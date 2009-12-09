

العودة للمائدة المستديرة اللازمكانية والزمكانية ماهيتها شبكة منتدى تضم الجميع لنقاش القضايا

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 10:40

المحور: الادارة و الاقتصاد







العودة للمائدة المستديرة اللازمكانية والزمكانية

ماهيتها شبكة منتدى تضم الجميع لنقاش القضايا

مقدمة وتعريف

في الواقع المنتدى الوطني العراقي ونقاش على الهواء ؛والمنتدى فضاء واسع يضم الجميع بشبكة

يتكون من شطرين منظمة مجتمع مدني بعنوان [المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية ]

ذات اهداف واسعة أولها تحقيق ثقافة دستورية ؛ لمعرفة الحقوق الدستورية ؛ وتنمية شاملة ؛ بشرية ومهنية لتوجيه المجتمع للعمل الحر دون الاتجاه للوظيفة ؛ والتعلم من تجارب الآخرين ؛ ومنها التجربة الكورية ومضمونها تمويل المشاريع الصغيرة ؛ وتجربة اليابان في المراكز التنموية لمنظمات المجتمع المدني والاستفادة من الثورة الرقمية؛ و تجربة كنانة اونلاين ؛نسعى لمماثلتها في الرافدين أونلاين ؛ وهي عبارة عن تعليم مهن ووسائل العمل الحر على الشبكة ؛والمشاركون جمعيات وأفراد أحرار ؛ والشبكة لاعلاقة لها بمكون تسعى لبحث قضايا المجتمع



ومن ذلك وغيرها جاء ت فكرة تشابك منظمات المجتمع المدني والعمل بمائدة على الهواء ؛ سميت ( باالمائدة اللازمكانية ؛ ووصفها طرح موضوع للمجتمع لنقاشه على الهواء ؛ ليتيح الفرصة لمن يريد المشاركة بالاطلاع على الموضوع ويشارك الرأي بأي وقت يشاء ؛ وتكون مشاركة جمعوية للمجتمع في أنحائه ؛ والزمكانية ؛ ها نحن هنا نجتمع بزمن ومكان معين .



ومن خلال ما تقدم تتاح فرصة لنقاشات موسعة مستمرة ؛ خلافا للندوات التي تنتهي بإنتهاءها

ورغم وصولها لمحتوى جوهري ونقاط جدا مهمة ؛ ولكن تنتهي بإنتهائها ؛ اما اللازمكانية ؛ يستمر النقاش من خلالها لغاية تحقيق الهدف للقضية المطروحة للنقاش ؛وهنا تتزامن وتكمل الفعاليات المتعددة للحراكات كالتظاهر؛ وتوجيه خلاصة قضية وجمع تواقيع توجيهها للسلطا ت



ونعمد لآلية الدستور 1- معرفة الحقوق 2- التعرف على التجاوزات 3- رفع دعوى

وليس هناك قضية ليس لها حلا وفق منظور الدستور وبيان مشروعيتها

المنتدى الوطني العراقي والنقاش

على الهواء

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash

الهدف ووسيلة العمل

الهدف تطبيق وتحقيق ما توافق عليه المجتمع ومنحوه الشرعية وأٌعتٌمِدَ دستورا ؛ ويعتبر القانون الاعلى والاسمى ولا قانون يعلا عليه وواجب الاحترام .والمواطن واهب الشرعية هو الاساس

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

إعتماد ثقافة دستورية مجتمعية تٌعْتَبر مسألة حيوية لبناء دولة القانون لشعبٍ واعي يدرك ما يجب بدراية ما له وما عليه في الدستور؛ ويدرك التجاوزات التي تحصل من جراء ثقافة الدستور ليساهم بوعي وإدراك مع حراك المجتمع لوقفه

وهي أول المهمات : العمل بآلية الدستور

1- معرفة الحقوق 2- متابعة التجاوزات 3- رفع دعوى( ومهم لدينا قاعدة بيانات )

أن مهمة ثقافة الدستورأمرٌ حيوي يجب أن يتثقف به الجميع ؛ حتى امي الحرف والامر ممكن ؛ ولا يقتصر على من يحمل شهادة ؛ ويتحقق بسهولة

