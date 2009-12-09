

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 23:46

المحور: الادب والفن









عيون متألقة بالبريق

في مهابة واعتصام

والشمس والقمر على كتفيه

كأنه السفينة

تمخر نحو الضياء

يا الهي..

ألا خجلتْ إسود براريك

حين وثب نحو الشمس..؟

كم كان جسوراً أمام الموت..؟

أما تباطئ عزرائيل

وهو يراه..؟

لأجل الشموخ

نطّ بنحره

واتساع الاختيار

كم إختصر تاريخ العراق..!