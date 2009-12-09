أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - صراع ديني عائلي بين آل شاول وآل داوود .صموئيل الأول . إصحاح رقم 1 -20


اخر الافلام











المزيد.....

صراع ديني عائلي بين آل شاول وآل داوود .صموئيل الأول . إصحاح رقم 1 -20


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


صراع ديني عائلي بين آل شاول وآل داوود .صموئيل الأول . إصحاح رقم 1 -20



1 فهرب داود من نايوت في الرامة و جاء و قال قدام يوناثان ماذا عملت و ما هو اثمي و ما هي خطيتي امام ابيك حتى يطلب نفسي* 2 فقال له حاشا لا تموت هوذا ابي لا يعمل امرا كبيرا و لا امرا صغيرا الا و يخبرني به و لماذا يخفي عني ابي هذا الامر ليس كذا* 3 فحلف ايضا داود و قال ان اباك قد علم اني قد وجدت نعمة في عينيك فقال لا يعلم يوناثان هذا لئلا يغتم و لكن حي هو الرب و حية هي نفسك انه كخطوة بيني و بين الموت* 4 فقال يوناثان لداود مهما تقل نفسك افعله لك* 5 فقال داود ليوناثان هوذا الشهر غدا حينما اجلس مع الملك للاكل و لكن ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث* 6 و اذا افتقدني ابوك فقل قد طلب داود مني طلبة ان يركض الى بيت لحم مدينته لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة* 7 فان قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك و لكن ان اغتاظ غيظا فاعلم انه قد اعد الشر عنده* 8 فتعمل معروفا مع عبدك لانك بعهد الرب ادخلت عبدك معك و ان كان في اثم فاقتلني انت و لماذا تاتي بي الى ابيك* 9 فقال يوناثان حاشا لك لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي لياتي عليك افما كنت اخبرك به* 10 فقال داود ليوناثان من يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا* 11 فقال يوناثان لداود تعال نخرج الى الحقل فخرجا كلاهما الى الحقل* 12 و قال يوناثان لداود يا رب اله اسرائيل متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غد فان كان خير لداود و لم ارسل حينئذ فاخبره* 13 فهكذا يفعل الرب ليوناثان و هكذا يزيد و ان استحسن ابي الشر نحوك فاني اخبرك و اطلقك فتذهب بسلام و ليكن الرب معك كما كان مع ابي* 14 و لا و انا حي بعد تصنع معي احسان الرب حتى لا اموت* 15 بل لا تقطع معروفك عن بيتي الى الابد و لا حين يقطع الرب اعداء داود جميعا عن وجه الارض* 16 فعاهد يوناثان بيت داود و قال ليطلب الرب من يد اعداء داود* 17 ثم عاد يوناثان و استحلف داود بمحبته له لانه احبه محبة نفسه* 18 و قال له يوناثان غدا الشهر فتفتقد لان موضعك يكون خاليا* 19 و في اليوم الثالث تنزل سريعا و تاتي الى الموضع الذي اختبات فيه يوم العمل و تجلس بجانب حجر الافتراق* 20

توضيح...

هرب داوود من الرامة لمقابلة يوناثان .. ولما التقى به ..قال له ما خطيئتي أمام أبيك كي يلاحقني يريد قتلي .. قال يوناثان لماذا أبي اخفي عني هذا الأمر ..قال داوود أن أباك علم أني قد وجدت نعمة في عينيك .. فقال يوناثان لداوود ماذا تريد أن افعله لك ..قال داوود ليوناثان اجلس للأكل مع الملك وأرسلني لاختبأ في الحقل الى مساء اليوم الثالث.. وإذا افتقدني أبوك فقل له طلبت منه أن يركض الى بيت لحم مدينته ...لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة.. فان قال أبوك سلام لعبدك فهذا حسن وان اغتاظ فهذا الشر ..فان عملت معروفا مع عبدك فانك أدخلت عبدك معك ...وان عملت أثما فاقتلني فلا تأتي بي الى أبيك ...قال يوناثان حاشا أن أراد أبي بك شرا فاني سأخبرك.. ..قال داوود ليوناثان من يخبرني أن أجابك أبوك شيئا قاسيا ...قال يوناثان لداوود تعال نخرج الى الحقل فخرجا معا... قال يوناثان لداوود ورب اله إسرائيل متى ما علمت بأن أبي أكن لك الشر فاني سأخبرك لتهرب بسلام وليكن الرب معك ..كما كان مع أبي ... أن تصنع معي إحسان الرب كي لا أموت يعني صنعت معي معروفا لا ينقطع ....الى أن يقطع الرب أعداء داوود من وجه الأرض .. فعاهد يوناثان بيت داوود واستحلفه بمحبته له ..قال يوناثان له غدا الشهر سأفتقد موضعك وسيكون خاليا وفي اليوم الثالث انزل سريعا وأتي الى الموضع الذي اختبأت فيه.. وفي يوم العمل تجلس الى جانب حجر الافتراق

تعليق..

