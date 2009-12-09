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بطل من ورق


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:06
المحور: الادب والفن
    


في العادة..
يُمنح وسام الفَِخار..
لبطلٍ من ورق ،
يختبئ في قصره العاجيِّ
فهو البطل الاوحد..
ويساق الجياع الى الحروب
لينالوا الموت دما
او الموت جوعا
ولايذكرهم المذياع
فالاثير بملك المختار...
وله من الجعجعة
واهل المنفعة
قمامة كِثار...
.
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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