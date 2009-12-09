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ماذا تكتُب عن الاقتصاد ؟


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


ماذا تكتُب عن الاقتصاد ؟


يعاتبني الكثيرون قائلين : لماذا لا تكتبْ عن الاقتصاد ؟
ماذا أكتبُ عن الاقتصاد ؟؟
اقتصادٌ يخنقُ زراعتهُ المستوردون الأشاوس للفواكه والخضر ، من دول الجوار "الشقيقة" و " الصديقة " .. ومن دولٍ أخرى ليست صديقة ولا شقيقة ، ولا إبنة عمٍّ حتّى .
مستوردونَ بواسِل ، يعرفهم كلّ اولئكَ الذينَ يتحدثون عن "اصلاح" و " تنويع" الاقتصاد العراقي ، غير أنّهم يخافون من " التحرّش" بهم ، والعمل على الحدّ من استيراداتهم على أقلّ تقدير .
اقتصادٌ ليس فيه صناعة ، غير صناعة " شَبَح السِفايِف" .. وليس فيهِ شيءٌ من الـ "السياسة" الاقتصاديّة ، و"السياسة" العامّة ، غير .. "جيبْ ليل ، وأخُذْ تكريز".
الاقتصاد ليس صناعةً لـ " الأشباح" ..
وليس "تكريزا" لبذور زهرة عبّادِ الشمس ، في ليل العراق الطويل .
الاقتصاد .. اقتصاد .
وهذا ليس اقتصادا .
ليس اقتصادا تلك "الاراداتُ" السياسية و الاقتصاديّة ، التي تُغمِضُ عينيها عن كلّ هذه الخطايا المُميتة .. وتبحثُ في "فضلات" الآخرين .. عن بذور عبّاد الشمس .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عماد عبد اللطيف سالم - ماذا تكتُب عن الاقتصاد ؟