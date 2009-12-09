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ق. ق. ج.


عبد الستار نورعلي
الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 23:52
المحور: الادب والفن
    


ق. ق. ج.
عبد الستار نورعلي

* القدمان

سألَني العطّارُ المُزمِنُ على ناصية الشارع:
ـ لماذا أراكَ مسرعاً دائماً على قدميك؟
أجابته قدماي:
ـ نحنُ إلفانِ على طريقِ الشمسِ.

* النـور

يتلاشى السقفُ، والغرفةُ تتسعُ. البدرُ التمامُ يهجمُ. وأنا على فراشِ التقلُّبِ يصطادُني النورُ الساطعُ.

* العطر

النوافذ تفتحُ عيونَها. العاصفةُ تقتحمُ الدارَ. تتطايرُ أوراقُ شجرةِ الوردِ في الزوايا. العطرُ فوّاحٌ.

* السباحة

كادَ يغرقُ. حملتْهُ سمكةٌ إلى الشاطئ وهي تقولُ:
ـ تعلّمْ كيفَ تسبحُ في الأعماق!
وعادَتْ.

* الغصّة

غصَّ بالماءِ، قالتِ الكأسُ:
ـ لا تُسرِعْ! انهلْ على مهلٍ!

* الخمرة

هجرَ الخمرةَ منْ سنينَ طويلةٍ. همستْ في أذنِهِ:
ـ لا تهجرْني! اشربْني في الحروف!

* السيجارة

قالتْ السيجارةُ:
ـ أنتَ لم تعتَدْ عليَّ، تركتَني وحدي أحترقُ. تعالَ نحترقْ معاً ونحنُ نُدخّنُ الشعرَ!

عبد الستار نورعلي
السبت 25.2.2017





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عبد الستار نورعلي

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