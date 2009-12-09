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رسالة الى فرهاد


فضيلة مرتضى
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:22
المحور: الادب والفن
    



حين تتشكل الكلمات
فوق الثلج الجاثم
على صدر مدينتي
وبين خيوط الأثير البارد
تمتزج في القلب الدافئ
فتزخرفها النفس التواقة
بعبق المعاني_
حينها تخرج درر الكلام
فنشعر بأننا نتمدد فوق بساط حار
أقدامنا تلتصق على شئ صلب
ويطل من عيوننا الأنوار
فيهرب من قلوبنا الخوف
حينها تنمو في الروح فاكهة_
الأشجار
×
فرهاد , أنت تطل على فكري
كقصيدة غسلتها مع خيوط الفجر
وكطفل رقيق لامس جبيني
فتدفقت أمام ناظري مياه النهر
وكقلب أنسان
يملك نور الملائكة
يعطينا غطاء الأمان
بلمسات أصابع الحنان
×
كلما أغمضت الشمس عينيها
والثلج هزهزه الرياح
أرنو الى الأفق البعيد
والثلج كعادته يغطي كل شئ
الأكواخ
القصور
وهامات جموع العابرين
الفقراء منهم والمترفين
ضحكات على وجوه
وبكاء على وجوه الآخرين
وفي ليالي المواجع
ونهارات الهموم
وجراح القلوب
وكبر حجم الكروب
نضم أحزاننا في صناديق الغيوب
وقتها أتذكرك يافرهاد
وأتذكر قصيدة كان لك أثر صياغتها
فأقف ضد كل المستعصيات وأدحرها
يابعيدأ وياقريبآ يافرهاد
أنا وأنت نفهم أين يكمن بشاشة الحياة
ومتى تمد السعادة وشاحها
ونعرف البسمة فوق الجراح وأثرها
وأين هو طريق الفرح الى الشفاه
وكيف ينطلق زفير البهجة في الصدور
أنا وأنت نفهم
كيف نغطي الخوف بمعطف البسالة
ومتى تكون في قمة الدنيا وأنت وحيد
ورأسك شامخآ الى العلا بجدارة
×
أنا يافرهاد
أجوب أرصفة الغربة
أنزف من صدري بساتين الوطن
أتيه أحيانآ وأعود أحيانآ
وفوق بسماتي ثلاث وعشرون عامآ
من الغربة
ولازالت هويتي بين جوانحي
وأحلامي تتراقص في سمائات الوطن
وتتحايل بخيالها على عجلة الزمن
×
رباه ..
كم أحببت نداءآ
رن من صوتك
مثقلآ بالحنان
وكم أحببت خوفك
على صمودي المختبئ
بين صفائح الأنهيار
حين كنت وسط العواصف الهوجاء
والثلوج المجنونة
وحيدة
خائفة
بعيدة
بين هزات الدنيا
يطمرني أكوام الثلج
وأنياب اليأس
ولكن كلماتك وأنت تقول:
كيف يجوز لك الخوف
وأنت أبنة الأرض كالجبل
أفيقي وأدحري الثلج
وبعدها سطري أنهزامه
بملحمة شعر
فأفقت من غيبوبتي
مسحت دموع وحدتي
بكف صلابتي
وأرسلت مياه الثلج
الى نهر سيروان
وحزني بعثرته على بسط النسيان
والى الهاوية رميت المرارة إلا _
مرارة هموم الأوطان
×
فرهاد..
يامن سطرت فوق جبينك قصص المآسي
ووضعت كلمات الهموم بين أحرف قصائدك
كبئر الغليان
وبعد كل نكسة
تدير وجهك صوب الشمس
تتقاسم الحياة مع رفاقك
على سرر الكبرياء
تحتضنون الإباء
×
أنا أشبهك كثيرآ
رغم الأنهيارات والجراحات
أقف صوب الشمس
أستمد منها قوة الأشعاع
وبريق اللمعان
لأقف ضد أنهيار الأنسان
×
شكرآ فرهاد
ظل كلماتك حولي
وهدوء نفسي وسلام روحي
وألتئام جرحي ... لأن كفي
طبطب على كتفي
فلن يطبطب على كتفك غير_
كف ينتمي الى ساعدك
×
فرهاد...
أنت أطيب أنسان
وأجدر كيان
وأعرف من تكون
ومن أكون
أعرفك في ظل العواصف والسكون
08/12/2016





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فضيلة مرتضى

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