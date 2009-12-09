

ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:06

المحور: الادب والفن









في العادة..

يُمنح وسام الفَِخار..

لبطلٍ من ورق ،

يختبئ في قصره العاجيِّ

فهو البطل الاوحد..

ويساق الجياع الى الحروب

لينالوا الموت دما

او الموت جوعا

ولايذكرهم المذياع

فالاثير بملك المختار...

وله من الجعجعة

واهل المنفعة

قمامة كِثار...

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ال يسار الطائي