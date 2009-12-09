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ألا يا أيها الساقي - 8 -


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 00:03
المحور: الادب والفن
    


ألا يا أيها الساقي
أسقني
ولا تسلك معي أعتدالا
فأني طائفٌ
متوجهٌ أناجي هلالا
هو ربي كل حينٍ معي
كنتُ يقظاً
أو ساكناً ظلالا
أحبه
وأهواه
متبعٌ هديه
أكان حقاً سبيله أم ضلالا
أسوح في دنيا افكاري حوله
لا فرق عندي
أسهولاً كانت روابيه
أم جبالا
أعلقمٌ كان شرابه
أم كوثر الجنة
ماءً زُلالا
له نيتي ووجهتي
الى أن أصبح خيالا
أسقني
شرابك يحررني
أَسمو
أصل للعلا
وأقبل شفتي حبيبي
كل لحظةٍ
أصل للعرفان
اصل للنشوة
أبدل منزلاً ومنزلا
لا أريد العقل
فوجده
لا يستلذه العقّالا
لأبقى سكراناً
وأسكن منزلاً
بالحورية مأهولا
ألا يا أيها الساقي
أسقني
ولا تسلك معي اعتدالا





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - ألا يا أيها الساقي - 8 -