَمِي

لِأرى في تَشَوُّهِهَا جَمالِي

فأرى بَرِيقَ ابتساماتِهَا

يَتخَلَّلُ تشَوُّهَاتِها

صَبُورَةٌ مُتَسامِحَة

يَطعَنُهَا القَلَمُ

وتُطحَنُ وَ تُعجَنُ

وَ تَرجِعُ إليهِ بَيضاءَ

بِلا أحقادٍ، نَقِيَّةً

كَلَحظَةِ الوِلادَة

و تَمنَحُهُ جسَدَها مِن جَدِيد

هادِئَةً كَنَفسٍ مُطمَئِنَّة

رَغمَ طَعنِهِ الأبَدِيِّ لَهَا

و طوفانِ الحِبرِ

الّذي يَقِيئُهُ عليها

حَلِيمَةٌ يغيظُ النّاسَ حِلمُهَا

فيَحرِقونَها

فَتَمِيسُ كَراقِصَةٍ شَرقِيَّة

الوَرَقَةُ مستشفى

تَستَلقِي على أسِرَّتِهِ الرَّقِيقَة

نَفسي الجريحَةْ

فَتَستَحِيلُ الأَسِرَّةُ سُطُوراً

و الجِرَاحُ

لُغَةً ف