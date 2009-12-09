

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:14

المحور: الادارة و الاقتصاد









ماذا تكتُب عن الاقتصاد ؟





يعاتبني الكثيرون قائلين : لماذا لا تكتبْ عن الاقتصاد ؟

ماذا أكتبُ عن الاقتصاد ؟؟

اقتصادٌ يخنقُ زراعتهُ المستوردون الأشاوس للفواكه والخضر ، من دول الجوار "الشقيقة" و " الصديقة " .. ومن دولٍ أخرى ليست صديقة ولا شقيقة ، ولا إبنة عمٍّ حتّى .

مستوردونَ بواسِل ، يعرفهم كلّ اولئكَ الذينَ يتحدثون عن "اصلاح" و " تنويع" الاقتصاد العراقي ، غير أنّهم يخافون من " التحرّش" بهم ، والعمل على الحدّ من استيراداتهم على أقلّ تقدير .

اقتصادٌ ليس فيه صناعة ، غير صناعة " شَبَح السِفايِف" .. وليس فيهِ شيءٌ من الـ "السياسة" الاقتصاديّة ، و"السياسة" العامّة ، غير .. "جيبْ ليل ، وأخُذْ تكريز".

الاقتصاد ليس صناعةً لـ " الأشباح" ..

وليس "تكريزا" لبذور زهرة عبّادِ الشمس ، في ليل العراق الطويل .

الاقتصاد .. اقتصاد .

وهذا ليس اقتصادا .

ليس اقتصادا تلك "الاراداتُ" السياسية و الاقتصاديّة ، التي تُغمِضُ عينيها عن كلّ هذه الخطايا المُميتة .. وتبحثُ في "فضلات" الآخرين .. عن بذور عبّاد الشمس .