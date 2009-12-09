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لماذا خسرنا -الأنتصار- الكبير على داعش


عزيز الخرزجي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 15:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كيف خسرنا "الأنتصار" على داعش؟
الإنتصار تحقّق على "داعش" بدماء و ببطولات (اولاد الخايبة) من الحشد الشعبي و الجيش و الشرطة، و فتوى السيد السيستاني حفظه الله, و ما لقاآت و كلام العبادي للشعب العراقي المسكين الذي لا يعرف أبجديات الدِّين و الفكر الأنساني؛ إلا ثرثرة و سراب يحسبه الظمآن ماءً!

و الأسئلة الأساسية التي يجب الأجابة عليها, هي:
ماذا بعد داعش مع بقاء هؤلاء السياسيين الدواعش؟
و هل فتح علاقات أخوية حميميّة مع السعودية و تركيا و منابع الأرهاب الداعشية الأخرى التي دمرّت العراق و المنطقة بعد ما إنهزمتْ على أيدي ابطال القوات المسلحة؛ هو الحلّ الأمثل و كما فعل العبادي و حلفائه بفتح صدروهم لرؤوس الأرهاب في بغداد مع تمركز القوات الأمريكية في العراق؟
إلى جانب إستمرارهم في ضرب اليمنيين و هدم دورهم و بناهم و كذلك ضرب و قتل البحرينيين العزل!؟
ماذا تعني هذه الخيانات العلنية لدماء و إنتصار الحشد و القوات العسكريّة؟
مآلذي تستطيع السعودية أن تقدمها للعراق على المستوى العلمي أو التكنولوجي أو الأقتصادي خصوصا بعد إنتصارها الشعبي على دواعشهم, هذا فيما لو كانت لها النية في ذلك!؟
و لماذا الشعب ما زال فاغراً فاه كآلأخرس و هو مبهوت لا يعلـم ما يفعل؟
ماذا يُخطط هؤلاء السياسيون الممسوخين للعراق بعد الأنتصار الكبير على داعش؟
هذا إن كان للعراق وجود و ثقل حقيقي بعد في المنطقة و المحافل الدّولية .. بسبب الأفلاس المالي و آلأقتصادي و الحقوقي و فقدان السيادة و العوق الفكري و الجسدي الذي اصاب الجميع بسبب الفساد و الأرهاب؟
و بإقترابنا .. بل و بتحسين علاقتنا بأمّ الأرهاب و عين الفساد السعودية و حلفائها في المنطقة؛ نكون قد خسرنا الأنتصار الكبير على داعش بإختيار لأجل السياسيين على حساب دماء (أولاد الخايبة).
عزيز الخزرجي





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عزيز الخرزجي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عزيز الخرزجي - لماذا خسرنا -الأنتصار- الكبير على داعش