التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمود عبد الله - من عجائب الفيسبوك في بلدنا: أخلاق البرص!!
|
|
من عجائب الفيسبوك في بلدنا: أخلاق البرص!!
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
معلومة تهمك: الشخصية السيكوباتية psychopathic personality
- همسة اليوم: خلينا -منطقيين- و-واقعيين- لما نتعامل مع بعض!
- مجرد رأي: لازم حد يشيل الليلة!
- عشم إبليس في الجنة؟!
- إضطراب -الفيسبوكسيا- Faceboxia Disorder
- لهذه الأسباب...أعشق فن -عمرو دياب-!
- فن إدارة الوقت: المرونة!
- تأملات..وحكم..وأقوال (تجربة شخصية)
- محترفو الشر
- تأملات من زمن فات: -الخيوط الرفيعة-
- فن إدارة الوقت: التخطيط الجيد!
- طيب المعاملة يحسن الأداء
- الفرق بين -المسيحية- و -الصليبية-
- يا باغي الشر..أدبر!
- خواطر: رسائل ربانية
- احترس..إنهم -يسقطون- عيوبهم عليك!
- مواقف تربوية: الإسقاط النفسي
- تأملات وخواطر: قطار العمر!
- احذر لصوص الزمن!
- فن إدارة الوقت: العمل المتواز!
المزيد.....
- بعد فوضى الحرب والاقتتال والفوضى: الشواطئ اللّيبية أيضا مقبر ...
- المجاعة تهدد 11 مليونا ببحيرة اتشاد
- دمشق تطالب الأمم المتحدة بإدانة هجمات حمص والجعفري يعتبرها ر ...
- نواب البام بمجلس النواب يسائلون حصاد عن فيضانات سلا
- هيومن رايتس: الغارة الأمريكية على البيضاء تسببت بمقتل 14مدني ...
- ماليزيا تهدد باعتقال دبلوماسي كوري شمالي بقضية نام
- انتظروا، مَلَّت سَمَاعَهَا -صفرو-
- نجوم هوليوود يتظاهرون ضد ساسية الرئيس ترمب
- نجوم هوليوود يتظاهرون ضد ساسية الرئيس ترمب
- فنزويلا.. سادس دولة تفقد حق التصويت بالأمم المتحدة..لماذا ؟ ...
المزيد.....
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - محمود عبد الله - من عجائب الفيسبوك في بلدنا: أخلاق البرص!!