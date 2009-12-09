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الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - عبد صبري ابو ربيع - أيتها الشرف العبقري


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أيتها الشرف العبقري


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 10:37
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة
    


أيتها الشرف العبقري

عبد صبري أبو ربيع

سيدتي العراقيه

عنوان الوطن والهويه

معطاء آشورية بابليه

اكدية سومرية

الاقمار من بضيض خديها

لبست اثوابها البدريه

ومن طرف عينيها

تختطف القلب

بهمسة سحريه

سيدتي يا بنت الجنوب

وسيدة الضاد

يا ابنة الجبال الشم

والصحارى الغربيه

مليكتي يا شموخ النخل

والبساتين والامواه السماويه

سيدتي يا حمامة الدوح

وقبلة الجرف

للمياه الكوثريه

أيتها الشرف العبقري

والأنفاس المحمديه

مؤنستي وسكني العراقيه

يا هلهولة العشرين

وصرخة الحريه

يا ابنة النعمان

والكاظم والكرار

وشهداء الغاضريه

تعلقت بأذيالك عناكب الليل

وأقلام الماسونيه

وتحت قدميك الزاحفتين

نحو القباب الذهبيه

تتقطع ألسنة

أهل الفتنة والطائفيه

النار في عيونهم

من الحشود المليونيه

كأني بهم أعداء لمحمد

والعترة النبويه

ففي كل عام من الغيب

تنهض الدماء الحسينيه

عملاقة شاخصة أبية

سيدتي العراقيه

يا أجمل قصيدة شعر عربيه





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - عبد صبري ابو ربيع - أيتها الشرف العبقري