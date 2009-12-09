التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - الحزب الشيوعي العمالي العراقي - اجراء قمعي اخر! (حول طرد العشرات من عمال محطة كهرباء الزبيدية في واسط)
|
|
اجراء قمعي اخر! (حول طرد العشرات من عمال محطة كهرباء الزبيدية في واسط)
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
لنقوي ونوحد مقاومة المرأة والنضال لتحررها ومساواتها
- دفاعاً عن اللاجئين والمهاجرين: لنقف جبهة واحدة ضد السياسات ا ...
- ينبغي حل مليشيا -الحشد الشعبي- وليس اضفاء القانونية عليها!
- حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية
- الحملة العسكرية على الموصل حرب اقطاب رجعية، يجب ايقافها فورا
- البلاغ الختامي للاجتماع الثاني والثلاثين للجنة المركزية للحز ...
- حول اقتحام معتصمي التيار الصدري قاعة البرلمان في بغداد
- عاش الأول من أيار يوم الوحدة والتضامن الاممين للطبقة العاملة ...
- حول الازمة السياسية للتيارات الحاكمة في العراق
- حول التطورات السياسية الاخيرة في العراق
- مساواة وحرية المرأة مرهونة بانهاء النظام الطائفي
- مجزرة داعش بحق الأبرياء في فرنسا!
- البلاغ الختامي للاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المركزية للحز ...
- حول اوضاع العراق السياسية والحرب مع داعش
- الاول من أيار يوم التضامن الاممي للطبقة العاملة، لنوحد صفنا ...
- احياء الذكرى السنوية 17 لإغتيال الرفيقين شابور عبدالقادر وقا ...
- بيان حول قرار هيئة محكمة كركوك الجنائية الثانية بصدد جريمة ق ...
- -عاصفة الحزم -السعودية،عاصفة الصراع على السلطة والنفود بين ا ...
- لنوحد صفوف النضال الثوري ونحقق حرية المرأة ومساواتها
- اروع نضالات عمالية منظمة يخوضها عمال قطاع الصناعة في العراق
المزيد.....
- رابطة معلمي الاساسي: استمرار الإضراب في المدارس التي تستقبل ...
- التيار النقابي المستقل: نرفض الاضرابات التحذيرية وندعو الى ا ...
- فلسطينيو الخارج يدعون إلى تعزيز التعاون النقابي
- بـيــان المكتب التنفيدي بخصوص التحوير الوزاري الأخير الذي أج ...
- الإضراب عن الطعام سلاح القوى السياسية للإفراج عن شباب «25 ين ...
- بالمستندات| بعد 7 سنوات.. 500 عامل بأوقاف الجيزة مهددون بالت ...
- مقاولون يتظاهرون امام بوابات الخضراء وسط بغداد للمطالبة بصرف ...
- موظفو الإعمار والإسكان بميسان يتظاهرون إحتجاجاً على تأخر روا ...
- مظاهرة في نانت الفرنسية احتجاجا على زيارة مارين لوبن للمدينة ...
- مظاهرة في نانت الفرنسية احتجاجا على زيارة مارين لوبن للمدينة ...
المزيد.....
- الاقتصاد السياسي والحركات العمالية والانتفاضات الشعبية في 20 ... / جويل بنين
- الماركسية والفلسفة: حوار مع لوي آلتوسير / هشام عقيل صالح
- قطع الارزاق سلوك منهجي لكسر الحركة العمالية _ المركز المصري ... / صابر بركات، فاطمة رمضان و احمد عزت
- التجمع العام والنقابية في العراق / فلاح علوان
- لوحات لعيد العمال / شذى احمد
- قاموس الإضراب: حول بعض المفاهيم والتأويلات / جان فيليب ديفيس
- من ملامح حكم العسكر و العسكرة في مصر المعاصرة. التنكيت و الت ... / العامل عبداللە-;- النديم
- نقاباتنا في خدمة السلطان / عطية الصيرفي
- ظهور الطبقة العاملة المصرية الحديثة من بين السخرة و راس الما ... / عطية الصيرفي
- مساهمة في كتابة تاريخ الحركة العمالية في العراق حتى عام 1958 / نصير سعيد الكاظمي (عزيز سباهي) ، مركز الابحاث و الدراسات الاشتراكية في العالم العربي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - الحزب الشيوعي العمالي العراقي - اجراء قمعي اخر! (حول طرد العشرات من عمال محطة كهرباء الزبيدية في واسط)