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فوضى السطور


فائق الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:48
المحور: الادب والفن
    


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رَبَّتَ على أكتاف قصيدته
بعفوية التفاصيل
بعد أن خادعته في منعطفات الوقت
على بُعْدِ نظرة عابرة
وسرعان ما تابع خطواته
يمشي على جسد الأيام
دون أن يُثقل الصمت ملامحه
حتى تضايق المكان
بعشوائية الزحام
وفوضى السطور
وأخذَ يتحصنُ بالسكينة
ويبحثُ عن كوكبٍ آخرٍ
بطعمِ الوطن





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فائق الربيعي

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