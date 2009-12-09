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أمسي الأول


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:21
المحور: الادب والفن
    


جئت البحر
ألقي النبض في موجاته
تعثر نظري، بحجر صغير
أبعدته لأسمع الروح
فخاطبني بما يخالجني من الفرح
ويؤانسني في وحدتي
عبثت بفطنتي اللهفة
وبدأت أعد اللحظات
أعانق النسمات عابرة
وشوقي ...أن أروي لحن دقات قلبي
وانا أضع أهدابي فوق العتمة
ألقي على هامتي فساتيني
وأحدث الطيور عما قرأت
أصغي مع الكون إلى همسه
لأحمل له
صندوق عنب يسكر باله
وفنجان قهوة يطرب نفسه
***
ولكن البحر ...!!!
اختطف الحجر وعاد
إلى اندفاعه العشوائي
عاد بخلجاتي إلى العبث المنسي
وكفكف دمعي فوق المقلتين
أبعد أسئلتي الملحة...
الى المنفى!!
***
وعدت
أترك ورائي الأمواج
أحن الى خاطرة المد
الى حنين الجزر
فأعددت نفسي ثانية
لألقي الوداع
تحية غربة
الى أمسي الأول





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سماهر قسيس

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