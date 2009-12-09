

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 12:37

المحور: الادب والفن









شموخ الأبطال

عبد صبري أبو ربيع

خبر ٌ زلزل كل الشرفاء

وكان كدوي الرعد في السماء

هوى السامرائي

بسكين الخبثاء

كان شامخاً

شموخ نخلتي العنقاء

وكان أشماً بطلاً

عراقيُ الانتماء

وسيد العلم والثبات والنجباء

لا السكين أرعبته

ولا حماقة العملاء

كان صمته كالبرق

في الليلة الظلماء

أخرس ليل الوطاويط

وحفنة الجهلاء

كم من أسد بيد الغدر

نام على الرمضاء

والشمس ما غربت

يوماً على الشهداء

تلملمت خلف الحدود

ثلة من الجبناء

رجالٌ أعزة لم يدبروا

رغم كثرة الأعداء

لنا في كل صولة

نصر على بني الزرقاء

بيض ٌ وقائعنا وإسلامنا

خاتم الأنبياء

وراياتنا حيدرة والوفاء

وفاء عباس الوفاء

هوى السامرائي

بنظرة تنطق بالإيباء

ستبقى شجاعته مفخرة

لكل الأبناء

وشموخه صار علماً

ورمزاً للفداء

هكذا نحن أشداء

نجلو ليل النذلاء