التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - داود سلمان الكعبي - ضرطة الوزير!
|
|
ضرطة الوزير!
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
(تقنيّات السينما) دراسة نقدية للدكتور جبار سلطان
- الحيف الذي يقع على المرأة – السعودية انموذجاً
- (المنقذ من الضلال) يوقع الغزالي في ضلال
- ودّع البزون شحمة
- الرجل ذو البشرة السمراء
- العراقيون يأكلون الآلهة!
- -سنجعل أمريكا عظيمة مجدداً!-
- عالية نصيف، وظاهرة التحرش الجنسي
- من قاموسنا الاجتماعي (الزكرتي)
- عساها بحظ الفيس بوك
- يا للهول ... مليوناً و938 الف مطلقة وأرملة
- قواعد داعش الفقهية(2)
- قواعد داعش الفقهية(1)
- بالاموال يستطيع الانسان أن ينكح العالم!
- متى العباس يجلب الماء لسكينة؟
- ما مدى صحة نظرية وأد البنات؟
- الطفلة عائشة - زوجة(7)
- نعم هذه مضار الصوم
- عائشة الطفلة -زوجة(6)
- عائشة الطفلة - زوجة(5)
المزيد.....
- بتعليمات ملكية .. انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركارات
- بالفيديو.. بطاقة حمراء لـ -قلة الأدب-
- الموت يغيب أحد أهم نجوم فيلم -الرسالة-
- ماجد نجم: الثقافة بالكتاب وليس بالإنترنت
- جودي فوستر ومايكل جيه فوكس يقودان احتجاجا ضد ترامب
- بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز: الاستراتيجية المغربية ل ...
- «طعم الحياة».. أسبوع الأفلام اليابانية بمركز الإبداع الفني
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة
- مجلة الثقافة الجديدة تنعى الرفيق د. غانم حمدون : ورحل قبل أن ...
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة
المزيد.....
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - داود سلمان الكعبي - ضرطة الوزير!