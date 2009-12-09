التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي
|
|
جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
لقاء تشاوري بين جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس وإدارة ا
...
- عُْرْيُ مَسَاء خَريفي
- حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها الت ...
- الداعية مايسة سلامة الناجي تكتب عن: ”الخرائي...”
- قصة قصيرة جدا: بَغلٌ وصَفيحَتا ذهَب
- زَهرةُ المُروج
- ندوة دولية بفاس حول حوار الحضارات: العنف والتسامح
- غُرُوب
- إبراهيم ديب يُوقع ”جوادٌ ليس لأحد” في طنجة
- اصْفِرَارُ اليُتم فيك
- حَفِيدُ البَيْدَر
- حينَ وجدتُ نفسي فجأة في المغرب المَنسي!
- قصة قصيرة : استوديو أبو شنب
- مدارات: أنياب أردوغان بعد الانقلاب ‼
- قصة قصيرة: سَمَاءٌ دَاكِنَة
- فاس عاصمة الكتاب تعيش على إيقاعات معرضها الأول للكتاب الجامع ...
- أقصوصتان قصيران جدا: المُمَثل- دُنيَا ثانية
- نَذرْتُ دَمي للعَذارى
- خصوصيّة الأنثى المَهزومَة في ”لاعبة النرد” للكاتبة خديجة عَم ...
- العلاقات التواصلية بين القراءة الداخلية والخارجية في” بُرتقا ...
المزيد.....
- الفلسطيني يعقوب شاهين -محبوب العرب- الرابع
- بالفيديو.. الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بلقب -أرب أيدول-
- ثقافة المنوفية تحتفل بالمهرجان الثالث لشعر العامية
- وفاة -أبو جهل-
- -الخوذ البيضاء- تغيب عن حفل الأوسكار
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفل بلغة الأم في يومها ال ...
- شاهد.. انهيار فنانة ووالدها يسبها على الهواء
- استشهاد مديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو الإعلامية بال ...
- حسن الجندي يرحل إلى الأبد بعد مسار حافل في السينما العربية.. ...
- العثور على رواية للشاعر والت ويتمان -
المزيد.....
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس تحتفي بتجربة الأنتروبولوجي عبد القادر محمدي