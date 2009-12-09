

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:41

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









صراع ديني عائلي بين آل شاول وآل داوود .صموئيل الأول . إصحاح رقم 1 -20







1 فهرب داود من نايوت في الرامة و جاء و قال قدام يوناثان ماذا عملت و ما هو اثمي و ما هي خطيتي امام ابيك حتى يطلب نفسي* 2 فقال له حاشا لا تموت هوذا ابي لا يعمل امرا كبيرا و لا امرا صغيرا الا و يخبرني به و لماذا يخفي عني ابي هذا الامر ليس كذا* 3 فحلف ايضا داود و قال ان اباك قد علم اني قد وجدت نعمة في عينيك فقال لا يعلم يوناثان هذا لئلا يغتم و لكن حي هو الرب و حية هي نفسك انه كخطوة بيني و بين الموت* 4 فقال يوناثان لداود مهما تقل نفسك افعله لك* 5 فقال داود ليوناثان هوذا الشهر غدا حينما اجلس مع الملك للاكل و لكن ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث* 6 و اذا افتقدني ابوك فقل قد طلب داود مني طلبة ان يركض الى بيت لحم مدينته لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة* 7 فان قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك و لكن ان اغتاظ غيظا فاعلم انه قد اعد الشر عنده* 8 فتعمل معروفا مع عبدك لانك بعهد الرب ادخلت عبدك معك و ان كان في اثم فاقتلني انت و لماذا تاتي بي الى ابيك* 9 فقال يوناثان حاشا لك لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي لياتي عليك افما كنت اخبرك به* 10 فقال داود ليوناثان من يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا* 11 فقال يوناثان لداود تعال نخرج الى الحقل فخرجا كلاهما الى الحقل* 12 و قال يوناثان لداود يا رب اله اسرائيل متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غد فان كان خير لداود و لم ارسل حينئذ فاخبره* 13 فهكذا يفعل الرب ليوناثان و هكذا يزيد و ان استحسن ابي الشر نحوك فاني اخبرك و اطلقك فتذهب بسلام و ليكن الرب معك كما كان مع ابي* 14 و لا و انا حي بعد تصنع معي احسان الرب حتى لا اموت* 15 بل لا تقطع معروفك عن بيتي الى الابد و لا حين يقطع الرب اعداء داود جميعا عن وجه الارض* 16 فعاهد يوناثان بيت داود و قال ليطلب الرب من يد اعداء داود* 17 ثم عاد يوناثان و استحلف داود بمحبته له لانه احبه محبة نفسه* 18 و قال له يوناثان غدا الشهر فتفتقد لان موضعك يكون خاليا* 19 و في اليوم الثالث تنزل سريعا و تاتي الى الموضع الذي اختبات فيه يوم العمل و تجلس بجانب حجر الافتراق* 20



توضيح...



هرب داوود من الرامة لمقابلة يوناثان .. ولما التقى به ..قال له ما خطيئتي أمام أبيك كي يلاحقني يريد قتلي .. قال يوناثان لماذا أبي اخفي عني هذا الأمر ..قال داوود أن أباك علم أني قد وجدت نعمة في عينيك .. فقال يوناثان لداوود ماذا تريد أن افعله لك ..قال داوود ليوناثان اجلس للأكل مع الملك وأرسلني لاختبأ في الحقل الى مساء اليوم الثالث.. وإذا افتقدني أبوك فقل له طلبت منه أن يركض الى بيت لحم مدينته ...لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة.. فان قال أبوك سلام لعبدك فهذا حسن وان اغتاظ فهذا الشر ..فان عملت معروفا مع عبدك فانك أدخلت عبدك معك ...وان عملت أثما فاقتلني فلا تأتي بي الى أبيك ...قال يوناثان حاشا أن أراد أبي بك شرا فاني سأخبرك.. ..قال داوود ليوناثان من يخبرني أن أجابك أبوك شيئا قاسيا ...قال يوناثان لداوود تعال نخرج الى الحقل فخرجا معا... قال يوناثان لداوود ورب اله إسرائيل متى ما علمت بأن أبي أكن لك الشر فاني سأخبرك لتهرب بسلام وليكن الرب معك ..كما كان مع أبي ... أن تصنع معي إحسان الرب كي لا أموت يعني صنعت معي معروفا لا ينقطع ....الى أن يقطع الرب أعداء داوود من وجه الأرض .. فعاهد يوناثان بيت داوود واستحلفه بمحبته له ..قال يوناثان له غدا الشهر سأفتقد موضعك وسيكون خاليا وفي اليوم الثالث انزل سريعا وأتي الى الموضع الذي اختبأت فيه.. وفي يوم العمل تجلس الى جانب حجر الافتراق



تعليق..



لعب يوناثان دور المصلح بين الفرقاء الدينيون الذين يحاولون فرض اتجاهاتهم الدينية فالملك شاول يريد سحب الزعامة من يد داوود وكسر إرادة الرب التي فضلت داوود عليه فالإصحاح عبارة عن صراع عائلي ديني على الزعامة ولكن المصلح يوناثان يقوم بحل النزاعات عندما تصل الأمور الى الاقتتال الطائفي ..



الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح20

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=20