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أنا عراقي


محمد العدناني
الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 00:04
المحور: الادب والفن
    


أنا عراقي
انا عراقي لحم ودم
غراقي الجد والأب والأم
وادي الرافدين دجلة والفرات
وأهوار الجنوب وعاليات القمم
رمز النضال الرجال والنساء
شعب عريق والطباع الشيم
العراق صاهد أمام الطغاة
كاليث صارم حين يبتسم
العراق شرفه الله بالنجف
وكربلاء مراقد سادات المم
العراق وطن علي والحسين
وأبو حنيفه والكيلااني والرشيد والمعتصم
العراق من عصر حومورابي
ونبوخذنصر بلد الأخاء والكرم
العراق اليوم سرقت خيراته
عصائب الكفر وتكتلات العمائم
العراق يحتاج المواطن الشريف
كالفلاح والعامل بالإيمان معتصم
العراق باقن رغم الغزوات
بأسم الدين سرقوه بلا ذمم
العراق بأمر المرجعية شبابه
تحفظ جباله ووديانه والعلم
افخر أني عراقي البصرة
مدينتي احبها حبا لا يقيم
احنو للجلوس تحت النخلة
وبقربي فلاحة نقية الفم
واتذكر أيام الشباب تمر
زرافات النساء بشهر محرم
ويوم عاشوراء ينحر الخراف
تمن وقيمه والكل منعم
اني عراقي والكل ليعلمُ
افدي ترابه بالروح والدم





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محمد العدناني

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