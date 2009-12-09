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لروح الشّهيد المقدم - علي الوروار-


نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:57
المحور: الادب والفن
    


لروح أخي الشّهيد المقدم "علي الوروار" في الذكرى السنوية لاستشهاده (28/02/2016)...

جلس الزّمان أمامه يتعلّم
و اللّيل من طعناته يتألّم
علي الذي خضعتْ له قمم الدنى
و الدّهر يذكر بأسه يتكلّم
علي الذي كان الجهاد جواده
فمضى عزيزًا صادقًا يتزاعم
إن تسألوا الأيام عنه تجيبكم
كلّ السماوة و باسمه تترنّم
إن تسألوا غسق الدّجى لن تكتفي
كلّ النجوم بمدحه بل ترسم
ذكراه في العراق قاطبة فتبقى
في خشوع سرمديّ تتعاظم
كان الشهيد هنا يرابط مخلصًا
و اليوم نرثي روحه نترحّم
أين الذي قاد الفيالق ثائرًا
و الحقّ عدّته بها يتحكّم
علي الذي وهب القضية حياته
قطف الثواب و مثله يتكرّم
علي الذي أهدى العراق عمره
سأل النعيم و ثغره يتبسّم
فإلى الذي ضمّ الثرى جثمانه
نُهديه ألف تحيّة و نُسلّم
علي الشهيد بقلبنا و إلى الأبد
مثواه فردوس العلا لا يسأم
تاريخه نورٌ لنا بدروبنا
و نضاله أسطورةٌ لا تُكتمُ





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نوميديا جرّوفي

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