لعب يوناثان دور المصلح بين الفرقاء الدينيون الذين يحاولون فرض اتجاهاتهم الدينية فالملك شاول يريد سحب الزعامة من يد داوود وكسر إرادة الرب التي فضلت داوود عليه فالإصحاح عبارة عن صراع عائلي ديني على الزعامة ولكن المصلح يوناثان يقوم بحل النزاعات عندما تصل الأمور الى الاقتتال الطائفي ..

الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح20
https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=20





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طلعت خيري

إجمالي القراءات: 3,962,109
المقالات المنشورة: 878
- قثم ومرض الصرع رد على مقالة كامل النجار
- أساليب الاغتيالات الدينية ...صموئيل الأول .. إصحاح 19
- جرائم حروب الرب مهر داوود مأتي غلفت فلسطيني..صموئيل الأول.. ...
- جرائم داوود الإسرائيلي بالفلسطينيين.. صموئيل الأول ..إصحاح 2 ...
- فلسطيني يتحدى جيش إسرائيل..صموئيل الأول ..إصحاح 1-17
- اله واطي يعشق صبي جميل أشقر..صموئيل الأول .. إصحاح 16
- اله داعشي وملك كريم..صموئيل الأول .. إصحاح 15
- بني إسرائيل دواعش التوراة غنائم الفلسطينيين..صموئيل الأول .. ...
- الغدر العبراني الإسرائيلي للشعب الفلسطيني..صموئيل الأول .. إ ...
- التعصب الديني وتأثيره على المؤسسة العسكرية ..صموئيل الأول.. ...
- الملكية الدكتاتورية التوراتية.. صموئيل الأول ..إصحاح 12
- القمع والإرهاب التوراتي ..صمويل الأول ..إصحاح 11
- مؤامرات الماسونية التوراتية ولأنظمه الاستخباراتيه بتغير الحك ...
- التحشيش التوراتي في القصص والروايات .صمويل الأول. إصحاح 9
- بني إسرائيل بين الملكية الإقطاعية والحروب الاستعمارية ..صموئ ...
- اله مرتشي باع إلوهيته بحمل رضيع..صموئيل الأول .. صحاح 7
- فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6
- تابوت الرب أداة الانتقام من الشعوب ..صموئيل الأول. إصحاح 5
- تابوت الله من الدوافع القومية لاحتلال فلسطين.صموئيل الأول. أ ...
- صموئيل نبي الملكية وليس نبي الله ..صموئيل الأول ..إصحاح رقم ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- ردود افعال قوى سياسية في مصر ازاء نزوح الاقباط من سيناء
- حركة طالبان تحث الأفغان على زرع مزيد من الأشجار
- حماس تتوسط بين فتح ومسلحين اسلاميين لوقف الاشتباكات المستمرة ...
- الشتات العراقي.. ثمرة للغزو الأميركي والطائفية
- لأول مرة منذ -الثورة الإسلامية-.. إيران تصدر سندات
- المتحدث باسم الكنيسة المصرية لـCNN: نزوح نحو 500 مسيحي من ال ...
- الشتات العراقي.. الحصاد المر للغزو والطائفية
- مصر: تواصل نزوح الأقباط من سيناء
- مئات المسيحيين ينزحون من سيناء بعد سلسلة هجمات
- الحرم الإبراهيمي.. 23 عاما على تدنيس المقدسات الإسلامية

المزيد.....
كتب ودراسات
- آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية في العالم العربي / إدريس ولد القابلة
- تنظيم الدولة الإسلامية: الجذور الإيديولوجية والسياق السياسي / إدريس ولد القابلة
- مفهوم ظاهرة الإسلام السياسي ما المقصود بظاهرة الإسلام السياس ... / إدريس ولد القابلة
- البارانويا والإسلاموية / ياسين المصري
- وأد العقل المسلم / كامل النجار
- الإسلاميون في مصر المعاصرة / طارق المهدوي
- الطائفية: الجذور والبديل الثوري / وسام رفيدي
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - صراع ديني عائلي بين آل شاول وآل داوود .صموئيل الأول . إصحاح رقم 1 -20