

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 00:05

المحور: الادب والفن









هناك توقف برهة،

خَلَفَ معناه الحاد.

أنماط بُنْيته

ربما ستبقى بعده،

تناثر صوب الباب

تكبله العتبة والذاكرة،

عالمه في الليل

كان جزءاً من خاصيته القادمة.

أحتضن ألفة حقيبته

كما المرأة

تمده بالأسباب،

رائحة ما تحت السرير

تخص الحقيبة،

وما على الزمن الضائع،

الجدران المائلة...

وما ينطوي من مذاقات الأشياء

والملابس المتروكة،

حملها تحت معطفه.

قبل أن يغلق الباب الحيية خلفه،

تصلب التناقض

ثم أرتقى

لكل الزوايا الباكية.

