

ادريس الواغيش

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:57

المحور: الادب والفن









جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي

متابعة: ادريس الواغيش



جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية- لافياط - والمديرية الجهوية للثقافة بفاس، تنظمان لقاء مفتوحا مع الكاتب الدكتور عبد القادر محمدي أستاذ الأنتروبولوجيا بكلية فاس- سايس/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله، مع قراءة ومساءلة مؤلفه الموسوم بــ: " أنروبولوجيا الجسد الأسطوري، بحث في الهوية والامتداد" في إطار البرنامج الشهري:

"استضافة كاتب"

اللقاء سيكون من تأطير من الدكاترة و الأساتذة:

- د. إدريس الذهبي

- د. عبد العزيز ابن يعيش

- د. عبد الحق بتكمنتي

- - إبراهيم ديب

- إدريس الواغيش

وذلك يوم السبت 04 مارس 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الندوات والمحاضرات التابعة للمديرية الجهوية للثقافة فاس- مكناس- شارع مولاي يوسف- لافياط.

الدعوة عامة