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

الصناديق السيادية للتنمية والتمويل

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

الفراتين أونلاين . نت – كنانة أونلاين .نت

تجارب الشعوب لتعلم منها لبناء الوطن

المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان

في الواقع الإطلاع على تجارب الشعوب له أهمية في بناء البلدان ومن هنا وهناك جاءت العناوين

وفي بدايتها الصناديق السيادية واول من بدأ فيها الكويت ؛ هي مدخرات سنوية من الوارد القومي ؛ يتحقق منها تمويل السكن والعمل بشكل أولي ؛ وتراكماتها تجعل تلك الصناديق توازي الصندوق العام [ البنك المركزي ] وهي ركيزة لصندوق الضمان ! وهو ضمان للاجيال

وتعددت أشكال الصناديق منها التمويل الاصغر في الهند بنك القرية ( بنجامين ) والدنمرك تخصص لكل طفل مبلغ وتجربة كوريا في التمويل المتوسط والاصغر وخلال تسع سنوات أكتفت بحاجاتها الغذائية والفائض يصدر واصبح لكل طالب عمل خارج الوظيفة يرتب له تمويل تسع سنوات أكتفت بحاجاتها الغذائية والفائض يصدر لإنتاج أي سلعة يستغنى عن إستيرادها ومن الفوائض تحققت طفرة ومنافسة أكبر المنتجين للاجهزة الدقية والآليات الثقيلة من التراكمات المالية ؛ وأخذت بتجربتها دول آسيا ومؤتمري ومنظمات الأمم المتحدة في مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري اسست عنها التمويل الاصغر والمتوسط ؛ تجارب أخرى مثل

كنانة أولاين نطمح لفراتين أونلاين

من التجارب العالمية تجربة اليابان

أعتمد اليابان الشباب ركيزة لتنمية شاملة بشرية وإقتصادية ؛ وفي جميع المجالات والبيئات المتعددة رتبت اليابان للشباب مراكز مدنية وحققت لهم بناية تجمعهم أثثتها وزودتها بأدوات رقمية حاسبات وغيرها ؛ وضمنها قاعات للنقاش وطرح قضايا المجتمع ونقاشها

إضافة لندوات علمية ومهنية وتطوير قابلياتهم ؛ وهناك تجارب عديدة منها تجربة بناء السكن في ألمانيا ؛ كما وجميع الشعوب تعتمد على التعاون ومدينت الريف ؛ لتحقيق مناطق منتجة وخاصة إنتاج نباتي وحيواني لكفاية العائلة والفائض يطرح للسوق والتصدير والمساهمة في التنمية



كيف يمكن الاستفادة في العراق مما تقدم

المنتدى الوطني العراقي والنقاش

على الهواء

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash

في الواقع خلال تجربة منظمات المجتمع المدني وقواه المدنية ما بين 2003 – 2016 وتجربة المنظمات تعتبر تجربة جديدة ؛ شابها بعض الهفوات شخصانية وتنافسيات على الادارة وتنافس على تمويل وغيرها ؛ اضف لطريقة عرض ونقاش قضايا المجتمع مبتسرة ؛ وتكون أما بين اربعة جدران محدودة العدد؛ ومنها تعقد في المحافظات وتكون أعدادها محسوبة او بالنشر ؛

نجد أن هذه المؤتمرات بانواعها تنتهي بإنتهائها ؛ وقد تكون مقرراتها جيدة وذات فوائد تعتمد ولكنها تنسى ؛ إذا لابد من بديل يحقق الاستمرارية ومتابعة قضايا المجتمع بحثها بشكل جمعوي تكون نواتجها اوسع وإستمرارها عن طريق الثورة الرقمية الانترنيت يتبادل فيها جميع العراقيين في الداخل والخارج وفي النواحي

للإستمرار بالنقاش وفق آلية الدستور 1- معرفة الحقوق

2- متابعة التجاوزات 3- رفع دعوى قضائية

وهكذا يشارك الجميع في المساعي ؛ وعن طريق النت يتحقق للجميع ثقافة دستورية تمكن مشاركة المجتمع بطرح القضايا ونقاشها واحدة واحدة وصولا للحل الدستوري .

الهيئة المؤسسة للمنتدى العراقي لحقوق الانسان / و فتح فروع لها في انحاء العراق والخارج

عنها : محمد صبيح البلادي

البصرة في الأ ول من آذارعام 2017









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