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جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي


ادريس الواغيش
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:57
المحور: الادب والفن
    


جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي
متابعة: ادريس الواغيش

جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية- لافياط - والمديرية الجهوية للثقافة بفاس، تنظمان لقاء مفتوحا مع الكاتب الدكتور عبد القادر محمدي أستاذ الأنتروبولوجيا بكلية فاس- سايس/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله، مع قراءة ومساءلة مؤلفه الموسوم بــ: " أنروبولوجيا الجسد الأسطوري، بحث في الهوية والامتداد" في إطار البرنامج الشهري:
"استضافة كاتب"
اللقاء سيكون من تأطير من الدكاترة و الأساتذة:
- د. إدريس الذهبي
- د. عبد العزيز ابن يعيش
- د. عبد الحق بتكمنتي
- - إبراهيم ديب
- إدريس الواغيش
وذلك يوم السبت 04 مارس 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الندوات والمحاضرات التابعة للمديرية الجهوية للثقافة فاس- مكناس- شارع مولاي يوسف- لافياط.
الدعوة عامة





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ادريس الواغيش

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي