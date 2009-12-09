

أبوذر هاشم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:07

المحور: الادب والفن









في احدى غرف الكاتراز

وضعت صدفة ايار..فرشاة العشق العادي..

وضرورة عتبات خروج القرن المشحون بحمى الثورات..تلقت لطم النحاتين وسكاب اللون على باحات الشمس..

وغسالوا الطرقات..

اتهافت آنية النسوه..اجلس قربانا" للبحر..

فأنا لا اعرف كيف اضيف الملح لهذي الروح..فعلمني يا موج القلزم..خارطة الخطوات..

اخبرني

من يقتل من!؟..قابيل الوحدة..ام هابيل المنحنيات..على مسرى العشاق..!؟..

اطلعني..تنجيمك..ما سيكون..

فسمائي غارقة في عمق الصحو..

وثرثرة الصحف اليوميه..

وادخنة السيارات..

كامو..علمني ان احيا..شوبن..اخطرني..بالموت..

وحدتني احدد ماركس..

فقفزت بآلهتي للموت..

فلا شيئ تماما"..اعرف.

لاشيئ له معنى..

كونوا شيئا"..حمقى التلفيق البشري..كونوا شيئا"

فالبرق سيخطف كل بيوتي..

..موتي..زاكرة التاريخ..واعفينا من ويلاتك موتي..لا تنسي اشيائي في "ضلف"..الجزر المأمورة بالبحر..

سأسكن مافيا الشهوات..سرا"..فالسر سريرة سامبانا..المخبؤت..بالسر ..فسيري سيارات الامن..على الشارع . .

سيري..فخبايانا حمراء..سيري فخبايانا سوداء..سيري..في عمقي..سيري..كي اعرف اسمي..في الصف الاول من لافتة المسكونين..واعلن موسم سفري الحر..

انا حر من جدر الكاتراز..!

30/1/17