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ليت الحب ظاهرة جنسية أو معرفية....


حسين عجيب
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 19:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


3 مقدمات للحب:
قبل أن تنتهي من قراءة هذه المحاورة تكون قد....
اغتصبت أكثر من امرأة سورية,
وقتل أكثر من طفل سوري,
وفقد رشده اكثر من رجل سوري,
تحت سمع الله وبصره
....
الحب ظاهرة إنسانية_ اجتماعية وفردية من المستوى الثانوي,...
نقص الحب وبحده الخطر " العجز عن الحب" وضع مدمر على مستوى الفرد والمجتمع.
عبر الأجيال يتجدد القانون الانساني: الحب ينتج الحب والألم يحول الانسان إلى وحش مسعور بعدما يمتزج بالخوف والغضب والجهل والتعصب...
....
الحل بالانكار, موقف أولي له تسميات عدة_ الكبت بمعناه الشامل: او كل ما يتم تجاهله أو إهماله بالاضافة إلى الوعي والمعتقدات الفكرية الشعورية....بديل عن " حسد القضيب" عبارة التحليل النفسي الصادمة للمرأة وللرجل أيضا, بشكل ضمني.
بعدها....يمكن تفهم الرفض المتزايد عند الشابات ,خصوصا, للأنوثة ولموقع المرأة وأدوارها التقليدية_ عقبة الحب الأولى
* * *
لعبة الحب والحرب؟!
أشكال الشخصية الانسانية ( الفردية) الثلاثة ( كهرو_ كيمياء عصبية أو جسدية, سلوك وأعمال, أفكار واتجاهات ومعتقدات)....نسبة وكمية ودور أحدها ليس ثابتا. حتى بالنسبة للشخص نفسه تبقى في حالة تغير وتبدل باستمرار.
بالمثل مقابلاتها الثلاثة....الوراثة, والبيئة, والفرد_ مثلا دور البيئة وأثرها سيختلف من شخص لآخر, ايضا في وضعيات خاصة يتضاعف دور أحدها أو العكس
....
موضوع الانسان إشكالية مستمرة ومتحولة, كما يختلف دوره من شخص لآخر, وعند الفرد نفسه دوره متبدل تبعا للوضع, وللعمر,,,, ولمؤثرات كثيرة ومتعددة ولا يمكن ضبطها التام,
قبل لحظة الموت.
....
السلوك السائد_ فرضية الحدس أولا, مع أنها استعارة فيزيولوجية من الجسد الداخلي أو فلكية من الفضاء المجهول.
غالبا ما تكون مزيجا من المصدرين,ليبقى دور الحدس لا علمي ومتناقض ذاتيا بصفة دائمة.
الحدس مصدر خدعة وتشويش مستمر, وليس مصدر ثقة
.....
لا يمكن للبيئة ومعها العائلة وبقية أبعاد المحيط الموضوعي _ مهما اتسعت أو تعمقت_ أن تحقق صحة وسعادة الانسان المتكاملة, والأمر يتزايد بشكل بارز ومباشر وشامل مع التقدم العلمي.
مهما يكن ل... خارج جلد الفرد_ من الأهمية والثراء_ بعد البلوغ يتنحى وينحسر بالتدريج إلى درجة ثانية_ وثانوية لا يمكن تجاوزها بالفعل,.... بل تتضاعف التحريفات الدفاعية والعقلية خصوصا.
هذا يقيني الوحيد وأنا في عمر 57 سنة, بلا بذرة شك أو أمل.
.....
الموقف المعرفي دينامي ومتناقض ذاتيا, مايجهله الانسان يحدد حياته العقلية_ الأخلاقية أولا, وبدرجة ثانية خبرته الفردية نظريا وعمليا_ الأهم ما نجهل
* * *
هوامش ....وإضافات
سؤال طرحه ه.ج. ايزنك بترجمة د عبد المجيد نشواتي:
هل تختار_ي الطريق المجهول (1) أم الثاني (2) وتقتدي بالخبرات السابقة ورأي الآخرين؟؟
هو يعتقد أن الجواب الأول هو العام والسائد والأسوأ.
... أنا لم أفكر بهذه القضية من قبل
ما رأيك أنت؟
....
إلى اليوم
لم أحضر جلسة حوار في حياتي بصورة فعلية ومباشرة. كله جدال وثرثرة.( أكثر من ثلاثة سوريين يتحولون إلى مجموعة أوغاد, بعد دقائق_ ذلك ما شهدته تكرارا على مدار خمسين سنة)
الحرب عتبة الجدل والحوار سقفه, البرهان مع القانون يرفعهما عن الثرثرة.
لا يعرف المثرثرون_ات وجود أشياء وقضايا من قبيل....مصدلقية, اختيار, عدم تناقض, تكامل, تطور....والأدهى من ذلك كله يقينهم الثابت بامتلاك الحق.
إنكار المسؤولية الشخصية عرض الثرثرة وماهيتها.
....
جدل بيزنطي؟
حوار سوري_ سوري
....
البرهان عتبة الجدل ومعياره, أو ينحدر مباشرة إلى الثرثرة والتدمير
مايزال الحد الذي شيده سقراط_ فوق مستوى الفرد المتوسط لهذا القرن أيضا.
يتصل الموضوع مباشرة ب.....مناخ وظواهر العجز عن الحب وبالحرب السورية (العبثية) أكثر وأعمق.
الجدل عتبة الحوار بالضرورة يا ......صديقتي أيضا.
.....
المديح أسوأ أشكال الغزل_ رشوة عاطفية يتعذر كشفها بشكل مسبق أو عند اللزوم والحاجة. يفسر ذلك الحل الذكي والابداعي عند جيل الأبناء,.... استخدام الشتائم كوسيلة للغزل, وبتفس الوقت رفض مزدوج للدور الاجتماعي_ الجنسي الموروث....الذي تجاوزه الزمن والتطور بالفعل.
.....
اسطورة الحب غير المشروط, تسمية ثانية لحالة الجشع وعدم الكفاية؟
تلك الحاجة الشاذة والمشتركة: أن يقبل الشريك ة عاداتنا السيئة أولا ويحبها ايضا.
وبعبارة اوضح, التوقع الدائم من الآخر....أن يقبل موقف الخسارة ويرضى بالدور والموقع التافه_ بالتزامن وبنفس الوقت أن يكون شاكرا ويشعر بالامتنان
ما عليك سوى قلب صورتك الذهنية الثابتة ليتضح المشهد الآن_ هنا





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حسين عجيب

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - حسين عجيب - ليت الحب ظاهرة جنسية أو معرفية....