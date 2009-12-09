

ستار الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 23:53

المحور: الادب والفن









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ستار الجودة



هاشم طراد يريد ان يرى الحياة حسب مداركه الفنية ومن خلال أفكاره القادمة من أعماق ذاته الغاطسة بحدود الوعي المفتوح على نوافذ العمر ومن خلال كوامن ذاته المتشظية بين ثنايا الحضارة الغائرة في سبر أغوار التاريخ وفنون الحداثة . كل صباح يقف طويلا" على نهر,. يعيد قراءة الذكريات, وكيف حمل ذلك النهر الوفي عبارته التي تحمل "الإجازة السياحية رقم واحد" في الزمن الجميل,وقف طويلا" يتأمل,ثم سقط بصره على جذع شجرة مسجى على كتف النهر, أطلق عنان مخيلته كمن يعيش حلم, ليرسم شيا خارج منطق الحدودي, رغبته عارمة في تحول اللاشيء الى شيا, ,فالفنان يبني منجزه من مشهدية الحياة التي يعشها, ويحاول ان يترجم ما مكنون في دواخله و بعده الفكري وفق متغيرات الزمن الذي يحيطه ,من اجل ان يعطيها دفقا حضوريا و يتحسسها صورة ذات دلالات بصرية,ومن اجل انتشال الجذع المحضوض من واقعه المزري الى واقع فني, رسم صورته في وشائج تفكيره, وستحضر " النحات سيف في مخيلته ويكف يستسلم ذلك المحضوض" الجذع" الى أزميلة ومبردة والمطرقة , ويكف تتراقص أنامله, ومن اجل ان يضغط الفكرة في منجزه الفني, طرحها (الفكرة) على الكادر وحشم الشباب (بشير,سيف ,محمد ,منير ,احمد) لجلب الجذع الثقيل , ترى ماذا يفكر الطراد بها الجذع؟كان السؤال الذي يراود الجميع بما فيهم كاتب السطور, ودخل الجذع مبتسما" كالفائز بجائزة اليانصيب وكيف لا, وقد كان قاب قوسين او ادني ان يكون في وسط مكبات النفايات ,او يحرق او يرمى في النهر, وما هي ألا سويعات الا وتكالبت الفضائيات واهتمام الجمهور وبدأ الجميع بالتقاط الصور بجانب الجذع,و انتهى الفصل بفرح وفوز هاشم وسيف والجذع.



