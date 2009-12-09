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المعادلة الحتمية


حيدر كامل
الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 00:03
المحور: الادب والفن
    


المعادلة الحتمية

يبكي المخذولُ وينتحبُ.
والنازحُ مهمومٌ سَغِبُ.
فانتحبوا ..
أو لا تنتحبوا.
لن يتحركَ عرقٌ فيهم ..
أو يهتزَّ لديهم شنبُ.
وانتحبوا ..
أو لا تنتحبوا.
لن يسمعَكم أبداً ربُّ.
ما أنتم إلاَّ أوراقٌ تحترقُ ويسحقُها الدربُ.
ومواعظُ دينٍ تلتهبُ.
ووقودُ حروبٍ يضطربُ.
وهياكلُ صمتٍ تنتصبُ.
أو خطبٌ تتلوها الخطبُ.
وبكم عللٌ لا يفهمها العلمُ ولا يعرفها الأدبُ.
فانتخبوا ..
أو لا تنتخبوا.
سيعودُ النوَّابُ النُجبُ.
مُتَّكئين على منْ صُلبوا.
وعلى منْ نزحوا ..
أو لجؤوا ..
وعلى منْ ثبتوا أو هربوا.
وعلى من لطموا أو رقصوا ..
وعلى من بصموا ..
أو كتبوا.
وعلى منْ رفضوا ..
أو نصبوا.
سيعودُ النوَّابُ النُجبُ.
محتفلين بما قد حصدوا ..
وبما سرقوا ..
وبما كسبوا.
وبما خطفوا وبما سلبوا.
فانتخبوا أو لا تنتخبوا.
(هم لعبوا فيكم ما لعبوا)
ستُعاد الكرَّةُ ثانيةً ..
أو ثالثةً ..
يبقى الرأسُ ويبقى الذَنبُ.


حيدر كامل





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حيدر كامل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر كامل - المعادلة الحتمية