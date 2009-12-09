

نهاد كامل محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 12:35

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









اهل الناصرية مفخرة العراقيين



قبل بضعة سنين وبحكم انتماءاتي الادبية والفنية والصحفية والتجارية والادراية وغيرها فقد لاحظت ان اغلب زملائي المتميزين في هذه المجالات هم من هذه المدينة (( مدينة الناصرية )) .



نعم اغلبهم من مدينة الناصرية ولكن وما ادراك ما وراء ولكن .. ولكن مع الاسف لاحظت ان الكثير من زملائي الناجحين الذين افتخر بزمالتهم وصداقتهم يخفون انحدارهم من مدينة الناصرية وينسبون انفسهم الى البصرة او الى بغداد .



تتبعت شكوكي بهذا الخصوص فحصلت على يقين ان فعلا بعضا من زملائي واصدقائي الناجحين يخفون انحدارهم من مدينة الناصرية وقد حاولت ان اجد تبريرا مقنعا لذلك فلم اجد .



(( افتخر ياناصري فانك ابن الناصرية مفخرة العراقيين ))

فان كنت لا تعلم فاعلم ما يلي :-





- ابلغ الكتاب والادباء واعمقهم فكرا وارهف الشعراء حسا وادق النقاد تشخيصا هم من مدينة الناصرية ..

- اكثرالمطربين تطريبا واشهرهم واكثرهم شعبية هم من مدينة الناصرية ..

- امهرعازفي الالات الموسيقية واروع الملحنين هم من مدينة الناصرية ..

- افضل الفنانين التشكيلين والرسامين والخطاطين والمصورين هم من مدينة الناصرية ..

- انجح الصحفيين واكثرهم جراة وشهرة وانتاجا هم من مدينة الناصرية ..

- اقدر الممثلين واعظم المخرجين والسينمائيين هم من مدينة الناصرية ..

- اكثر واشد الوطنيين العراقيين اضداد الاستعمار عبر الازمان هم من مدينة الناصرية ..

- اغلب كبار التجار والمستوردين والمصدرين هم من مدينة الناصرية ..

- اضف لما اوردت اعلاه ان النخبة البارزة في اغلب صنوف ومهارات ومهن الحياة هم من مدينة الناصرية ..



بقيت مدينة الناصرية واهلها اهل المفاخر والنجاحات ترافقني ليلا نهارا اينما حللت .



وتمنيت وانا ابن بغداد لو انني من اهل الناصرية .



ثم خطرت لي فكرة هي ان اشرك اصدقائي وزملائي بموضوع اهل الناصرية هذا عسى ان اجد تفسيرا او تبريرا لما يخالجني ويقلقني فكان كثير من اصدقائي رايه يطابق او يقارب رايي باخفاء بعض اهل الناصرية انتسابهم لهذه المدينة المفخرة .



ثم وسعت مناقشة موضوع اهل الناصرية في مجالسي ولقاءاتي حيث فاتحت نقيب الفنانين في احدى المجالس .. وفاتحت امين سر اتحاد الادباء في مجلس اخر .. وفاتحت رئيس اتحاد الموسيقيين في مجلس غير هذا وذاك .. ثم اشركت بالراي بعض الفنانين من التشكيلين وغيرهم وبعض الادباء وبعض الصحفيين عسى ان احصل على حسم لهذه الفكرة او عسى ان احصل على احصائية تبين اعداد واسماء واختصاصات البارزين في قمم الفنون والاداب والاعلام وشتى المجالات الاخرى والذين هم من اهل الناصرية ومازالت هذه الفكرة تدور في خاطري وفي ساحتي وفي مجالسي وها انا اعرضها للجميع ومخاطبا ابن الناصرية ان اعلن افتخارك واعتزازك بمدينتك الناصرية مفخرة العراقيين .



باحث وناقد

نهاد كامل محمود



