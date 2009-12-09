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المسرحيه


وهاد ستار النايف
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:57
المحور: الادب والفن
    


مسرحية
المشهد الأول
1 الملهاة
سيرك وقهقهه
مهرجون كثر
هكذا أمر الزمان
وطلب الجمهور
عرض مخزٍ
صفير وشتائم
بيض يرميه الحضور
ونقفز نحن الحمقى
قرود الأمم
لتتسلى الأمم
اضحكوا
واشربوا
وتناسلوا
على مشاهد ذلنا
ونحن نخرج من التاريخ
محنيي الاماني
مخصيون حضاريا
لانثور. ..
.....
المشهد الثاني
2 المأساة
لم يكن بوسيديون الهنا
فنحن لم نسكن البحر
وحين عبرنا البحر منفيين فرحين
غرقنا ونحن نهرب من أمير المؤمنين
وبأمر بوسيديون وأتباعه المؤمنين
لسنا سوى أشباح دخان
لا قوافل لدينا لاعمل
فقط تدور الدوائر علينا
نعلن النهاية تحت جزمات الآخرين
نحن اللاعقين التابعين النابحين
خير أمة للدوس والتمزيق
فابتعدوا ياوحوش البر منا
نحن المصابين بالجرب العقدي
فيا أيها الرب البشري
ياملك السلاح والقدرة
اذبحنا شرعيا
لأننا أبناء شرعيون للخيانة
فاعقر آخر من منا
يازعيم
......
3
المشهد الأخير
أيتها البلاد المليئة
بالصفيح والدخان والجيف
أيتها البلاد الخالية
من الخبز والاحلام
متى تختفين من خارطة الجنون
متى تتكور عقارب النهب
فتسير نحو الإيمان
متى تكتوي اسارير الطرق التائهة
فتلوذ بالبرد ولو كان مؤقتاً
وتعلنها الوقائع قصيدة شهيرة
متى يعلن مقتل الإنسان هنا
فيكون ثمن الفرائس باهظا
فتقتتل الوحوش مجاعة
ويعلوا صوت الهزيمة
لينتصر الحق في أرض البطلان
.......

وهاد ستار النايف





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