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الفرق بين الملحد والعلماني والمؤمن !


محمود شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



دفعتني تساؤلات صديقات وأصدقاء عن الإلحاد والعلمانية والإيمان ومن من المفكرين العرب يعتبر مؤمنا أو ملحدا أو علمانيا ، إلى تقديم تعريف مختصر للفئات الثلاث:
الملحد : هو من لا يعترف بوجود إله أو حتى خالق، على الإطلاق ، ويقفل عقله على هذا الفكر كحقيقة مطلقة .
العلماني : هو الذي لا يجزم بعدم وجود إله أو خالق ، أو وجود إله، إنطلاقا من أن الحقيقة المطلقة لم يتوصل إليها العقل البشري بعد . وهو يحترم حق الآخرين في اتباع دين ما، بل ويحترم اجتهادات العقل البشري عبر التاريخ في فهم الوجود والغاية منه . لذلك يحترم العلماني الأنبياء مثلا رغم إمكانية نقد فكرهم .
المؤمن : هو من يعتقد بأن دينه قد جاءه بالحقيقة المطلقة وأنه ليس هناك حقيقة غيرالحقيقة التي جاء بها دينه . وهو يتقيد بذلك ويدافع عنه ، مما قد يقوده إلى التعصب الأعمى . والمؤمنون الذين يشذون عن هذه القاعدة يشكلون أقلية بين المؤمنين ، وخاصة بالإعتراف بالعقائد الأخرى ، ومعظم هؤلاء يكونون من التنويريين أو المثقفين بشكل عام . والنتيجة أن المؤمن يقفل عقله على الإيمان كما يقفل الملحد عقله على الإلحاد ، أما العلماني فيبقي عقله حرا طليقا إلى أن تعرف الحقيقة في عصر أو دهر ما .
آمل أن تكون إجابتي المختصرة جدا كافية للتعريف بهذه الفئات في كل المجتمعات البشرية .
هناك فئة رابعة يمكن أن تنسب إلى العلمانيين . وهي فئة من الفلاسفة والمفكرين والحكماء والتنويريين تؤمن بوجود خالق خارج نطاق الفهم البشري كله حتى يومنا، وتجهد لأن تقدم فهماً معاصراً لماهية وجوهر وطبيعة هذا الخالق . وآمل أن أعتبر أحد هؤلاء وهو ما أجهد منذ قرابة ثلاثة عقود لتحقيقه مدوناً.
محمود شاهين .





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محمود شاهين

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمود شاهين - الفرق بين الملحد والعلماني والمؤمن !