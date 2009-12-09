التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر كامل - المعادلة الحتمية
|
|
المعادلة الحتمية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
دكاكين السلام
- إني برئٌ من هنا
- أنا الجاهليَّة
- أنانيتي خلف موتي
- كلكامش يهوى الهامبرغر
- أنا الدولة
- حاوريني بالعناق
- هل حقاً مات علي ... لا لم يمتْ.
- وطني يكره عبدَ الزهرَة
- أضبط ميزانكَ يا نعثل
- جوع المتخمين
- المستنقع
- (علي بابا) يرثُ الدجَّال
- المكرود في الوطن الفرهود
- مملكة الخراب
- هنا كلُّ شيءٍ هباء
- هل هذا حظكِ بغداد
- حكاية قطار
- صلاة الحاضر للعراق الغائب
- ((دكيت بابك يا وطن))
المزيد.....
- وفاة -أبو جهل-
- -الخوذ البيضاء- تغيب عن حفل الأوسكار
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفل بلغة الأم في يومها ال ...
- شاهد.. انهيار فنانة ووالدها يسبها على الهواء
- استشهاد مديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو الإعلامية بال ...
- حسن الجندي يرحل إلى الأبد بعد مسار حافل في السينما العربية.. ...
- العثور على رواية للشاعر والت ويتمان -
- المخرجون المرشحون للأوسكار يعبرون عن رفضهم لسياسات ترامب
- رحيل الفنان المغربي محمد حسن الجندي
- السلطات الأمريكية تمنع دخول مصور سوري ترشح فيلمه للأوسكار
المزيد.....
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر كامل - المعادلة الحتمية