

فارس يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 21:09

المحور: كتابات ساخرة









النبي هدهد.عليه السلام

الأساطير هي أصل الخرافات التي نسجت لنا من ثقافات وتراث ،الموروث من حضارات كثيرة ،قصص لا حصر لها..والقرآن ليس بعيدا من تلك الأساطير .إذا يطلعنا ببعض الأساطير والخرافات والذي يقول المسلمين إنها معجزات الله سبحانه وتعالى في خلقه.لكن النضر بن الحارث في قريش فطن لتلك القصص وقال بأنها أساطير الأولين ...وكان عقابه القتل وهو أسير في بدر.

قصة الهدهد مع النبي سليمان في القرآن قصة طريفة وغريبة في نفس الوقت… لا وجود لها في التوراة ولكنها ربما موجودة في التراث اليهودي(الترجوم).

كان لسليمان النبي القدرة على التحدث إلى الحيوانات وكان الهدهد واحد منهم وواحد من جنوده الكثر: وكان تحت إمرته, إنس وجن وحيوانات وطيور وو .

الهدهد له خبر عظيم ونبأ يقين مع نبي الله سليمان.وقصته ذكرت في سورة النمل( مكية)

{وتفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21(

هاهو النبي سليمان في اجتماعه مع الطيور يلاحظ عدم وجود الهدهد . فاشتد غضبه عليه واعدا بتعذيبه أو بذبحه إذا لم يكن سبب غيابه مقنعا.(لم اكن على دراية بطرق تعذيب الهدهد)

بعد فترة من الزمن،رجع المسكين الهدهد من رحلة شاقة متعبة وطويلة من سبأ (اليمن) أكثر من 2000 كلم .ليخبر النبي سليمان بالنبأ اليقين الذي لم يأتيه بشر قبله وما شاهده من عظمة مملكة سبأ وعن الملكة بلقيس وعن اتباعها الكثر.ولكنهم مع ذلك يعبدون الشمس من دون الله...

الغريب في الأسطورة القرآنية هي ليست قدرة النبي سليمان عن التحدث للهدهد.ولكن قدرة الهدهد نفسه على معرفة وفهم لغة أهل سبأ ومعرفة تصرفات وأحوال مملكة سبأ. فعرف مكانهم و حالهم وما هم عليه من عبادة، فقد كان في مهمة دعوية عظيمة الشأن ؟ أليس هذا من شأن الأنبياء؟ ولماذا لم يعرف النبي سليمان عن مملكة سبأ وعن أهلها ،بينما الهدهد عرف هذا كله؟ وكيف عرف الهدهد لغة أهل اليمن ؟ بينما النبي سليمان لا يعرفها ؟وكيف عرف أنهم يعبدون الشمس وليس الله؟ وماذا كان الهدهد يفعل في سبا بدون علم وإذن سيده ؟

ولكن القصة تأخذ مجرى آخر أكثر تشويقا…..فبعد أخباره عن هذه المملكة...كتب سليمان كتابا للملكة بلقيس وأعطاه للهدهد لكي يلقيه في القصر دون علمهم...ويتنصت اليهم ويأتي باخبارهم ؟ الم يكن من الأسهل أن يرسل النبي سليمان أحد من الجن ليقوم بهذه المهمة؟ أو أن الهدهد هو العميل 007 ولا احد يستطيع القيام بتلك المهمة الصعبة لمعرفته الطريق السري ؟ ألم يكن النبي سليمان ناويا على تعذيب وذبح الهدهد ؟ فكيف يعطيه مهمة شاقة وسرية اخرى من دون جنده الكثار؟ وهو العارف بأن الهدهد طائر صغير لا يستطيع الطيران بسرعة وحمل الرسالة الثقيلة المصنوعة من الجلد سيؤخر كثيرا من إنجاز المهمة ؟

يقول ابن كثير: "لما كان الهدهد داعيا إلى الخير، وعبادة الله وحده والسجود له ".. فإذا للهدهد كل هذه الصفات من معرفة الاخبار والاحوال واللغة عن مملكة لا يعرف سيده النبي عنها شئ.وان يعرف هذا الطير طريق الخير والدعوة إلى عبادة الله وليس الشمس...الا يستحق هو الآخر أن يكون نبيا؟ وهو المسخر من الله ؟ا فليس الله الذي أودع فيه قوة وقدرة عجيبة ؟ الم يعطه الله من قدرة خارقة في الفصاحة في الخطاب والكلام والتعبير؟

نعم يستحق أن يطلق عليه.النبي هدهد.عليه السلام ...