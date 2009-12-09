أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس طريم - يظل غربيلهه ايغربل


اخر الافلام











المزيد.....

يظل غربيلهه ايغربل


عباس طريم
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 10:44
المحور: الادب والفن
    


عباس طريم

[يظل غربيلهه ايغربل ]
عباس طريم
اريزونا
__
يظل غربيلهه ايغربل
___
الغثيث ايطيح , والحر الأصيل ايظل
هايه قاعده ومرهون بيهه
الكل
+
غزل واتخلبص وما ندري وين الراس
احنه اهل العقد , بس موش
اهل الحل
+
الايمانه قوي , ايظل ثوبه ابيض دوم
لتظن , مهما جار الوكت
يتبدل
+
والعركه ابجبينه اتلوح مثل اهلال
امسلح بالشرف والغيره
موش اعزل
+
والطاهر حليبه , وامه اخت ارجال
بالماي الوسخ والعفن
ما يبتل
+
وليحافظ عله اسمه , ايحاذر الزلات
صعبه اللي يراهن عالمعالي
ايزل
+
عشاير احنه , والسوده تظل عنوان
جيل الجيل , اب الابن
تتنقل
+
سواد الوجه , صعبه اتبيضه الكريشات
العالم فتحت , والكل
متتقبل
+
مثل واحد لئيم , وراد هسه ايجود
وابطبعه البخل , ثابت
ومتأصل
+

دنيه اتغيرت , والجان بيه لخير
والعز والكرم والطيب
يتأمل
+
هجر ارضه اوسكن , وي ديرة الكفار
من شاف النهب والبوك
صار اول
+
من تشرعن , سباق الهدم والتفليش
ومن البوك , عينك عينك
اتحلل
+
ومن شفنه الشعارات , العله الحيطان
كلهه اتشككت واتبره منهه
الكل
+
ومن شفنه الضحك عالناس , صار افنون
يتدرس دراسه , مو علن
بالظل
+
 ومن شفنه حجيهم , خالف  التطبيق
ميزان الثقه البي راهنونه
اختل
+

+
حرامية كبل , من الغني ايبوكون
والمحتاج .. ينطوه كبل
لا يسأل
+
وذوله امن الفقير , الحافي ايبوكون
سلبو عيشته , وكلوله
لا تزعل
+
شعبنه ايدور , اركان وسكف يحميه
موش امهجول ابكل
البلاد ايظل
+
اسأل  بالقصايد  ,  وانشد  العقال
البلد , ظل بس لطم واصريخ
شنهي الحل؟
+
وما عدهم جواب , اليشفي المعزبين
معناهه, الوضع باقي
وميتبدل
+
شكل , للعينه وكحه , وما يخاف الله
اذا ما يستحي امن الخالق
ويخجل
+
شكل للجان حافي , انعاله أبو الفلسين
باك افلوسنه ومن يحجي
يتحنجل
+
جثير الحجي , وما اريد اتعب القراء
ملينه العتب , والحجي
اهواي انمل
+
أبو الحسنين كال , اوسجل التاريخ
"خير القول ما قل, وبعد
ما دل"





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عباس طريم

إجمالي القراءات: 81,579
المقالات المنشورة: 27
- هذه عريان الهتف بسمه الفرات
- الناس كلهه اتغيرت ياللاسف
- ياعراق شوكت تنعم بالسلام
- استفلسينه استفلسينه
- عاشق عمره ثمانون سنة
- انت وسط القلب ياوطني
- جميع الطبخات المعدة على المائدة , مسمومة وتؤدي الى المستشفى
- المعلقة الاطرمية : للشاعر عباس طريم .
- يالجنتوا مثلنه اسنين متغربين
- رحمه لمك يالحرامي
- طريم , والاربعين حرامي .
- من البكتوه الخاطر ربكم انطونه
- انبطاحي ... نعم انا انبطاحي
- الى روح الشهيد البطل , مصطفى العذاري . رحمه الله
- بمناسبة مولد الحسين بن علي ع .
- العراق بلد العجائب
- تخلف الطب في العراق
- لن يفلح الغادرون
- هل نحن مسلمون حقا ؟
- يجود بالنفس ان ضن الجواد بها

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- صدر حديثا رواية “نظرة من الغربال” للكاتبة زينب مبارك
- صدر حديثًا رواية “أحياء على بحر ميت”، للكاتب عبد الحافظ الحو ...
- مهرجان طيران الإمارات للآداب 3 – 11 مارس المقبل
- سفراء بالمغرب معجبون بمظاهر التنمية بجهة العيون الساقية الحم ...
- زامبيا تؤكد سحب إعترافها ب”الجمهورية الصحراوية”
- الفلسطيني يعقوب شاهين -محبوب العرب- الرابع
- بالفيديو.. الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بلقب -أرب أيدول-
- ثقافة المنوفية تحتفل بالمهرجان الثالث لشعر العامية
- وفاة -أبو جهل-
- -الخوذ البيضاء- تغيب عن حفل الأوسكار

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس طريم - يظل غربيلهه ايغربل