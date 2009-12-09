

عبد الستار نورعلي

الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 23:52

المحور: الادب والفن









ق. ق. ج.

عبد الستار نورعلي



* القدمان



سألَني العطّارُ المُزمِنُ على ناصية الشارع:

ـ لماذا أراكَ مسرعاً دائماً على قدميك؟

أجابته قدماي:

ـ نحنُ إلفانِ على طريقِ الشمسِ.



* النـور



يتلاشى السقفُ، والغرفةُ تتسعُ. البدرُ التمامُ يهجمُ. وأنا على فراشِ التقلُّبِ يصطادُني النورُ الساطعُ.



* العطر



النوافذ تفتحُ عيونَها. العاصفةُ تقتحمُ الدارَ. تتطايرُ أوراقُ شجرةِ الوردِ في الزوايا. العطرُ فوّاحٌ.



* السباحة



كادَ يغرقُ. حملتْهُ سمكةٌ إلى الشاطئ وهي تقولُ:

ـ تعلّمْ كيفَ تسبحُ في الأعماق!

وعادَتْ.



* الغصّة



غصَّ بالماءِ، قالتِ الكأسُ:

ـ لا تُسرِعْ! انهلْ على مهلٍ!



* الخمرة



هجرَ الخمرةَ منْ سنينَ طويلةٍ. همستْ في أذنِهِ:

ـ لا تهجرْني! اشربْني في الحروف!



* السيجارة



قالتْ السيجارةُ:

ـ أنتَ لم تعتَدْ عليَّ، تركتَني وحدي أحترقُ. تعالَ نحترقْ معاً ونحنُ نُدخّنُ الشعرَ!



عبد الستار نورعلي

السبت 25.2.2017