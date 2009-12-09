

عباس طريم

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 10:44

المحور: الادب والفن









عباس طريم



[يظل غربيلهه ايغربل ]

عباس طريم

اريزونا

__

يظل غربيلهه ايغربل

___

الغثيث ايطيح , والحر الأصيل ايظل

هايه قاعده ومرهون بيهه

الكل

+

غزل واتخلبص وما ندري وين الراس

احنه اهل العقد , بس موش

اهل الحل

+

الايمانه قوي , ايظل ثوبه ابيض دوم

لتظن , مهما جار الوكت

يتبدل

+

والعركه ابجبينه اتلوح مثل اهلال

امسلح بالشرف والغيره

موش اعزل

+

والطاهر حليبه , وامه اخت ارجال

بالماي الوسخ والعفن

ما يبتل

+

وليحافظ عله اسمه , ايحاذر الزلات

صعبه اللي يراهن عالمعالي

ايزل

+

عشاير احنه , والسوده تظل عنوان

جيل الجيل , اب الابن

تتنقل

+

سواد الوجه , صعبه اتبيضه الكريشات

العالم فتحت , والكل

متتقبل

+

مثل واحد لئيم , وراد هسه ايجود

وابطبعه البخل , ثابت

ومتأصل

+



دنيه اتغيرت , والجان بيه لخير

والعز والكرم والطيب

يتأمل

+

هجر ارضه اوسكن , وي ديرة الكفار

من شاف النهب والبوك

صار اول

+

من تشرعن , سباق الهدم والتفليش

ومن البوك , عينك عينك

اتحلل

+

ومن شفنه الشعارات , العله الحيطان

كلهه اتشككت واتبره منهه

الكل

+

ومن شفنه الضحك عالناس , صار افنون

يتدرس دراسه , مو علن

بالظل

+

ومن شفنه حجيهم , خالف التطبيق

ميزان الثقه البي راهنونه

اختل

+



+

حرامية كبل , من الغني ايبوكون

والمحتاج .. ينطوه كبل

لا يسأل

+

وذوله امن الفقير , الحافي ايبوكون

سلبو عيشته , وكلوله

لا تزعل

+

شعبنه ايدور , اركان وسكف يحميه

موش امهجول ابكل

البلاد ايظل

+

اسأل بالقصايد , وانشد العقال

البلد , ظل بس لطم واصريخ

شنهي الحل؟

+

وما عدهم جواب , اليشفي المعزبين

معناهه, الوضع باقي

وميتبدل

+

شكل , للعينه وكحه , وما يخاف الله

اذا ما يستحي امن الخالق

ويخجل

+

شكل للجان حافي , انعاله أبو الفلسين

باك افلوسنه ومن يحجي

يتحنجل

+

جثير الحجي , وما اريد اتعب القراء

ملينه العتب , والحجي

اهواي انمل

+

أبو الحسنين كال , اوسجل التاريخ

"خير القول ما قل, وبعد

ما دل"