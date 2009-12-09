

فواز قادري

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:06

المحور: الادب والفن









شقق مفروشة للطيور

الأعشاش معلقة كالأراجيح

الخدر يرافق الأعين التي تنظر الأعلى

تأرجحها نسمة خفيفة ويطالها النوم

الأجراس لم توقظ أحدا في الغابة

الغابة بسكانها الرهيفين

لم تنم طوال الوقت

أشعلت بريق العيون وانتظرت

وحركت الحنين في قلب الحجر

الأجراس ذات الرنين المتخم بالشجن

تحاول تقليد رنين صوتها الخافت

الأجنحة تقارب دمعتين تفترقان

عند اول هبوب

تطيح بالمسافات وتستعيد الامكنة البعيدة

فمن يشغل المسافة بين ضفتي الجرح.