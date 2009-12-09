

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 02:41

المحور: الادب والفن









أدري روحي اوطبعها

اوتظل

روحي ما يفاركها القهر

ونته تدري

من ينطبع بالروح

ببرة وشم

دك أزرك

يغدي تاريخ

اومحطة

من محطات العمر



ودري بيها

بسمار انشتل

من زغرنا

تدري كلش

وين انشتل

يا عتبه

وبيا خشبة عشك

وبيا باب ..!!

من بيتكم

وبياكتر..!

جا بعد ما وشلن

اسنين العمر

جايبلي قصه

اومكاتيب

اوعتاب اوعذر ؟!

شرد اكلّك

واليدري يدري

والمايدري انا اعترفله

وك

عمري مثل سبحه مكطوعه

من ذاك الوكت

كل خرزه منها

سويتها الخاطر كل حرف

من اسمك

عذر..!

سبحه ما يخلص خرزها

وانا وهمومي والوكت

لسّاع اكولن

هيه غلطة عمر

كل ساعه من عمري الكضى

ابحسرات

أوكل لحظه صدكني

اعتذر

كل خرزه من خرزات العمر

انثرهن

اويشهدلي

يوميه الفجر

يلكت أسامح روحي

اوبلكت تسامحني

إنته..

كون الله يهديك

اوتسميها

عذر..!!!



طالب