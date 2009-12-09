التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرزاق عيد - ي عار وخزي ورخص لمعارضة سورية تدين عملية القصاص من مجرمي المخابرات الأسدية !!!!! هل هناك فعل ثوري مجيد ونبيل أكثر من مواجهة القوى الأمنية المجرمة لأي نظام ديكتاتوري في العالم، إن كانت المواجهة علمانية أم إسلامية !!؟؟
|
|
ي عار وخزي ورخص لمعارضة سورية تدين عملية القصاص من مجرمي المخابرات الأسدية !!!!! هل هناك فعل ثوري مجيد ونبيل أكثر من مواجهة القوى الأمنية المجرمة لأي نظام ديكتاتوري في العالم، إن كانت المواجهة علمانية أم إسلامية !!؟؟
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
حول الصراع الأسدي الكاذب بين ( حافظ ورفعت ) لنهب سوريا أسديا
...
- هل الصراع الأسدي بين الأخوين ( حافظ ورفعت ) هو صراع حقيقي أم ...
- الرئيس ترامب الأمريكي(الديكي ) يعيد بوتين وإيران إلى قن (الد ...
- الفهم والموقف الثقافي الديموقراطي الأمريكي من الإسلام !!!! ل ...
- · ما هي الخسارة من عدم مشاركة لجنة التفاوض (المنتخبة سعوديا ...
- هل المواطن السوري الغلبان بحاجة للمعارضة كواسطة ليعفوا عنه ن ...
- المعارضون السوريين ( إسلامويون كمعاذ الخطيب، أو يساريون كبره ...
- هل الموسوية (اليهودية ) جزء من الثقافة السورية ؟؟؟ ...
- الثورة السورية هي ثورة السوريين، والعار كل العار للغرباء داخ ...
- هل قيادة مستقبل المشروع العربي النهضوي (الحداثي التنويري) ان ...
- تهديد (أخواني) لنا ب ( -حد الحرابة للمفسدين بالأرض- بالقتل أ ...
- (البيرغماتية الاسلاموية)، والاعتدال الأخواني المبتذل !!!!َ! ...
- متى ستنتقل حرب الثورة السورية إلى حركة كفاح تحرري وطني شعبي ...
- حدث اليوم ماكان متوقعا خلال أيام، فرحل الصديق والأخ الكبير ص ...
- ست سنوات من الحرب العالمية على سوريا كافية للحصول على شهادة ...
- حذاري من الافراط بالصبر ...حتى لا يمل الصبر من صبرنا !!!! مت ...
- ما بين الفقيه الشعراوي والفيلسوف الأديب التوحيدي ........ ما ...
- قلوبنا تتابع أنفاس المعركة الأخيرة في حرب صادق العظم من أجل ...
- قناة الجزيرة تقود إعلاميا تطبيع كذبة ( الانتصار الأسدي –الرو ...
- المثقف السوري في الغرب هو خبير مهني بحت، ولذلك فهو عديم التأ ...
المزيد.....
- بعد "قتله" أخ زعيم كوريا الشمالية.. محلل لـCNN: غا ...
- موسكو تشهد مسيرة إحياء لذكرى اغتيال المعارض نيمتسوف
- معاريف: إسرائيل تساعد السيسي أمنيا وعسكريا بسيناء
- سيارة تدهس حشدا بأميركا وتصيب 28 شخصا
- مقترح إطار أممي لمفاوضات سوريا وتحذير من تعطيلها
- هل سيعطي ترامب المبرر الكافي لعزله؟
- ماكماستر -مخالفا- ترامب: مصطلح -الإرهاب الإسلامي- لا يساعد
- الدفاع العراقية تنشر فيديو لمحاولات اقتحام داعش الانتحارية و ...
- تنافس حامي الوطيس بين ميركل وشولتز في الانتخابات المقبلة
- ترامب يقاطع عشاء -الصحفيين- وممثل مشهور قد يحل محله
المزيد.....
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرزاق عيد - ي عار وخزي ورخص لمعارضة سورية تدين عملية القصاص من مجرمي المخابرات الأسدية !!!!! هل هناك فعل ثوري مجيد ونبيل أكثر من مواجهة القوى الأمنية المجرمة لأي نظام ديكتاتوري في العالم، إن كانت المواجهة علمانية أم إسلامية !!؟؟