

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 00:47

المحور: الحركة العمالية والنقابية









اتخذ مجلس اداره شركه نيسان للسيارات قرارا فى اجتماعة اليوم الخميس 26 فبراير .بقطع ارزاق 200عامل فصلا تعسفي،من مجموعه lps بمدينه 6 اكتوبر ،والعمال يهددون بالتصعيد باعتصام سلمي امام الشركه بعد تقديمهم شكاوي وتحرير محضر بقسم 6اكتوبر ،بعد انتهاء اسبوع الاجازه الاجباري من قبل الادارة ,تحسبا لاي غضب للعمال ردا علي فصل زملاؤهم. ويناشد العمال كافة الصحفيين والمهتمين يالشأن العمال قيادات عمالية ونقابية .بالوقوف معهم لأن الفصل هدد استقرار عائلاتهم .

.تسقط حكومه راس المال المنحازه للمستثمرين علي حساب العمال.

فصل العمال ارهاب.