أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نبيل الخمليشي - حبة حشيش


اخر الافلام











المزيد.....

حبة حشيش


نبيل الخمليشي
الحوار المتمدن-العدد: 5444 - 2017 / 2 / 26 - 00:02
المحور: الادب والفن
    


عذراء القسم "كورنيشة كتامة"
تغير جنسها و تفني عمرها قبل الأوان
تضحي بأنوثتها فلاحة منذ الصبا
تربت على ظهر حقلها في حنان
تمسح الضباب عن جبين اللوز المزهر
في قلبها المشع بالألوان
وحدها النجوم تعرف سرها
تخدر حبتها قبل أن تزرعها
لتنمو منتشية بين الجبال
تكبر الحبة وتهجر الحقل
وتسافر دون تأشيرة مع الرجال
تعود الحبة تلفازا وسيارة و سريرا
تدفع سرا للجمرك وتدخل علانية
ينتشي الرجل في فراشه
يتأمل جبس السقف و زخرفه
يتذكر الزنك القديم و صوته
يمزق هويته يبارك عشبته
يلعن جدوده و أولاده و جاره
لم يعد غنائها يطربه
صفرة الحشيش الناضج في عينيها
لم تنعش غرائزه
يتذكر عشيقته في المدينة البعيدة
لا يلتفت للتي أنعشت خياله
تتمشى ألهوينا لأن لا تتعرى
جذوع المتاعب في حلقها
تتزين بالحناء في يديها
تأخذ أحزانها وتقصد حقلها
وتظل تداعب الأرض بمعولها
حتى تفقد القوامة توازنها
سبحانك واضع الحدود ومثبت العادات.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نبيل الخمليشي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- هرتك مولاي
- هذيان ما قبل الفجر أو الغرفة الأخيرة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وفاة -أبو جهل-
- -الخوذ البيضاء- تغيب عن حفل الأوسكار
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفل بلغة الأم في يومها ال ...
- شاهد.. انهيار فنانة ووالدها يسبها على الهواء
- استشهاد مديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو الإعلامية بال ...
- حسن الجندي يرحل إلى الأبد بعد مسار حافل في السينما العربية.. ...
- العثور على رواية للشاعر والت ويتمان -
- المخرجون المرشحون للأوسكار يعبرون عن رفضهم لسياسات ترامب
- رحيل الفنان المغربي محمد حسن الجندي
- السلطات الأمريكية تمنع دخول مصور سوري ترشح فيلمه للأوسكار

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نبيل الخمليشي - حبة حشيش